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Настольная подставка для болгарки: удобный аксессуар для хранения

Настольная подставка для болгарки: удобный аксессуар для хранения

Настольная подставка для болгарки: удобный аксессуар для хранения

Обычно как бывает? Отрезал что-то болгаркой и бросил ее на столе. Так делать не надо — во-первых, пока круг еще вращается, может намотать какую-нибудь тряпку или перчатку. Во-вторых, пыль будет затягиваться внутрь корпуса через вентиляционные отверстия. 

Да и вообще на рабочем столе должен быть порядок. И в этом вам поможет настольная подставка для болгарки. 

Какие материалы потребуются:

  • строительный уголок;
  • болт с гайкой;
  • стальной круглый пруток. 

Своим личным опытом изготовления самодельной настольной подставки для УШМ поделился с нами автор YouTube канала LaKema.

Основные этапы работ

Первым делом отрезаем два металлических уголка одинаковой длины. В каждой заготовке вырезаем треугольные вырезы. 

Настольная подставка для болгарки: удобный аксессуар для хранения

После этого свариваем оба уголка вместе. Сгибаем заготовку и обвариваем. Зачищаем сварные швы с помощью болгарки. 

Настольная подставка для болгарки: удобный аксессуар для хранения

Настольная подставка для болгарки: удобный аксессуар для хранения

Настольная подставка для болгарки: удобный аксессуар для храненияНа следующем этапе работ вырезаем часть полок уголков по бокам заготовки — делаем закругление. Такое же закругление надо сделать спереди. 

Настольная подставка для болгарки: удобный аксессуар для хранения

В верхней части заготовки высверливаем отверстие под диаметр стального круглого прутка.

Отрезаем кусок кругляка, сгибаем его, затем вставляем в отверстие и обвариваем. В итоге получился крючок для хранения отрезных кругов. 

Настольная подставка для болгарки: удобный аксессуар для хранения

Настольная подставка для болгарки: удобный аксессуар для хранения

К внутренней части подставки привариваем гайку, в которую будет вкручиваться болт (для фиксации к столу).

 

Настольная подставка для болгарки: удобный аксессуар для хранения

Устанавливаем самодельную подставку. На крюк надеваем отрезные диски. Болгарка крепится сверху. 

Настольная подставка для болгарки: удобный аксессуар для хранения

Видео по теме

Подробно о том, как своими руками изготовить настольную подставку для болгарки, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. 

 

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