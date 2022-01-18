12 кондитерских шедевров, глядя на которые сразу и не поймёшь, что это торты

Самые необычные тортики.
Тортики, пожалуй, любят все, независимо от того, следит человек за своим весом или является самым настоящим гурманом. А кондитеры занимают особую ступень в иерархии кулинаров. И есть среди них, стоит сказать, настоящие гении своего ремесла. Вы только посмотрите, какие шедевры они создают!
1. Тортик-бутылка
А сразу и не скажешь.
12 Эти обычные на внешний вид бутылки сладкой воды на самом деле были сделаны художником из Сиднея Андресом Фэтсо. Они полностью съедобные, за исключением обертки, и имеют различные вкусы. Sprite имеет вкус маття (японского порошкового зеленого чая), Fanta — вкус арахисового масла, а Coca-Cola - нутеллы.
2. Невероятно детализованные тортики
Невероятно детализованные тортики.
Выпечка Лоры Лоукайдес невероятно детализированная и безупречно проработана (хорошим примером служит этот донер кебаб на фото), из-за чего Лора пользуется огромным успехом в социальных сетях. Что интересно, 23-летняя девушка из Хартфордшира, Великобритания - самоучка и никогда профессионально не училась кулинарии.
3. Торт-платье
Торт-платье.
Британская пекарня создала свадебный торт в виде... свадебного платья. Он выглядел настолько реалистично, что многие люди не могли отличить его от настоящего платья. Эмма Джейн из Ca Design скопировала своим тортом платье дизайнера Мака Туманга под названием «Ангел», воссоздав его в мельчайших подробностях.
4. Торт-буррито
И буррито бывает тортиком.
Следующий торт удивительно реалистично сделан в виде буррито. Создала подобное пекарня Wuollett Bakery из американского Миннеаполиса.
5. Торт-автореплика
Поклонники автомобилей оценят
Известный пекарь и шоумен Дафф Голдмен назвал это творение в натуральную величину своим лучшим тортом за всю жизнь. Торт был сделан в виде точной реплики машины гонщика серии NASCAR Кейси Кана.
6. Бисквитная индейка
Это не к пиву, это к чаю!
Каждая часть поразительно реалистично выглядящей индейки сделана из бисквита. Подобное сладкое чудо было создано кулинарией из Беверли- Хиллз Rosebud Cakes, которая уже стала известной тортами в форме гитары, собаки и дизайнерской сумки.
7. Пирожные-стейки
Пирожные-стейки.
Довольно интересная идея - пирожные, которые выглядят как стейки. Найти такие можно в пекарне Debbie Does Cakes в Окленде, штат Калифорния.
8. Торт-дуриан
Торт-дуриан.
Этот великолепный торт был сделан в виде дуриана (того самого жутко вонючего экзотического фрукта). Похвастаться им может Мэтью Яп, который управляет вместе со своей женой Хелен Вонг пекарней Songket Artisan Bakery в Малайзии. Вонг подала идею мужу сделать необычный торт на 85-й день рождения своей тетки, которая очень любила дуриан. В итоге тортик был сделан не только в виде фрукта, но и имел вкус дуриана.
9. Сладкое барбекю
Сладкое барбекю.
Следующий торт от Debbie Does Cakes понравится тем, кто втайне всегда мечтал о сладком барбекю. Выглядит он в точности, как ребрышки, запеченные на гриле.
10. Тортик для рукодельниц
Тортик для рукодельниц.
Идеальный подарок на день рожденья для женщины, которая обожает вязание и шитье. Джо Драммонд из Северной Каролины сделал торт в виде корзинки со швейными принадлежностями.
11. Торт-таракан
Торт-таракан.
Медсестры и пищевой художник Кэтрин Дей из Нью-Йорка сделала торт не для слабонервных. Этот огромный магадаскарский таракан на самом деле сладкий и заполнен Бостонским кремом.
12. Торт-змея
Торт-змея.
Франческа Питчер создала потрясающе реалистично выглядящий торт в виде змеи на день рождения своей шестилетней дочери. Дочь была счастлива, а вот гости были шокированы.
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