Настольная подставка для болгарки: удобный аксессуар для хранения

Обычно как бывает? Отрезал что-то болгаркой и бросил ее на столе. Так делать не надо — во-первых, пока круг еще вращается, может намотать какую-нибудь тряпку или перчатку. Во-вторых, пыль будет затягиваться внутрь корпуса через вентиляционные отверстия.
Да и вообще на рабочем столе должен быть порядок. И в этом вам поможет настольная подставка для болгарки.
Какие материалы потребуются:
- строительный уголок;
- болт с гайкой;
- стальной круглый пруток.
Своим личным опытом изготовления самодельной настольной подставки для УШМ поделился с нами автор YouTube канала LaKema.
Основные этапы работ
Первым делом отрезаем два металлических уголка одинаковой длины. В каждой заготовке вырезаем треугольные вырезы.
После этого свариваем оба уголка вместе. Сгибаем заготовку и обвариваем. Зачищаем сварные швы с помощью болгарки.
На следующем этапе работ вырезаем часть полок уголков по бокам заготовки — делаем закругление. Такое же закругление надо сделать спереди.
В верхней части заготовки высверливаем отверстие под диаметр стального круглого прутка.
Отрезаем кусок кругляка, сгибаем его, затем вставляем в отверстие и обвариваем. В итоге получился крючок для хранения отрезных кругов.
К внутренней части подставки привариваем гайку, в которую будет вкручиваться болт (для фиксации к столу).
Устанавливаем самодельную подставку. На крюк надеваем отрезные диски. Болгарка крепится сверху.
Видео по теме
Подробно о том, как своими руками изготовить настольную подставку для болгарки, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике.
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