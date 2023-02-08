Пять самых красивых и успешных манекенщиц СССР

Профессия модели, такая популярная в современном мире, считалась непрестижной. Моделей называли «демонстраторами одежды», а их зарплата не превышала 76 рублей.
И всё же нашлись красавицы, которым удалось построить карьеру — одним на родине, другим за рубежом. Фактрум публикует подборку советских топ-моделей.
Регина Збарская
Одна из самых известных и легендарных манекенщиц 60-х, Регина Збарская, после ошеломительного успеха за рубежом вернулась в СССР, но так и не нашла здесь «своего места». Частые нервные срывы, депрессии, антидепрессанты привели к тому, что она лишилась работы. В результате неудач в личной жизни и профессиональной нереализованности самая красивая женщина страны в 1987 году покончила с собой.
Галина Миловская
Галину Миловскую называли русской «Твигги» — из-за нехарактерной для манекенщиц того времени худобы: при росте в 170 см она весила 42 кг. В 1970-х Галина покорила не только московский подиум, но и зарубежные. Ее пригласили для съемок в «Vogue», в 1974 г. она эмигрировала и осталась жить в Лондоне. Она вышла замуж за французского банкира, оставила карьеру модели, окончила факультет кинорежиссуры в Сорбонне и состоялась как режиссер-кинодокументалист.
Татьяна Соловьева
Возможно, одной из самых благополучных и успешных стала судьба Татьяны Соловьевой. В Дом моделей она пришла случайно, по объявлению. У Татьяны было высшее образование, из-за чего к ней приклеилось прозвище «институточка».
Позже Соловьёва вышла замуж за Никиту Михалкова и до сих пор живет с ним в счастливом браке. Хотя профессия манекенщицы была настолько непопулярна, что Михалков на первых порах представлял всем свою жену как переводчицу или учительницу.
Елена Метелкина
Наверное, все помнят женщину из будущего — Полину — которая помогала всеми любимой Алисе Селезневой в фильме «Гостья из будущего». Мало кто знает, что эту роль блестяще сыграла манекенщица Елена Метелкина. Её неземная внешность способствовала тому, что она сыграла не одну роль в кино — в фильме «Через тернии к звездам», например, это была инопланетянка Нийя.
Мила Романовская
Мила Романовская — постоянная соперница Регины Збарской — была ещё одной звездой советского подиума 1960-х. За границей блондинку называли «воплощенной славянской красавицей». Несмотря на успех в СССР, Мила в результате все же уехала из страны: сначала во Францию, потом в Англию, где она и осталась.
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