12 кондитерских шедевров, глядя на которые сразу и не поймёшь, что это торты

Самые необычные тортики.

1. Тортик-бутылка

А сразу и не скажешь.

2. Невероятно детализованные тортики

Невероятно детализованные тортики.

3. Торт-платье

Торт-платье.

4. Торт-буррито

И буррито бывает тортиком.

5. Торт-автореплика

Поклонники автомобилей оценят

6. Бисквитная индейка

Это не к пиву, это к чаю!

7. Пирожные-стейки

Пирожные-стейки.

8. Торт-дуриан

Торт-дуриан.

9. Сладкое барбекю

Сладкое барбекю.

10. Тортик для рукодельниц

Тортик для рукодельниц.

11. Торт-таракан

Торт-таракан.

12. Торт-змея

Торт-змея.