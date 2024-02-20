Королям позволено всё: специфические развлечения монархов

Мудрые правители всегда считались благодатью для страны. Но, зачастую бывало и так, что монархи запоминались потомкам своим сумасбродством. Одни развлекались, устраивая шутовские свадьбы, другие создавали элитные «спецвойска», а третьи оправляли провинившихся на тот свет на бочке с порохом. В этом обзоре представлены специфические развлечения власть имущих.
Калигула
Римский император Гай Калигула известен своими невероятными оргиями и сумасбродным правлением. Калигула настолько обожал своего коня Инцитата, что объявил его гражданином Рима и сделал сенатором. Коню сшили попону, напоминающую сенаторское облачение, и выделили особое место в сенате. Однажды император приказал выстроить мост длиной в 3 километра, чтобы иметь удовольствие просто проскакать по нему на коне. Еще в его планах было построить дворец своему жеребцу, но это не сбылось, т. к. Калигула был убит заговорщиками-преторианцами.
Фридрих Вильгельм I
Страстью прусского короля Фридриха Вильгельма I была армия. Дошло до того, что правитель решил создать элитный отряд Потсдамских Гигантов. Король собрал солдатов очень высокого роста. Самым рослым в отряде был ирландский наемник (2 м 17 см). Фридрих Вильгельм I пытался даже заниматься селекцией: он отыскивал высоких мужчин, разводил их с женами, если те были маленького роста, и насильно женил на рослых девушках. Примечательно то, что Потсдамские Гиганты так ни разу не вышли на поле боя, т. к. они стали бы легкой мишенью. Король любил смотреть, как эти солдаты маршировали на плацу. Кстати, рост самого короля был довольно скромный – всего 160 см.
Иван Грозный
Развлечения Ивана Грозного были такими, что у приближенных от них кровь стыла в жилах. Однажды 1 апреля 1575 года царь посадил на престол вместо себя крещеного татарского Симеона Бекбулатовича. Царь с издевкой обращался к новоиспеченному «правителю»: «Государю великому князю Семиону Бекбулатовичю всеа Русии Иванец Васильев со своими детишками, с Ыванцом да с Федорцом, челом бьют». Так продолжалось почти год, а царевич не знал, в какой момент ждать подвоха от Ивана Васильевича. Такое поведение царя объяснялось тем, что ему предсказали кончину на троне именно в тот год. Так Иван Грозный якобы обманул смерть.
А вообще царь любил творчески подходить к казням. Однажды боярина Голохвостова привязали к бочке с порохом и запустили в небо. Царь только ухмылялся, мол, так быстрее к рай попадет.
Анна Иоанновна
Анна Иоанновна любила забавляться над провинившимися придворными. Все, кто попадал в опалу, становились шутами. Однажды Михаил Александрович Голицын попал в немилость к императрице за то, что принял католичество ради женитьбы. Анна Иоанновна нарядила родовитого дворянина в шутовской наряд, назвала Квасником и заставила жениться в третий раз на некрасивой калмычке Авдотье Бужениновой.
Императрица приказала выстроить на Неве ледяной дом, украшенный скульптурами. В нем несчастные молодожены должны были провести первую брачную ночь. Зима выдалась лютая, Голицына и его жену посадили в железную клетку на слоне, который возглавлял шествие из ряженых. На ночь молодоженов оставили в ледяном доме при минус тридцати. Утром их обнаружили в полуживом состоянии. Императрица была удовлетворена.
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