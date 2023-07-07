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Семейная жизнь в СССР – все ли было так радужно


Семейная жизнь в СССР – все ли было так радужно


Многие люди с огромным сожалением вспоминают советское время и ту жизнь с фиксированными ценами, и квартиры, которые они получали от государства совершенно бесплатно. Особенным элементом здесь была «ячейка общества» – советская семья и, соответственно, браки. Нередко и сегодня можно услышать, что в те времена люди были хорошие, в семьях царила культура и духовность, обеспеченность и уверенность в будущем.

Советская семья / Фото: news-mt.ru

Советская семья / Фото: news-mt.ru

 

И, как часто это бывает, стираются из памяти браки, созданные по расчету, отсутствие возможностей, а также регулярное вмешательство в семейные дела государства. И хотя очень много тех, кто считает, что в СССР все было радужным, на самом деле это не совсем так.

1. Жена обязана работать


Понятия домохозяйка в СССР не существовало / Фото: yandex.by

Понятия домохозяйка в СССР не существовало / Фото: yandex.by


Как таковых, домохозяек в Советском Союзе вообще не существовало. Они были ликвидированы еще тогда, когда истребляли «кулаков». Везде была пропаганда того, что такое времяпрепровождение для советской женщины ущербно и провоцирует перевоплощение ее в сварливую бабу и тунеядку. Естественно, девушки и более взрослые женщины вынуждены были работать, а затем заниматься домашними делами, вести хозяйство. Испытание достаточно серьезное и для физического, и для психического здоровья. Кто-то скажет, что и сейчас так, и будет абсолютно прав. Но есть одна разница – сегодня женщина может сама решить для себя, нужно ли ей работать или нет.

2. В семье нет детей – платите налог


Бездетные пары платили дополнительный налог / Фото: naurok.com.ua

Бездетные пары платили дополнительный налог / Фото: naurok.com.ua

 

Как ни странно, но в Советском Союзе существовал особый налог, который накладывался на бездетность. Если у мужчин 20-50 лет и женщин 20-45 лет не было детей, они обязаны были со своей зарплаты выплачивать каждый месяц шесть процентов. Тем, кто учился, предоставлялись льготы, но на практике вычет был у всех.
Чтобы этот вычет отменили, нужно было или родить, или усыновить ребенка. В наше время с этим вопросом попроще. Налога не существует, и люди могут сами решить, когда им рожать детей или брать на усыновление.

3. Споры «коллективного» характера


Споры между супругами выносились на коллективное рассмотрение / Фото: kakprosto.ru

Споры между супругами выносились на коллективное рассмотрение / Фото: kakprosto.ru

 

Очень часто разногласия между супругами, особенно это касалось молодых семей, выносились на коллективное рассмотрение. Устраивались партийные или комсомольские собрания, на которых рассматривалась суть их спора, а каждый из супругов высказывал свою точку зрения по очереди. В зале находилось около 40 человек, пытающихся понять, в чем заключается проблема. В итоге эти «товарищи» и выносили вердикт. Нам сегодня сложно представить себе эту картину, а раньше такой подход считался нормальным.

4. Браки, заключенные по расчету


Браки по расчету в СССР - распространенное явление / Фото: uk.adviceinn.com

Браки по расчету в СССР - распространенное явление / Фото: uk.adviceinn.com

 

Этот вид браков в СССР был намного популярнее, чем сегодня. Проблема заключалась в самой системе, которая вносила ограничения в развитие граждан и в их реализацию. Именно семейным парам быстрее давалась жилплощадь, очередь на автомобиль тоже сдвигалась в их пользу, да и сделать карьеру семейному человеку было намного проще. Незамужние девушки и неженатые парни таких привилегий были лишены, в их сторону бросались косые взгляды. Холостая жизнь в почете в СССР не была.
Семейные люди в СССР имели больше возможностей, чем холостые / Фото:yandex.by

Семейные люди в СССР имели больше возможностей, чем холостые / Фото:yandex.by

 

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Семейная жизнь в СССР – все ли было так радужно

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Семейная жизнь в СССР – все ли было так радужноПодписаться на мой Instagram
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