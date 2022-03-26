Ошибки хранения вещей, из-за которых мы планомерно их уничтожаем

Многие люди хранят вещи, основываясь на своем комфорте: если что-то удобно разместить на кухне, а не в кладовке, то там ему и место. В нашей голове картинка уже давно сложилась, и вопросов о том, куда и что положить, попросту не возникает.

А тем временем мы собственными руками приводим в негодность дорогие сердцу вещи.

Мы разузнали, какие предметы мы зачастую складируем неправильно и как избежать ошибок при их хранении. А в качестве бонуса расскажем, как хранить орехи, чтобы они оставались свежими и полезными как можно дольше.



1. Духи в ванной комнате

2. Зубная щетка около раковины

3. Кисти для макияжа в ванной

4. Ножи в общем лотке

5. Сумки, подвешенные за ручки

6. Швабра на полу в ванной комнате

7. Свитеры на вешалках

8. Специи на открытых полках

9. Серебряная посуда вместе с обычной

10. Документы в обычной папке

11. Фотографии в коробке из-под обуви

12. Одежда на открытых полках

13. Полотенца в ванной

Бонус: как хранить орехи

Парфюмерные композиции не переносят резких перепадов температур и света. Не стоит оставлять их на туалетном столике и уж тем более в ванной: это негативно сказывается на аромате. Для хранения одеколона подходит холодильник со стабильной, не очень низкой температурой, например на дверце, а для духов — темное и сухое место.«Всегда хранила духи в холодильнике. Потом как-то плавно они переместились у меня в шкаф. Он темный, туда не попадают солнечные лучи. Но иногда летом я возвращаюсь к тому, чтобы с вечера поставить духи в холодильник. Утром это так освежает», — рассказала девушка на Pikabu.Кстати, еще один минус хранения духов в ванной: из-за влажности конденсат скапливается на стекле, флакон становится скользким и запросто может выскользнуть из рук и разбиться.«Новенькие духи выскользнули из моей косметички. По крайней мере, пол в ванной комнате отеля приятно пахнет».Большинство людей держат зубную щетку около раковины, но на самом деле это одно из худших мест для ее хранения. Из-за высокой влажности бактерии, оставшиеся на щетинках, начинают быстро размножаться. Нужно тщательно прополаскивать и просушивать щетку после каждого использования, а еще держать ее подальше от раковины и унитаза, например в спальне. Это не так уж и сложно — захватить с собой щетку утром и вечером.«Ящик для зубных щеток членов нашей семьи».Многие любят наносить макияж в ванной комнате и хранят там все необходимые для этого принадлежности. Кистям лучше отвести уголок в сухом и прохладном месте, где они не будут соприкасаться друг с другом. Щетинки быстро загрязняются, на них легко размножаются бактерии, особенно во влажной и теплой среде. Кстати, кисти следует мыть регулярно: в наказание за беспечность легко получить воспаления на коже и прочие неприятности.«Вспомнила о том, чего давно не делала… Я уже и забыла, что эта кисть белая!»Ножи, которые постоянно хранятся в общем ящике с остальными предметами, тупятся и портятся. Тут нам на помощь приходят разнообразные органайзеры для ножей. Самые эстетичные — магнитные ленты, закрепленные на стене. Не менее интересные варианты — горизонтальные и вертикальные подставки, где ножи защищены от соприкосновения друг с другом.Подвешивать сумку за ручки не рекомендуется: сами ручки могут потрескаться, а со временем и форма вещи исказится, особенно если в сумке лежит что-то тяжелое. Лучше выстраивать аксессуары на полке в шкафу: так они дольше сохранят свой первоначальный вид.Под воздействием влажности в ванной комнате на волокнах швабры может завестись плесень, а в самом помещении появится запах сырости, от которого сложно избавиться. Обязательно нужно просушивать тряпку — лучше всего на солнце, а если это невозможно, то следует держать ее в подвешенном состоянии.Традиционные вешалки-плечики — совершенно неподходящее место для вязаной одежды. Она быстро вытягивается в плечах и теряет форму. Лучшее место для свитеров — на полке. Но если хочется держать их на вешалке, то можно поступить следующим образом: сложить кофту пополам и повесить на вешалку так, чтобы крючок находился между рукавом и основной частью свитера, и зафиксировать рукава под нижней перекладиной.В стеклянных баночках разноцветные приправы смотрятся очень эффектно. Но чтобы приправы сохраняли аромат и вкус, как можно дольше стоит хранить их в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. И подальше от плиты, так как от тепла они быстрее станут пресными. Лучше, если специи будут находиться в стеклянной, а не пластиковой таре. Но в любом случае упаковка должна быть герметичной.Серебру нужен особый уход. Для сохранения блеска не стоит держать серебро вместе с остальной посудой — только в отдельном ящике. Между приборами должно быть расстояние или материя, чтобы они не царапали друг друга.«Мне надоели пластиковые органайзеры для приборов, поэтому я сделал себе такое хранилище».Важные бумаги лучше хранить в сухом и прохладном месте, чтобы не допустить порчи страниц. Для этого вполне подойдет пластиковый контейнер с крышкой. Еще важно, чтобы папки всегда были систематизированы и лежали под рукой в случае непредвиденной ситуации.Не будет лишним защитить их от воды и огня. Для этого существуют специальные папки, которые выдерживают воздействие высоких температур.Я держу документы в такой папке и недалеко от выхода. Еще рекомендую сделать копии всех важных бумаг и оставить их в доме у родственников.Многие люди не знают, куда сложить тысячи старых фотографий, и хранят их скопом в картонных коробках. Но это очень ненадежно: коробки пропускают влагу, отчего снимки могут безнадежно испортиться, пожелтеть или потускнеть.Спасут положение герметичная упаковка, например пластиковый контейнер с крышкой, и размещение снимков подальше от источников тепла и света. Пример на фото справа идеален — нужно только убрать коробки с подоконника в темное место.Можно поступить по-современному: отсканировать снимки, присвоить каждому тег, место, время, и в галерее легко можно будет рассортировать их в любом порядке. Конечно, оригиналы имеют свою ценность, но с каждым днем их состояние ухудшается, цифра же не выцветет.Чтобы такое решение в интерьере выглядело стильно, нужно не забывать поддерживать идеальный порядок, что не всем под силу. Еще один аргумент против рейлов — уязвимость вещей для пыли. Многочисленные отзывы подтверждают, что одежда, которая хранится подобным образом, становится магнитом для пыли, шерсти и грязи.Для сезонной одежды и вещей, которые вы редко носите, необходимо будет приобрести пластиковые чехлы, ведь на плечах пыль буквально въедается в ткань. И выглядеть открытая вешалка будет уже не так круто.Поскольку в ванной комнате часто появляются плесень и грибок, постоянно держать в этом помещении полотенца или халаты — плохая идея. От пара они будут становиться влажными раз за разом, а это идеальная среда для размножения бактерий. Поэтому постарайтесь выделить для них полку в шкафу в другом месте.Использованные полотенца также лучше сушить в комнате или на полотенцесушителе, а не оставлять на крючке в ванной.Многие хранят очищенные орехи в полиэтиленовом пакете или просто в открытой посуде. Это ошибка: в пакете орехи преют, а содержащиеся в них натуральные масла при комнатной температуре начинают портиться и придают продукту горький привкус. Лучше всего орехи пересыпать в чистую и абсолютно сухую посуду с закрывающейся крышкой или зип-пакет и хранить их в холодильнике.