С нами не соскучишься!

8 146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    как жаль, что не попала - столько бы миллионов Русских жизней сохранилаУбежденная террор...
  • Хоттабыч
    Какая-то чушь...10 малоизвестных ...
  • Sobering
    Плохие изменения после бросания. Лучше не начинать курить.Вот какие изменен...

ПК 2000-х

В 2000-х годах компьютеры стали доступны для каждого, и конечно же все дети и подростки мечтали о нём! Какое же было счастье, когда он наконец появлялся дома. И тогда мы погружались в удивительный мир игр, MSword и paint.

Вот такие мониторы стояли у каждого, у кого дома был компьютер. Это вам не ультратонкие моноблоки, эти мониторы были тяжёлые и громоздкие, а сам экранчик был маленьким по сравнению с современными мониторам.

ПК 2000-х

Примерно так выглядел компьютерный стол в 2000-х.

ПК 2000-х
Это уже более навороченный вариант, таким завидовали в школе.

ПК 2000-х
А вот эти самые мышки! Они ещё были без лазеров, они были с колёсиками, на которые вечно прилипал всякий мусор.

ПК 2000-х
Информацию передавали на дискетах.

ПК 2000-х
Многие начали своё знакомство с миром компьютерных технологий с Windows 98

ПК 2000-х
Этот интерфейс нельзя перепутать ни с чем, а игра Lines у многих была первой игрой.

ПК 2000-х

ПК 2000-х
На смену 98 пришёл 2000, но по не ясным причинам он мало копу запал в душу

ПК 2000-х
А вот XP многие любят до сих пор

ПК 2000-х
С появлением XP появилась куча приложений, все конечно вспоминать не будем, но приложухи для проигрывания музыки нельзя пропустить)))

ПК 2000-х
Power DVD

ПК 2000-х
Winamp
ПК 2000-х
Вскоре появился интернет, и тогда жизнь школьников круто изменилась. Интернет-карточки, вечно занятая телефонная линия – это был страх для наших родителей
ПК 2000-х

Чаты.


Это целая история. Мы создавали чаты, там разворачивались такие драмы…
ПК 2000-х
Ещё одна ностальгическая милость – MSword. А точнее помощники. Многие искренне любили эту скрепочку и когда она исчезала, становилось грустно

ПК 2000-х
ПК 2000-х

Игры.


Игр было много, но конечно не настолько, как сейчас. Тогда о графике мы не слышали, и каждая игра казалась нам чем-то совершенным.

ПК 2000-х
Одна из любимых игр многих – Serious Sam.

ПК 2000-х

Компьютерные клубы


Были и те, у кого дома не было интернета, или даже компьютера, и они ходили в клубы. В интернет-клубы так же ходили компаниями, для того что бы на ночь зависнуть в CS
ПК 2000-х
Не только школьники посещали эти клубы, большие дядьки тоже сидели там, курили и пили пиво, а потом шли на работу.


ПК 2000-х

ПК 2000-х

ПК 2000-х

ПК 2000-х
А что помните вы из своего компьютерного прошлого?

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх