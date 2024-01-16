16 причесок из недалекого прошлого, которые многие сегодня назовут сумасбродными

Сумасшедшие прически прошлых лет.
Как говорится, мода - дама переменчивая. Это касается и манеры одеваться, и макияжа, и, конечно же прически. Мы решили вспомнить, какие стрижки и укладки были популярными в недалеком прошлом. До первой половины ХХ века все было довольно целомудренно, но затем каждое десятилетие влекло за собой все более смелые образы.
Прически 50-х годов
1. Роковая женщина
Локоны и образ роковой женщины.
Пик популярности Мэрилин Монро выпал именно на 1950-е годы. Неудивительно, что миллионы женщин мечтали хоть немного приблизиться к женщине, являющейся идеалом сексуальности и женственности. Именно благодаря славе Мерилин кокетливые кудри средней длины стали культовой прической того времени. Чтобы добиться нужного эффекта, девушки использовали бигуди, а после фиксировали прическу большим количеством лака.
2. Сложные укладки
Прическа в стиле New Look.
Мода и культура 50-х достаточно сложна. Несмотря на популярность локонов и распущенных волос, не все женщины решались ходить в таком виде ежедневно, чтобы не прослыть вульгарными и легкодоступными. В 1947 Кристиан Диор выпустил роскошную коллекцию и утвердил новый стиль, названный New Look. После долгих лет войны, наконец-то наступил мир и дизайнер призывал людей вернуться к роскоши, женственности и пышности.
Повседневные прически работающих женщин того времени были достаточно сложными и элегантными. Чаще всего это были прически с завитками. Для этого волосы нужно было накрутить, щедро залить специальным гелем для укладки, начесать и сформировать идеальные завитки. Для создания красивых укладок требовалось не только много времени, но и аксессуаров. Обручи, повязки, валики, искусственные цветы, ленты и шиньоны - привычный арсенал женщины, живущей в 50-х.
Прически 60-х
3. Бабетта
Высокая прическа Бабетта.
Популярные в 50-х начесы в 60-х годах эволюционировали, превратившись в умопомрачительные высокие прически. В это время в моду вошли меганачесы, накладные волосы и поролоновые валики. Самой модной прической 60-х годов стала «бабетта». Ее делали на длинных волосах при помощи поролонового валика. Для этого волосы нужно было сильно начесать, сбрызнуть лаком и обернуть вокруг валика. Важное условие - прическа обязательно должна быть идеально гладкой. Нам в редакции Novate.ru остается только представлять, сколько усилий требовалось нашим бабушкам, чтобы ежедневно создавать такую красоту, и какому стрессу ежедневно подвергались их волосы.
4. Начес
Короткие стрижки и начес.
Начес стал настоящим культом для женщин 1960-х. Экстравагантные прически делали себе все знаменитости того времени: Элизабет Тейлор, Джеки Кеннеди и Одри Хепберн. Неудивительно, что все женщины активно подражали своим кумирам. Обладательницы коротких волос предпочитали прическу «артишок», для которой были характерны мелкие кудри и сумасшедший начес.
5. Подкрученные кончики
Начес и слегка подкрученные кончики.
Пышная укладка с слегка подкрученными кончиками волос - еще одна вариация популярного в 1960-х начеса. В Советском Союзе такие прически тоже пользовались популярностью, хоть и считались неприемлемыми. Считалось, что подобные укладки - веяния распущенного запада. Допустимой являлась лишь та вариация, где волосы спрятаны за уши.
6. Башня
Высокая праздничная прическа.
Праздничные прически 60-х были очень высокими и очень сложными. Сделать такую укладку самостоятельно не представлялось возможным. Для создания модной вечерней укладки, где помимо начеса, присутствовали завитки, щедро обработанные лаком и гелем, и сложенные в высокую многоуровневую конструкцию.
7. Геометрические стрижки
Короткие геометрические стрижки.
В середине 1960-х в моду вошли короткие геометрические стрижки. Очень модным стало каре с удлиненными прядями у лица. Работа над такой стрижкой требовала от парикмахера профессионализма и занимала несколько часов.
Прически 70-х
8. Паж
Стрижка «паж».
Согласно данным, которыми располагает Novate.ru, одной из самых популярных причесок в 70-х годах стала стрижка «паж». Женщины полюбили ее за легкость и динамичность. Кроме того, прическа такого типа позволяла носить ее с разными укладками. С помощью уже привычного всем начеса она обретала дерзкий и вызывающий вид, а гладкие локоны и укладка волосок к волоску позволяла создать элегантный строгий образ.
9. Гаврош
Стрижка «гаврош».
«Гаврош» - это еще одна модная стрижка 1970-х. Такую стрижку носили взрослые дамы и юные девушки, но наибольшой популярностью она пользовалась у представителей рок-культуры, которая набирала обороты в те времена. Неудивительно, что одним из самых популярных вариантов укладки были мелкие кудри и суперначес на макушке.
10. Начес на макушке
Элегантная прическа с начесом на макушке.
Женщины, которые предпочитали женственность и элегантность, любили красиво подколотые волосы, легкие завитки и сильный начес на макушке. Для создания такой прически многим приходилось использовать специальные валики и шиньоны.
Прически 80-х
11. Боковой хвост
Высокий боковой хвост.
Мода 80-х известна своей эксцентричностью и разнообразием. В то время на экранах телевизоров можно было увидеть молодых девушек с высоким боковым хвостом. Прическа быстро ушла в массы и стала очень популярной среди молодых модниц.
12. Мелкие кудри
Мелкие кудри и начес.
Никуда не исчез и полюбившийся всем начес. Правда в 80-х такие прически дополняли мелкими кудрями. Многие женщины в это время впервые попробовали химическую завивку. Что касается цвета волос, в 80-х самыми модными считались обесцвеченные волосы.
13. Прикорневой начес
Сильный прикорневой начес.
Глядя на снимок выше, становится понятно, что модницы и модники 80-х умели эпатировать. Отработанный годами начес в этот период приобрел агрессивную форму. Если до этого женщин делали хоть и сильный, но плавный начес, то в 80-х он превратился в сильный прикорневой. Казалось, будто обладателя прически хорошенько ударило током.
Прически 90-х
14. «Мальвинка»
Мальвинка на макушке.
В 90-х в моду вошла незамысловатая «мальвинка», собранная на макушке. Такая прическа имела множество интерпретаций. Одной из таких была «мальвинка» с начесом по всей длине и небрежные завитки. Прическа полюбилась модницам своей простой и пользовалась популярностью вплоть до 2000-х.
15. Многослойная стрижка
Многослойная стрижка и начес.
Короткие волосы на макушке и длинные внизу - стандартная стрижка модниц 90-х годов. Волосы на макушке обычно хорошенько начесывали, завершая укладку хорошей порцией лака для волос. Прелесть такой стрижки в том, что она позволяла добавить объема тонким волосам.
16. Боковой пробор
Волосы, уложенные на одну сторону.
Среди всех безумных укладок в 90-х были и элегантные укладки, которые остаются актуальными и сейчас. Например, женщины с длинными волосами, делали боковой пробор и приподнимали пряди у лица. Такую прическу носили героини многих популярных сериалов тех лет: «Элен и ребята», «Беверли-Хиллз, 90210», «Район Мелроуз» и другие.
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