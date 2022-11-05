Почему Анджелина Джоли подарила любимому мужу место на кладбище

Американская актриса и посол доброй воли ООН славится своим мастерством заводить служебные романы. Она с лёгкостью очаровывает своих коллег, не обращает внимания на пересуды и всегда добивается своей цели не только в профессии, но и в личной жизни. Бурные романы Анджелины Джоли не раз становились предметом обсуждения, а иногда и осуждения со стороны поклонников актрисы. Но своим экзотическим подарком она смогла удивить не только журналистов и общественность, но и самого Билли Боба Торнтона, с которым у неё был роман в начале 2000-х.
Возраст счастью не помеха
Анджелина Джоли.
Как и все судьбоносные встречи в жизни актрисы, эта тоже состоялась на съёмочной площадке. В фильме «Управляя полётами» Анджелина Джоли играла жену Рассела Белла, роль которого исполнял как раз Билли Боб Торнтон. Между актёрами вспыхнула не искра, а сразу пожар. Роман был бурным и страстным, а влюблённым не мешали посторонние, Джоли и Торнтон, кажется, не замечали никого и ничего вокруг. Как только рабочий день заканчивался, уже ничто не могло помешать актёрам наслаждаться обществом друг друга.
Билли Боб Торнтон.
Их не смущала ни 20-летняя разница в возрасте, ни имевшийся за плечами у обоих не слишком удачный опыт семейной жизни. Джоли к тому времени успела разойтись со своим первым мужем Джонни Ли Миллером, а у Торнтона было уже четыре развода и трое детей. Но, самое главное, на момент начала отношений с Анджелиной он был помолвлен с Лорой Дерн. Однако страсть к экранной жене оказалась куда сильнее обязательств. Актёр даже не снизошёл до объяснений с некогда любимой девушкой, просто собрал вещи и ушёл, пока она отсутствовала дома.
Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон.
Не прошло и года после первой встречи, как влюблённые уже стали мужем и женой. Даже священник обратил внимание, что молодожёнам не было никакого дела даже до собственных свадебных нарядов. Они просто хотели поскорее дать друг другу клятвы верности и искренне верили в тот момент, что будут жить вместе долго и счастливо, и даже смерть не сможет их разлучить.
После бракосочетания молодожёны приобрели прекрасный дом в Беверли-Хиллз, где стали вить своё семейное гнёздышко. Они были уверены, что их чувства будут вечными. Актёры даже на публике не размыкали рук, смотрели друг на друга с нескрываемой нежностью, а на теле каждого красовались татуировки с именами друг друга. В общем, всё говорило о бесконечной любви и желании быть вместе всегда и несмотря ни на что. А на первую годовщину совместной жизни Анджелина Джоли преподнесла мужу… место на кладбище.
Значимый подарок
Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон.
Кажется, мрачнее и обиднее подобного подарка и быть ничего не могло. Трудно себе представить, что испытывает человек, которому намекают на бренность бытия и конечность его земного пути. Конечно, Билли Боб Торнтон был удивлён, но вместе с тем и обрадован. Он в полной мере смог оценить усилия жены и её внимательность к тому, что он рассказывал о себе. Она зафиксировала в памяти каждую деталь.
Кроме того, Анджелина сделала такой подарок, который забыть попросту невозможно. Меньше всего она хотела, чтобы её дар был банальным. Для того, чтобы привести супруга в полное изумление, она долго думала и, наконец, выбрала участок на кладбище в Арканзасе, при этом себе она приобрела место рядом, чтобы оставаться с любимым человеком в вечности.
Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон.
Перед тем как приобрести столь необычный подарок, актриса связалась с мамой мужа и узнала, где похоронены все члены его семьи, а после именно там приобрела места. Она отдавала себе отчёт, что со стороны её поступок можно назвать странным и даже пугающим. Но для самой актрисы и её супруга это было значимо, важно и небанально.
Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон.
По крайней мере, Торнтону и в голову не пришла мысль о мрачных намёках. Он, конечно, удивился, но это было радостное удивление. Кстати, в ответ на подарок жены, он отправился к нотариусу и вскоре вернутся с оформленным и заверенным документом, в которым чёрным по белому было зафиксировано его обещание быть с Анджелиной рядом всегда.
Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон.
Их брак распался спустя три года. Обоим пришлось удалять татуировки с именами друг друга, а вот что стало с приобретёнными участками на кладбище, неизвестно. При этом бывшие супруги сохранили хорошие отношения, а Торнтон даже спустя два десятилетия после развода называет бывшую жену «великой женщиной». Когда же ему задают вопрос о причине развода, актёр признаётся: он всегда считал себя недостаточно хорошим для Джоли.
Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон.
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