С нами не соскучишься!

8 296 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Как незаметно почините обувь

Кожаная обувь, как правило, очень дорогая, и выбрасывать её из-за лопнувшей кожи нецелесообразно. Попробуйте своими руками починить кожу на обуви вдоль подошвы!

Как незаметно почините обувь

Сперва нужно нагреть феном место лопнувшей кожи, чтобы отсоединить подошву. Следом подошву нужно зачистить от остатков старого клея. Из кожи подходящего цвета вырезать заплатку, подходящую по размерам. Края заплатки зачистить, чтобы убрать верхний слой кожи — тогда заплатку не будет видно на обуви.

Как незаметно почините обувь

Полиуретановым клеем для обуви промазываем жирно половину заплатки, а также место под кожей на обуви.

Как незаметно почините обувь

Щипчиками вставляем заплатку, оставляем на час, чтобы клей пропитался.

Как незаметно почините обувь

Затем нагреваем феном это место и пальцами прижимаем заплатку, чтобы она приклеилась.

Как незаметно почините обувь

По желанию можно проложить строчку, но это необязательно: и без неё всё будет надёжно закреплено!

Как незаметно почините обувь

Теперь клеем промазываем оставшуюся половину заплатки с обеих сторон и подошву. Наносим клей жирным слоем, чтобы он впитался в кожу. Оставляем ещё на 2 часа.

Как незаметно почините обувь

Затем вновь нагреваем место ремонта феном и окончательно приклеиваем подошву на место. Посмотрите: заплатки совершенно не видно, кожаная обувь как новенькая!

Как незаметно почините обувь
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Обувьремонт

Картина дня

наверх