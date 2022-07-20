В 2000-х годах компьютеры стали доступны для каждого, и конечно же все дети и подростки мечтали о нём! Какое же было счастье, когда он наконец появлялся дома. И тогда мы погружались в удивительный мир игр, MSword и paint.
Вот такие мониторы стояли у каждого, у кого дома был компьютер. Это вам не ультратонкие моноблоки, эти мониторы были тяжёлые и громоздкие, а сам экранчик был маленьким по сравнению с современными мониторам.
Примерно так выглядел компьютерный стол в 2000-х.
Это уже более навороченный вариант, таким завидовали в школе.
А вот эти самые мышки! Они ещё были без лазеров, они были с колёсиками, на которые вечно прилипал всякий мусор.
Информацию передавали на дискетах.
Многие начали своё знакомство с миром компьютерных технологий с Windows 98
Этот интерфейс нельзя перепутать ни с чем, а игра Lines у многих была первой игрой.
На смену 98 пришёл 2000, но по не ясным причинам он мало копу запал в душу
А вот XP многие любят до сих пор
С появлением XP появилась куча приложений, все конечно вспоминать не будем, но приложухи для проигрывания музыки нельзя пропустить)))
Power DVD
Winamp
Вскоре появился интернет, и тогда жизнь школьников круто изменилась. Интернет-карточки, вечно занятая телефонная линия – это был страх для наших родителей
Чаты.
Это целая история. Мы создавали чаты, там разворачивались такие драмы…
Ещё одна ностальгическая милость – MSword. А точнее помощники. Многие искренне любили эту скрепочку и когда она исчезала, становилось грустно
Игры.
Игр было много, но конечно не настолько, как сейчас. Тогда о графике мы не слышали, и каждая игра казалась нам чем-то совершенным.
Одна из любимых игр многих – Serious Sam.
Компьютерные клубы
Были и те, у кого дома не было интернета, или даже компьютера, и они ходили в клубы. В интернет-клубы так же ходили компаниями, для того что бы на ночь зависнуть в CS
Не только школьники посещали эти клубы, большие дядьки тоже сидели там, курили и пили пиво, а потом шли на работу.
А что помните вы из своего компьютерного прошлого?
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