Идеи для обустройства частного дома и двора

Дерево – это самый благородный материал, из которого можно сделать самые разнообразные вещи. К примеру, для создания стильного интерьера лофт используют только природные материалы, в том числе и выполненные из дерева. В статье мы покажем, что можно сделать из него для своего дома и двора.



1. Шкаф для обуви

2. Стол-тумба

3. Декорированные табуреты

4. Подставка для цветов

5. Мини-беседка

6. Стеллаж

7. Необычная полка

8. Деревянные ложки

9. Столешница под раковину

10. Альтернатива холодильнику

11. Книжный шкаф

Если у вас большая семья, тогда у вас часто возникает вопрос: куда ставить обувь. Из деревянных досок можно смастерить шкаф, причем в самых огромных размерах, который отлично встанет именно в вашей прихожей.Для создания уютной зоны отдыха во дворе частного дома подходит представленный стол-тумба. Он позволяет рассадить несколько людей, а нижние полки пригодятся для хранения посуды или других мелочей.Такие табуреты создать самостоятельно довольно сложно. На самом деле – это очень красивое искусство, которые создается при помощи жидкой смолы, дерева и других натуральных элементов.Из обычных деревянных поддонов можно сделать уютную конструкцию для живых цветов. Например, поставьте их не ровно, а чуть-чуть в сторону, чтобы инсталляция выглядела более оригинально.Из тех же самым поддонов можно сделать и более габаритные предметы.Интересно выглядит беседка из такого материала, только лучше всего покрасить поддоны краской, чтобы она выглядела более стильно.При желании из дерева можно создать любую мебель. Стеллаж из деревянных обработанных досок и железной конструкции отлично впишется в любой стильный интерьер частного дома.Посмотрите, какую интересную полку придумали из деревянных досок. С такой невероятной деталью любой дизайн прихожей будет выглядеть уникально и модно.Хотите по-настоящему оригинальную, функциональную кухню в стиле эко интерьера? Тогда сделайте себе на заказ несколько деревянных ложек, за счет их красоты и качества вы будете готовить с большим удовольствием.Еще одна стильная идея – это деревянная полка из настоящего дерева. Здесь буквального взяли часть дерева под размер ванной комнаты и покрасили лаком. Теперь эта столешница стала главным акцентом в интерьере.Из деревянных досок можно сделать практически все, главное – выбрать подходящий материал, начертить схему и купить фурнитуру. Здесь вы можете увидеть оригинальный холодильник, который пригодится для хранения напитков в жаркий день.И самый частый вариант – это книжная полка из деревянного материала. Только делайте ее не в привычном стиле, а с креативным стволом.Дерево – это прочный, надежный и красивый материал, который позволяет создать невероятно красивые детали интерьера и полезные предметы для быта.