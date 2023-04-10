Как из кефира приготовить творожный сыр, который выйдет дешевле и полезнее магазинного

Ингредиенты и способ приготовления

Для приготовления творожного сыра понадобится лишь один литр кефира / Фото: rynok72.ru







один литр кефира, жирность которого 3,2%;















щепотка соли;











зелень по желанию.









По истечении времени достаем кефир в замороженном виде из упаковки и помещаем в глубокую миску на сито / Фото: 10by10.ru

Спустя двенадцать часов получится однородная творожная масса / Фото: liveinternet.ru

Можно в сыр добавить щепотку соли, зелень, а можно вообще ничего не добавлять / Фото: twitter.com