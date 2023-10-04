Как избежать карманной кражи

Пару веков назад карманные кражи были настоящим бичом крупных мегаполисов по всему миру. Опытные воры практиковали свое ремесло практически без опасений быть пойманными — полиция работала не слишком расторопно. Сейчас, по счастью, ситуация изменилась к лучшему. Тем не менее вероятность столкнуться с вором-карманником все еще слишком велика: настоящие профессионалы способны провернуть свое дело так, что вы заметите пропажу ценных вещей только дома. Чтобы избежать этой опасности, вы просто должны придерживаться нескольких основных правил предосторожности, которые значительно снизят вероятность плохого исхода.
Кого нужно опасаться
К несчастью, просто невозможно выделить определенный типаж людей, промышляющих карманными кражами. Естественно, от группы цыган и явно подозрительных личностей стоит держаться подальше, но злоумышленником может быть и человек вполне адекватной наружности. В разных странах, карманным воровством занимаются и дети, и симпатичные девушки. Поэтому, в первую очередь обращайте внимание не на внешность, а на поведение человека. Излишнее дружелюбие, косые взгляды по сторонам, нарушение вашего личного пространства — все это может быть предупреждающим знаком.
Час пик
Большая часть карманных краж приходится на так называемый час пик — время, когда общественный транспорт загружен максимально. Злоумышленникам легче всего работать в переполненном автобусе, или вагоне метро. Избежать ограбления можно только одним способом: переложите все ценные вещи в передние карманы брюк и, лучше всего, держите там руку. Женщинам необходимо держать сумочку перед собой и постараться не обращать внимания на отвлекающие маневры, которые вполне может совершить грабитель.
Крупные купюры
Еще два наиболее притягательных для грабителей мест — банкоматы и пункты обмена валют. Отдельные банды устанавливают здесь своих наблюдателей, которые просто выслеживают подходящую жертву. Чтобы не попасться на их удочку, нужно быть очень внимательным. Полученные деньги прячьте сразу, не выходите на улицу с крупными купюрами в руке. Если сумма достаточно велика, имеет смысл заказать такси прямо к банкомату или пункту обмена.
Рюкзак
Не следует держать в рюкзаке ничего ценного. Висящий на спине рюкзак — чуть ли не лучшая цель даже начинающего грабителя. Если вам приходится, все же, переносить что-то ценное — камеру, планшет — то позаботьтесь приобрести крепкий рюкзак, молнии которого могут быть заблокированы.
В кафе
Во время еды, люди часто ставят сумку на соседний стул, или даже вешают ее на спинку. Более удобную цель для ловкого вора представить трудно. Держите свой рюкзак на полу, между ног — так подобраться к нему будет намного сложнее.
Задний карман
Здесь не стоит носить даже пачку дорогих сигарет. На профессиональном жаргоне щипачей, задний карман называется «чужой» — по вполне понятным причинам.
В чужой стране
Туристические города всегда полны карманников. Раззява-путешественник, который наверняка имеет при себе значительную сумму денег — лакомый приз для любого вора. Поэтому, хотя бы постарайтесь не вести себя как турист. Не носите одежду дорогих брендов, не пяльтесь в карту посреди оживленной улицы и не доверяйте первому попавшемуся доброму гражданину, так вежливо предлагающему вам свою помощь. Постарайтесь слиться с толпой и тогда воры, скорее всего, вас просто не заметят. Держите минимум денег в своем бумажнике, а кредитную карту прячьте в передний карман брюк.
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