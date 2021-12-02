15 волнующих картин Лоры Зомби

С нами не соскучишься!

Картины Лоры Зомби — это соприкосновение наивного, доброго мира с жесткой реальностью. Всё это усиливается множественными подтеками краски и чернил, нечёткими контурами и линиями.



20 лучших работы санкт-петербургской художницы, творчество которой расширяет все границы человеческой фантазии.













