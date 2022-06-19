Как в космосе моют голову
Всем нам знакома фраза «Сегодня вечером мне надо помыть голову», часто встречающаяся в незатейливых сценариях ситкомов.
Этой фразой обычно дают понять, что ни в какой бар ты не хочешь идти, и тебя абсолютно бесполезно приглашать, или что в действительности ты совсем не заинтересован в том, чтобы пойти на это свидание.
Бессмысленная какая-то фраза, ведь мытье волос – такое простое дело – и не занимает слишком много времени, и уж, конечно же, не займет целый вечер.
Занятие это, действительно, простое, но только здесь – на Земле. В космосе, однако, мытье волос – это очень даже сложное дело. В условиях невесомости эта процедура трудоемкая и не быстрая, но, все равно, волосы мыть надо.
Во время экспедиции на Международную космическую станцию в 2012 году астронавт Карен Найберг продемонстрировала, как она и ее коллеги сохраняют чистоту своих волос в условиях невесомости.
Как вы можете видеть в этом видео из архивов НАСА, процесс в чем-то сходен с мытьем волос на Земле, за исключением того, что нам не нужно ловить воду, которая уплывает от нас.
Космонавты также должны использовать несмываемый шампунь (искренне надеемся, что они пользуются правильным шампунем) и полотенце, а не фен, поскольку у них на борту таких устройств нет.
Хотя со стороны процедура похожа на настоящее испытание, здо̀рово видеть, что космонавты соблюдают гигиену и даже в космосе заботятся о чистоте своих волос.
Если процесс не произвел на вас должного впечатления, Карен раскрывает еще более увлекательную сторону мытья волос на МКС (Международной космической станции).
В расширенном видео Карен заявляет, что по мере того, как ее волосы высыхают, водяной пар конденсируется в капли и в конечном итоге превращается в питьевую воду.
Ну что, впечатляет? Интересно, отдает ли вода шампунем?
Согласно НАСА, Карен во время своего второго космического полета взяла с собой на орбиту материалы для рукоделия и альбом для рисования, чтобы ей было чем заняться в течение шести месяцев, которые ей предстояло провести в космосе.
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