Картины Лоры Зомби — это соприкосновение наивного, доброго мира с жесткой реальностью. Всё это усиливается множественными подтеками краски и чернил, нечёткими контурами и линиями.
20 лучших работы санкт-петербургской художницы, творчество которой расширяет все границы человеческой фантазии.
15 волнующих картин Лоры Зомби
Картины Лоры Зомби — это соприкосновение наивного, доброго мира с жесткой реальностью. Всё это усиливается множественными подтеками краски и чернил, нечёткими контурами и линиями.
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