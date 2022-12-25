Как девушка чуть не стала преступницей, думая, что помогает частному детективу

В 1946 году в Америке было совершено преступление, которое до сих пор могло бы считаться уникально странным, а преступница, почти убившая человека, точно заслуживает звание самой наивной в истории. Девушка застрелила жертву, считая, что всего лишь фотографирует ее. Использовала она для этого обычный обрез, замаскированный под нарядную коробку.
Перл Ласк приехала в Нью-Йорк из провинции, надеясь найти в мегаполисе свою судьбу и высокооплачиваемую работу. Уже одно это многое говорит о ее знании жизни, хотя в 19 лет многие грешат наивностью и неоправданным оптимизмом. Девушке удалось устроиться продавщицей и снять жилье, но удача улыбалась ей не долго: с работы выгнали, за квартиру надо было платить. Однако в этот сложный момент судьба Перл сделала крутой поворот.
Перл Ласк, 19-летняя преступница
В кафе девушка случайно познакомилась с импозантным мужчиной, который представился как Аллан Ларю. Незнакомец рассказал, что работает частным детективом и срочно ищет помощницу. Так как Перл в свободное время любила почитывать детективы, она с восторгом согласилась на такую интересную работу. Новоиспеченный «шеф» рассказал, что расследует сейчас дело о краже бриллиантов по заказу страховой компании. Первым заданием девушки было проследить за подозреваемой по имени Ольга Трапани, а затем сфотографировать ее специальным аппаратом.
В канун нового 1947 года, 31 декабря, Аллан вручил Перл специальный «рентгеновский фотоаппарат», который, якобы, просвечивал людей и делал снимки. Чудо шпионской техники было замаскировано под яркую коробку в бумажной обертке (в праздничный день эта маскировка была идеальной). Девушка должна была нацелить «объектив» примерно в середину тела, так как подозреваемая носит камни спрятанными на талии, и нажать на спусковой крючок. Перл оказалась помощницей старательной и выполнила «задание» идеально.
Она некоторое время следила за подозреваемой, и когда та спустилась в метро, пошла следом. Стоя на перроне, девушка прицелилась так, как ей было сказано, и нажала на курок. Раздался выстрел и «подозреваемая» упала, в метро началась паника. Чуть позднее, отвечая на вопросы полиции, неудавшаяся помощница детектива могла только лепетать: «Я сфотографировала женщину, а потом её кто-то застрелил». Девушка так ничего и не поняла. Даже когда при ней разобрали коробку «с фотоаппаратом», а там оказался настоящий обрез, на курок которого она и нажала, Перл продолжала утверждать, что она ни в чем не виновата.
Коробка с обрезом, вскрытая полицией
К счастью, выстрел оказался не смертельным. Ольга выжила и дала показания. По ее словам, на такое преступление вполне был способен ее бывший муж. Женщина была замужем всего лишь около года, пока не выяснилось, что ее избранник – жулик, занимающийся угоном машин. Их семейная жизнь после этого закончилась, Ольга получила развод, но Альфонс Рокко – так на самом деле звали «детектива», - не оставлял ее в покое. Мужчина постоянно угрожал и, судя по всему, решил под новый год исполнить свои угрозы.
Сравнив оказания двух женщин – обманутой преступницы и жертвы, полиция объявила главным подозреваемым Альфонса Рокко и начала его поиски. Мужчину обнаружили через несколько дней в лесу, где он скрывался и жил в палатке. Преступник оказал сопротивление и его застрелили при задержании. Оказалось, что он хранил и везде носил с собой единственную фотографию. На ней запечатлен момент короткого семейного счастья – он с Ольгой, оба улыбаются в камеру, сидя за столиком кафе.
Альфонс Рокко и Ольга. Фото было напечатано в газете в январе 1947 года.
Кстати, наивную молодую «убийцу», которую опытный обманщик использовал как слепое орудие, не стали строго наказывать, и после разбирательств и суда она даже подружилась со своей «жертвой».
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