Чем покоряют портреты британского художника «нарисованные» галькой

В современном мире произведения искусства можно создавать из самых различных материалов и природных, в том числе. Так британский художник Джастин Бейтман использует для создания своих шедевров обыкновенную разноцветную гальку, которой усеяно морское побережье. Кто бы мог подумать, что варьируя цвет, размер, фактуру камня можно создавать удивительно реалистичные портреты. А ведь они действительно великолепны. Можете убедиться в этом сами.
Британский художник Джастин Бейтман.
"Если вид гальки на пляже не рождает у вас в воображении полотна великих мастеров, это не значит, что они не спрятались где-то между камней", - загадочно говорит художник и на деле доказывает, что это действительно так. Джастин категорично отвергает традиционные материалы искусства, вроде бронзы, глины, холста и масляных красок, предпочитая возвращение к первозданности, которая сродни простоте бытия наших предков, обитавших в пещерах.
Каменные мозаики от Justin Bateman. Художник за работой.
Джастин Бейтман (Justin Bateman) создаёт временные мозаики из натуральных камней в виде портретов людей и животных, а также в виде известных картин и других произведений искусства. Сам мастер называет свое творчество ленд-артом, считая, что это направление в искусстве имеет более высокую ценность, поскольку оно имеет временной характер и статичность. Ибо произведение, созданное автором в горизонтальной плоскости, невозможно переместить, а можно только сфотографировать, и уже, таким образом, донести до зрителя. Поэтому художник регулярно ведет свой блог в инстаграм, где оставляет много снимков и комментариев к ним.
Каменные мозаики от Justin Bateman. Художник за работой.
Для справки: Ленд-арт — направление в искусстве, которое возникло в США во второй половине прошлого века. Такими произведениями считались работы неразрывно связанные с природным ландшафтом. Если копнуть глубже, то суть этого направления искусства заключена в некотором противопоставлении искусству традиционному, музейному, выставочному. Произведения ленд-арта в большей степени создаются на фоне ландшафтов и совершенно нетранспортабельны.
Каменные мозаики от Justin Bateman.
Бейтман признаётся, материал для своих будущих работ он собирает не только на побережье, его привлекают камни разного происхождения. А также художник говорит, что никогда заранее не планирует над чем будет работать. "Прелесть этого процесса в том, что я понятия не имею, как будет выглядеть произведение, с самого начала. Камни сами диктуют структуру, композицию работы и главный образ".
Каменные мозаики от Justin Bateman.
Художник, вдохновленный духовными практиками тибетских монахов, также утверждает, что главное для него – творческий процесс, а не желание оставить физический след в искусстве. "В этой работе есть нечто медитативное. Сначала в сборе камней, затем в сортировке оттенков и, наконец, в их расположении",- говорит он.
Каменные мозаики от Justin Bateman.
Каждая из работ художника имеет ограниченную цветовую палитру каменных оттенков, поэтому Джастину приходится немало времени тратить на поиски материала. А вот времени на создание каждого портрета у него уходит от нескольких часов, до нескольких дней. Все в зависимости от размера работы. Самое большое мозаичное произведение, созданное Джастином Бейтманом в этой технике, достигало десяти квадратных метров.
Каменные мозаики от Justin Bateman.
Также для него важно много путешествовать, впитывать новые культуры, обычаи, встречаться с людьми в их разных мирах. "Я работаю в лесах, на пляжах и даже на автостоянках! В Бангкоке я использовал железнодорожную ветку, где было много камней. Я полностью наслаждаюсь каждым новым и необычным местом. Все стадии процесса от поиска камешков, планирования объекта, определение местоположения окружающей среды, создание самого объекта искусства, фотографирование результата и реакция моей аудитории доставляют мне подлинное удовольствие",- пишет художник в своем блоге.
Каменные мозаики от Justin Bateman.
Примечательно, что в качестве источника вдохновения Джастин Бейтман использует известные произведения искусства и уже на их основе выкладывает собственные каменные шедевры. И поскольку вся его творческая работа в итоге остается лишь в цифровом виде, он говорит, что галька — это его пиксели.
Каменные мозаики от Justin Bateman.
Непостоянство является важной особенностью творений британского художника, что порождает вопрос: как долго может существовать произведение искусства, выложенное из камня среди природного ландшафта.
Каменные мозаики от Justin Bateman.
Невероятно, но Джастин не оставляет никаких физических следов своего присутствия в окружающей среде, рассевая сложенную из камней картину после того как сфотографирует её. Сам художник признается, что изначально, ему было сложно разрушать то, на создание чего потребовалось много часов или даже дней.
Каменные мозаики от Justin Bateman.
"Я долго занимался ледовой и снежной скульптурой, поэтому философию непривязанности к плодам своего творчества прочувствовал в полной мере. Людям свойственно сожаление в неизбежный момент весеннего исчезновения ледовых работ, скульпторам — нет. Было бы очень печально, если бы они все оставались с нами на долгие годы. В них много несовершенства. Они тают, и освобождают тем место для нового творчества. Это идеальный творческих механизм, освобождающий сознания художников от старых форм и подталкивающий к нахождению новых"…
Каменные мозаики от Justin Bateman. Художник за работой.
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