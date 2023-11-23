Что из себя представляет самый большой метеорит, упавший на Землю

Каждый день в атмосферу Земли врезается множество метеоритов, общим весом около 50 кг, однако они сгорают, так и не долетев до поверхности планеты. Иногда мы можем заметить следы таких метеоритов в виде «падающих звезд», но гораздо чаще их падение остается и вовсе незамеченным. Другое дело — большие метеориты, достигающие несколько десятков тонн. И самый большой из них находится в Намибии.
Метеорит Гоба.
В фантастических фильмах сценаристы нередко рассказывают о «внезапно появившемся метеорите», который вот-вот встретится с Землей и уничтожит на ней всё живое. На самом деле ученые знают обо всех крупных космических телах, которые могут столкнуться с нашей планетой в течение ближайших ста лет. Однако узнать о том, что было в прошлом, не так легко.
Следы вандализма на метеорите.
Самый крупный метеорит на Земле был найден совершенно случайно. Считается, что он упал на Землю около 80 тысяч лет назад, и за это время исчезла и воронка, и любое другое доказательство его падение. Просто однажды фермер из Намибии стал обрабатывать свой новый огород и наткнулся на огромный кусок железа.
Метеорит вскоре после находки.
Метеорит Гоба, который был назван в честь фермы Гоба-Уэст, где его нашли, сейчас весит около 66 тонн (хотя физически его никогда не взвешивали) и на 84% состоит из железа, на 16% из никеля и еще небольшой доли кобальта. Такие метеориты, в которых процентная доля никеля превышает 13%, называются атакситами. Сверху метеорит Гоба покрыт гидроксидами железа, что придает ему своеобразный характерный цвет ржавчины.
Размеры метеорита.
Считается, что раньше, в доисторическое время, когда метеорит только упал, он весил значительно больше — около 90 тонн. Затем эрозия, научные исследования, и главным образом вандализм помогли ему «похудеть» до 60 тонн. Чтобы желающие больше не откалывали себе кусочки «на память», местное правительство объявило метеорит национальным памятником, организовало его охрану и оборудовало окружающую местность, тем более, что фермер пожертвовал государству этот участок своей земли. Теперь сюда приезжают тысячи туристов, а метеорит перестал «худеть».
Самый большой метеорит на Земле.
Сейчас метеорит Гоба представляет собой большое металлическое тело 2,7 х 2,7 х 0,9 метров. Ученые считают, что его возраст насчитывает что-то между 190 и 410 миллионов лет. Однако почему же он не оставил кратера? Одна из теорий состоит в том, что 80 000 лет назад, когда он упал на Землю, южная часть Африки была покрыта льдом, так что кратер был, но со временем исчез вместе со льдами.
Метеорит Гоба.
Интересно, что на Землю часто падают такие «железные метеориты», но только пять процентов из них достигает поверхности планеты. И метеорит Гоба, являясь самым крупным из них, сейчас носит на себе следы присутствия человека — в нескольких местах он изрядно поцарапан, до сих пор видно несколько сколов, а в кое-где нерадивые туристы даже успели нацарапать на нем свои имена.
Следы вандализма на метеорите.
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