Пять самых красивых и успешных манекенщиц СССР

Профессия модели, такая популярная в современном мире, считалась непрестижной. Моделей называли «демонстраторами одежды», а их зарплата не превышала 76 рублей.



И всё же нашлись красавицы, которым удалось построить карьеру — одним на родине, другим за рубежом. Фактрум публикует подборку советских топ-моделей.



Регина Збарская

Галина Миловская

Татьяна Соловьева

Елена Метелкина

Мила Романовская