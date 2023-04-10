Как из кефира приготовить творожный сыр, который выйдет дешевле и полезнее магазинного

Многие любят творожный сыр, но ввиду цены на качественный продукт покупают его далеко не всегда. Однако существует способ приготовить его самостоятельно, потратив деньги только на кефир, стоимость которого абсолютно невысокая. При этом, в составе нет ничего лишнего.
Ингредиенты и способ приготовления
Для приготовления творожного сыра понадобится лишь один литр кефира / Фото: rynok72.ru
Для приготовления творожного сыра понадобится взять:
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- один литр кефира, жирность которого 3,2%;
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- щепотка соли;
- зелень по желанию.
Можно приступать к приготовлению. Кефир в пакете на всю ночь помещаем в морозильную камеру – приблизительно на десять-двенадцать часов.
По истечении времени достаем кефир в замороженном виде из упаковки и помещаем в глубокую миску на сито / Фото: 10by10.ru
По истечении времени достаем кефир в замороженном виде из упаковки. Берем достаточно глубокую миску, туда помещаем сито. Его необходимо накрыть марлей, сложенной в два слоя. На марлю выкладываем кефир.
Спустя двенадцать часов получится однородная творожная масса / Фото: liveinternet.ru
Время от времени сыворотку из миски необходимо сливать. Растает кефир приблизительно спустя семь-восемь часов. Марлей накрываем его сверху и ставим на него пресс. В таком виде миску со всем содержимым отправляем в холодильник на десять-двенадцать часов. В итоге получаем однородную массу.
Можно в сыр добавить щепотку соли, зелень, а можно вообще ничего не добавлять / Фото: twitter.com
Можно в сыр добавить щепотку соли, зелень, а можно вообще ничего не добавлять. И так получается очень вкусно. Осталось все перемешать и продукт готов. На выходе из этого количества кефира получается около 200-250 граммов вкусного натурального творожного сыра.
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