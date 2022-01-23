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Идеи для обустройства частного дома и двора

Дерево – это самый благородный материал, из которого можно сделать самые разнообразные вещи. К примеру, для создания стильного интерьера лофт используют только природные материалы, в том числе и выполненные из дерева. В статье мы покажем, что можно сделать из него для своего дома и двора.

1. Шкаф для обуви


Если у вас большая семья, тогда у вас часто возникает вопрос: куда ставить обувь. Из деревянных досок можно смастерить шкаф, причем в самых огромных размерах, который отлично встанет именно в вашей прихожей.
Идеи для обустройства частного дома и двора

2. Стол-тумба


Для создания уютной зоны отдыха во дворе частного дома подходит представленный стол-тумба. Он позволяет рассадить несколько людей, а нижние полки пригодятся для хранения посуды или других мелочей.
Идеи для обустройства частного дома и двора

3. Декорированные табуреты


Такие табуреты создать самостоятельно довольно сложно. На самом деле – это очень красивое искусство, которые создается при помощи жидкой смолы, дерева и других натуральных элементов.
Идеи для обустройства частного дома и двора

4. Подставка для цветов


Из обычных деревянных поддонов можно сделать уютную конструкцию для живых цветов. Например, поставьте их не ровно, а чуть-чуть в сторону, чтобы инсталляция выглядела более оригинально.
Идеи для обустройства частного дома и двора

5. Мини-беседка


Из тех же самым поддонов можно сделать и более габаритные предметы.
Интересно выглядит беседка из такого материала, только лучше всего покрасить поддоны краской, чтобы она выглядела более стильно.
Идеи для обустройства частного дома и двора

6. Стеллаж


При желании из дерева можно создать любую мебель. Стеллаж из деревянных обработанных досок и железной конструкции отлично впишется в любой стильный интерьер частного дома.
Идеи для обустройства частного дома и двора

7. Необычная полка


Посмотрите, какую интересную полку придумали из деревянных досок. С такой невероятной деталью любой дизайн прихожей будет выглядеть уникально и модно.
Идеи для обустройства частного дома и двора

8. Деревянные ложки


Хотите по-настоящему оригинальную, функциональную кухню в стиле эко интерьера? Тогда сделайте себе на заказ несколько деревянных ложек, за счет их красоты и качества вы будете готовить с большим удовольствием.
Идеи для обустройства частного дома и двора

9. Столешница под раковину


Еще одна стильная идея – это деревянная полка из настоящего дерева. Здесь буквального взяли часть дерева под размер ванной комнаты и покрасили лаком. Теперь эта столешница стала главным акцентом в интерьере.
Идеи для обустройства частного дома и двора

10. Альтернатива холодильнику


Из деревянных досок можно сделать практически все, главное – выбрать подходящий материал, начертить схему и купить фурнитуру. Здесь вы можете увидеть оригинальный холодильник, который пригодится для хранения напитков в жаркий день.
Идеи для обустройства частного дома и двора

11. Книжный шкаф


И самый частый вариант – это книжная полка из деревянного материала. Только делайте ее не в привычном стиле, а с креативным стволом.
Идеи для обустройства частного дома и двора

Дерево – это прочный, надежный и красивый материал, который позволяет создать невероятно красивые детали интерьера и полезные предметы для быта.
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