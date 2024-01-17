Машина для героя: на чем ездят голливудские звезды боевиков 1990-х

Несложно догадаться, что голливудские звезды могут позволить себе «весьма роскошные» автомобили. И это еще мягко сказано. У многих известных актеров за годы сложились настоящие коллекции. Само собой, у каждого деятеля Голливуда есть автомобиль, который приходится ему по душе больше других. Посмотрим же на машины, которые используют актеры, сыгравшие любимых всеми героев боевиков из 1990-х.
1. Дольф Лундгрен - Ferrari FF
Отличный автомобиль. |Фото: rbk.ru.
Отечественному зрителю Дольф Лундгрен в первую очередь известен по роли в фильме «Рокки-4», где он сыграл советского боксера Ивана Драго. Впрочем, известен Дольф не только по кино. У шведско-американской звезды есть титул чемпиона своей страны по карате и два высших образования. Что же до машины, то больше всего Дольф Лундгрен любит свой суперкар Ferrari FF. Машина «скромная», по меркам голливудской звезды.
2. Жан-Клод Ван Дамм - McLaren P1
Ван Дамм любит суперкары. |Фото: novate.ru.
В отличие от магистра химии Ван Дамм любит дорогие автомобили и тратит на них солидные деньги со своих гонораров. Есть основания полагать, что больше всего Жан-Клод обожает свой роскошный McLaren P1. Именно на нем он чаще других автомобилей выбирается в город, а также посещает разнообразные мероприятия.
3. Стивен Сигал - Ford F-150
Просто и со вкусом. |Фото: novate.ru.
Сразу стоит подчеркнуть, что гараж у Стивена Сигала на самом деле весьма внушительный. У звезды в собственности есть несколько спортивных автомобилей Mercedes. Впрочем, чаще всего Сигал ездит на своем пикапе Ford F-150. Исходя из этого, можно предположить, что с навыком вождения у Сигала все точно не хуже, чем с айкидо.
4. Джеки Чан – Lamborghini Aventador
Специально для звезды. dmcdn.net.
Особую слабость известный каскадер и актер Джеки Чан питает к автомобилю Lamborghini Aventador. Более того, на 60-летие актера компания-производитель сделала ему своеобразный подарок, подготовив ограниченный тираж Aventador под названием Jackie Chan Edition. Свою машину Джеки Чан в итоге продал с аукциона вместе с автографом, а вырученные средства подарил фонду развития китайского кинематографа.
5. Сильвестр Сталлоне - Mercury Eight Monterey
Вот такой красавец. |Фото: fishki.net.
Особое место в гараже «жеребца» занимает автомобиль Mercury Eight Monterey производства 1950 года. Машина не просто на ходу, Сталлоне достаточно часто на ней ездит. Более того, машина снималась в кино (фильм «Кобра»).
Ему подходит. |Фото: fishki.net.
В 1994 году автомобиль у Сталлоне угнали. Вернуть машину звезда смогла через аукцион только спустя 17 лет напряженных поисков, судебных разбирательств и проверки аукционов.
6. Брюсс Уиллис - Chevrolet Corvette
Любимый автомобиль. novate.ru. |Фото: novate.ru.
Долгое время у Боюсса Уиллиса была внушительная коллекция ретро автомобилей. Почему в последнее время звезда стала от них активно избавляться не известно. Тем не менее, продавать свой любимый Chevrolet Corvette выпуска 1967 года Уиллис точно не намерен. Иногда он даже ездит на жемчужине коллекции по делам.
7. Микки Рурк - Bentley Continental GT
Микки на самом деле не очень любит автомобили. |Фото: novate.ru.
Микки Рурк куда больше любит мотоциклы, нежели автомобили. Впрочем, машины у звезды в гараже тоже есть, в том числе и на «почетном месте». Одним из таких автомобилей является стильный и роскошный Bentley Continental GT с форсированным двигателем на 640 лошадиных сил.
И конечно же: Чак Норрис - Ford Mustang
Чак Норрис большой гараж не держит. ¦Фото: novate.ru.
Сегодня Чак Норрис уже фактически не снимается в кино, лишь иногда радуя старых поклонников эпизодическими ролями. Об автопарке интернет-легенды известно не много. Возможно, Чак Норрис настолько крут, что ему просто не нужна машина! Впрочем, любимый автомобиль Чака хорошо известен – это Ford Mustang.
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