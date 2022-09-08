Гильотина – самое «гуманное» орудие смерти

Гильотина - «машина смерти», созданная из самых гуманных соображений.
У каждого столетия понятие о человеколюбии свое. В конце XVIII века из самых гуманных соображений была изобретена гильотина. Дешево и быстро – именно так можно охарактеризовать популярность этой «машины смерти».
Портрет Джозефа Гильотена.| Фото: arttrans.com.ua.
Гильотина названа в честь французского доктора Жозефа Гильотена, хотя он лишь косвенно причастен к созданию этого орудия умерщвления. Сам доктор был противником смертной казни, но он признавал, что без нее не может обойтись ни одна революция. В свою очередь Жозеф Гильотен, являясь членом новоявленной Конституционной ассамблеи в революционное время, высказал мнение о том, что было бы неплохо изобрести орудие, которое уравняло условия казни для всех сословий.
Одна из первых сконструированных гильотин. | Фото: storyfiles.blogspot.com.
В конце XVIII века людей как только не казнили: знати рубили головы, к простолюдинам применяли колесование, повешение, четвертование. Кое-где еще практиковалось сожжение на костре. Самой «гуманной» считали казнь через отрубание головы. Но и здесь было не все просто, т. к. отсечь голову с первого раза могли только палачи-мастера.
Сам же механизм гильотины разработали французский хирург Антуан Луи и немецкий механик Тобиас Шмифт. Тяжелый косой нож падал по направляющим с высоты 2-3 метров. Тело приговоренного фиксировалось на специальной скамье. Палач давил на рычаг и нож отсекал жертве голову.
Казнь Марии-Антуаннеты. | Фото: yro.narod.ru.
Первая публичная казнь гильотиной произошла 25 апреля 1792 года. Толпа зевак была очень разочарована тем, что зрелище быстро окончилось. Но во время революции гильотина стала незаменимым и скоростным средством расправы с неугодными для нового режима. Под ножом гильотины оказались король Франции Людовик XVI, Мария-Антуанетта, революционеры Робеспьер, Дантон, Демулен.
Марию-Антуанетту ведут на эшафот. | Фото: parisgid.ru.
Родственники доктора Джозефа Гильотена прикладывали все усилия, чтобы власти сменили название для машины смерти, но безуспешно. Тогда сменила фамилию вся родня Гильотена.
После «революционного террора» гильотина на несколько десятилетий потеряла свою популярность. Во второй же половине XIX века механизм с косым ножом снова «вошел в моду».
Последняя публичная казнь в 1939 году. | Фото: yaustal.com.
Последняя казнь гильотиной на публике прошла во Франции 17 июня 1939 года. Она была запечатлена на камеру. Но чрезмерные волнения толпы заставили властей отказаться от публичных казней вообще.
В нацистской Германии при Гитлере под ножом гильотины побывало более 40 000 участников Сопротивления. Даже после Второй мировой войны смертельный механизм использовался в ФРГ до 1949 года, а в ГДР – до 1966 года. Последняя смертная казнь через гильотину произошла в 1977 году во Франции.
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