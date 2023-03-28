Как незаметно почините обувь

Кожаная обувь, как правило, очень дорогая, и выбрасывать её из-за лопнувшей кожи нецелесообразно. Попробуйте своими руками починить кожу на обуви вдоль подошвы!







Сперва нужно нагреть феном место лопнувшей кожи, чтобы отсоединить подошву. Следом подошву нужно зачистить от остатков старого клея. Из кожи подходящего цвета вырезать заплатку, подходящую по размерам. Края заплатки зачистить, чтобы убрать верхний слой кожи — тогда заплатку не будет видно на обуви.







Полиуретановым клеем для обуви промазываем жирно половину заплатки, а также место под кожей на обуви.







Щипчиками вставляем заплатку, оставляем на час, чтобы клей пропитался.







Затем нагреваем феном это место и пальцами прижимаем заплатку, чтобы она приклеилась.







По желанию можно проложить строчку, но это необязательно: и без неё всё будет надёжно закреплено!







Теперь клеем промазываем оставшуюся половину заплатки с обеих сторон и подошву. Наносим клей жирным слоем, чтобы он впитался в кожу. Оставляем ещё на 2 часа.







Затем вновь нагреваем место ремонта феном и окончательно приклеиваем подошву на место. Посмотрите: заплатки совершенно не видно, кожаная обувь как новенькая!





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