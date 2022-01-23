Идеи для обустройства частного дома и двора

Дерево – это самый благородный материал, из которого можно сделать самые разнообразные вещи. К примеру, для создания стильного интерьера лофт используют только природные материалы, в том числе и выполненные из дерева. В статье мы покажем, что можно сделать из него для своего дома и двора.
1. Шкаф для обуви
Если у вас большая семья, тогда у вас часто возникает вопрос: куда ставить обувь. Из деревянных досок можно смастерить шкаф, причем в самых огромных размерах, который отлично встанет именно в вашей прихожей.
2. Стол-тумба
Для создания уютной зоны отдыха во дворе частного дома подходит представленный стол-тумба. Он позволяет рассадить несколько людей, а нижние полки пригодятся для хранения посуды или других мелочей.
3. Декорированные табуреты
Такие табуреты создать самостоятельно довольно сложно. На самом деле – это очень красивое искусство, которые создается при помощи жидкой смолы, дерева и других натуральных элементов.
4. Подставка для цветов
Из обычных деревянных поддонов можно сделать уютную конструкцию для живых цветов. Например, поставьте их не ровно, а чуть-чуть в сторону, чтобы инсталляция выглядела более оригинально.
5. Мини-беседка
Из тех же самым поддонов можно сделать и более габаритные предметы. Интересно выглядит беседка из такого материала, только лучше всего покрасить поддоны краской, чтобы она выглядела более стильно.
6. Стеллаж
При желании из дерева можно создать любую мебель. Стеллаж из деревянных обработанных досок и железной конструкции отлично впишется в любой стильный интерьер частного дома.
7. Необычная полка
Посмотрите, какую интересную полку придумали из деревянных досок. С такой невероятной деталью любой дизайн прихожей будет выглядеть уникально и модно.
8. Деревянные ложки
Хотите по-настоящему оригинальную, функциональную кухню в стиле эко интерьера? Тогда сделайте себе на заказ несколько деревянных ложек, за счет их красоты и качества вы будете готовить с большим удовольствием.
9. Столешница под раковину
Еще одна стильная идея – это деревянная полка из настоящего дерева. Здесь буквального взяли часть дерева под размер ванной комнаты и покрасили лаком. Теперь эта столешница стала главным акцентом в интерьере.
10. Альтернатива холодильнику
Из деревянных досок можно сделать практически все, главное – выбрать подходящий материал, начертить схему и купить фурнитуру. Здесь вы можете увидеть оригинальный холодильник, который пригодится для хранения напитков в жаркий день.
11. Книжный шкаф
И самый частый вариант – это книжная полка из деревянного материала. Только делайте ее не в привычном стиле, а с креативным стволом.
Дерево – это прочный, надежный и красивый материал, который позволяет создать невероятно красивые детали интерьера и полезные предметы для быта.
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