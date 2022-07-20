В 2000-х годах компьютеры стали доступны для каждого, и конечно же все дети и подростки мечтали о нём! Какое же было счастье, когда он наконец появлялся дома. И тогда мы погружались в удивительный мир игр, MSword и paint.



Вот такие мониторы стояли у каждого, у кого дома был компьютер. Это вам не ультратонкие моноблоки, эти мониторы были тяжёлые и громоздкие, а сам экранчик был маленьким по сравнению с современными мониторам.







Примерно так выглядел компьютерный стол в 2000-х.





Это уже более навороченный вариант, таким завидовали в школе.





А вот эти самые мышки! Они ещё были без лазеров, они были с колёсиками, на которые вечно прилипал всякий мусор.





Информацию передавали на дискетах.





Многие начали своё знакомство с миром компьютерных технологий с Windows 98





Этот интерфейс нельзя перепутать ни с чем, а игра Lines у многих была первой игрой.









На смену 98 пришёл 2000, но по не ясным причинам он мало копу запал в душу





А вот XP многие любят до сих пор





С появлением XP появилась куча приложений, все конечно вспоминать не будем, но приложухи для проигрывания музыки нельзя пропустить)))





Power DVD





Winamp



Вскоре появился интернет, и тогда жизнь школьников круто изменилась. Интернет-карточки, вечно занятая телефонная линия – это был страх для наших родителей





Чаты.

Игры.

Компьютерные клубы