Немирный атом: 10 леденящих кровь снимков атомных взрывов из секретных архивов

Ужасные и завораживающие фото ядерных взрывов.
Не принято вспоминать о том, что 1945 год, помимо победы во Второй мировой войне, запомнился человечеству еще и первым боевым использованием ядерной бомбы. Этот день в истории буквально изменил все. В лучшую ли сторону? Это покажет только время. Достоверно понятно одно – тогда началась новая эпоха.
На «Фотобиеннале 2018» была представлена экспозиция поз названием «Тысяча солнц». Это снимки ядерных взрывов (и не только), собранные студентом географического факультета МПГУ Александром Михальченко. В самой экспозиции фотографий намного больше. Их львиная доля сделана на камеру Rapatronic. Большая часть фотографий еще недавно была засекречена и находилась в национальных архивах Соединенных Штатов Америки. Вот самые красочные из них.
1. Термоядерный взрыв
Страшное зрелище.
Первые в мире испытания термоядерного взрывного устройства мощностью 10.4 мегатонны. Произведен взрыв бомбы на атолле Эниветок 1 ноября 1952 года.
2. Красный ветер
Один из сильнейших.
Взрыв бомбы мощностью 1.85 мегатонны на атолле Эниветок 9 июля 1956 года. Производился в рамках операции «Redwing».
3. Нагасаки
Так это было.
Атомный гриб над японским городом Нагасаки спустя 15 минут после детонации «Fat Man» («Толстяк»). Мощность заряда составляла 20 килотонн. Снимок был сделан с острова в 10 км от места сброса.
4. Взрыв в Неваде
В Неваде произведено огромное количество взрывов.
Сельские школьники тренируются в рамках комплекса мер радиологической защиты «пригнись и накройся». Взрыв на фоне – настоящий, произведен на ядерном полигоне США в Неваде. До него около 40 км. Мощность бомбы составляла 31 килотонну.
5. Взрывы в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе была целая ядерная культура.
Группа фотографов из Лас-Вегаса снимает атомный взрыв одной из бомб на полигоне в Неваде. Снимок сделан 24 июня 1957 года со скалы News Nob.
6. Испытания в Тихом океане
Много подрывов сделано в океане.
Подрыв тестового термоядерного заряда Shrimp на испытаниях Bravo. Мощность бомбы составила 15 мегатонн. Это в 1000 раз больше, чем заряд, сброшенный на Хиросиму.
7. Самый мощный ядерный взрыв
Исторический момент.
Ядерный взрыв, проведенный в рамках испытаний Hood, которые прошли в 1957 году. Эта бомба была самой мощной (среди ядерных) когда-либо подорванных США. Ее мощность составила 74 килотонны.
8. Взрыв на островах
Такая служба у пилотов.
Самолет RB-57 Canberra летит навстречу ядерному грибу, возникшему после взрыва на атолле Бикини для отбора радиохимических проб воздуха. Мощность взорванной бомбы составила 65 килотонн. Заряд был термоядерный. Операция прошла 22 июля 1958 года.
9. Атомная артиллерия
Единственный в своем роде.
Операция Grable – первое и единственное в свое роде испытание ядерной артиллерии. Снаряд с обозначением W-9 был выпущен из 280-миллиметрового орудия М65. За 10 секунд он пролетел 19 км и взорвался на высоте 160 метров.
10. Титан в океане
Взрыв термоядерной бомбы.
Испытание прототипа авиационной термоядерной бомбы Mk-53. Взрыв произведен над водой на полигоне Эниветок. Мощность взрывного устройства составила 8.9 мегатонны.
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