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Как заменить поврежденную доску ламината, без разбора пола

Зачастую те, кто сменил покрытие полов на ламинат, сталкиваются с тем, что рано или поздно это покрытие повреждается. И если испортилась всего одна доска, да еще и посередине комнаты, то это сулит хозяину несколько часов работы, ведь для ее замены придется разбирать все соседние доски до ближайшей стены!
А потом, конечно, укладывать их обратно. Однако есть способ заменить лишь поврежденную доску, не затрагивая при этом соседние.

Как заменить поврежденную доску ламината, без разбора пола

Вам потребуются:

малярный скотч;

дисковая пила или лобзик;

новая доска ламината;

клей, подходящий для дерева;

инструменты

В первую очередь необходимо выделить доску, требующую замены. Делаем это при помощи малярного скотча. Кроме того, таким образом мы защитим края соседних досок. Затем необходимо пропилить поврежденную доску. Для этого можно воспользоваться ручной дисковой пилой или лобзиком. Однако здесь необходимо обратить внимание на то, чтобы глубина пропила соответствовала толщине доски, поэтому обязательно выставляем необходимый уровень.

Как заменить поврежденную доску ламината, без разбора пола
Распиливаем доску по диагонали крест-накрест, а затем осторожно, чтобы не повредить замки соседних досок, разбираем получившуюся «мозаику».
Как заменить поврежденную доску ламината, без разбора пола
Примеряем к освободившемуся месту новую доску. Из-за замков она, скорее всего, не ляжет как положено.

И здесь есть несколько вариантов действий.
Во-первых, можно попробовать отодвинуть соседнюю доску с короткой стороны при помощи легких ударов. Возможно, таким образом у вас получиться получить необходимое для новой доски место.
Как заменить поврежденную доску ламината, без разбора пола
Если первый вариант не сработал, то немного укорачиваем часть замка, которая вставляется в паз. Если доска все равно не встает на свое место, полностью срезаем эту часть замка.
Как заменить поврежденную доску ламината, без разбора пола
Также причиной, по которой доска не встает на место, может быть неровность пола, особенно если это бетонный пол. В таком случае убираем бугорок, спиливая его болгаркой.

Как заменить поврежденную доску ламината, без разбора пола
После всех вышеописанных манипуляций, доска, наконец, встанет на положенное место. Однако, так как мы убрали часть замка, новую доску необходимо закрепить с помощью клея. Наносим подходящий для дерева клей на места срезанных замков, а также на один из замков по длинной стороне доски.
Как заменить поврежденную доску ламината, без разбора пола
Доску, которую вы на первых этапах пытались отодвинуть, также с помощью легких ударов возвращаем на место. После чего ставим поверх замененной доски груз и оставляем его до полного высыхания клея.
Как заменить поврежденную доску ламината, без разбора пола
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Ламинатзамена
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