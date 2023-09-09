«Чай, кофе, позвонить», или Как в викторианском Лондоне превратили уличные фонари в торговые автомат

Викторианская эпоха в Англии была и остаётся таким историческим периодом, который просто полнится удивительными событиями или явлениями. Само собой, центром сосредоточения всех новаторств и странностей являлся Лондон. Вот именно там однажды и появились поразительные по своей функциональности уличные фонари. А феномен их был в том, что они по списку предоставляемых услуг больше напоминали торговые автоматы.
Один из самых нетривиальных концептов викторианской эпохи. /Фото: dustyoldthing.com
История этого удивительного концепта началась в 1890-х годах, когда на нескольких улицах Лондона были установлены необычные уличные фонари. Их появление предвосхитила сама особенность тогдашнего уличного освещения: так, в позапрошлом столетии оно состояло не из привычных современному человеку электрических фонарей, а из их более ранних, газовых аналогов. И вот однажды, 1896 году, инженеру Х. М. Робинсону пришла в голову мысль, что такие фонари представляют собой прекрасный источник тепла, который фактически используется напрасно. Именно так он разработал особого вида газовые фонари, под общим названием Pluto Lamp.
Так выглядел фонарь с функцией торгового автомата. /Фото: billionnews.ru
Функционал Pluto Lamp действительно поражал: само собой, в первую очередь, они также были призваны освещать улицы, однако к ним изобретатель подключил водопровод. Делалось это для того, чтобы использовать тепло газового фонаря для нагрева этой воды, что позволило фонарям постепенно трансформироваться в полноценные торговые автоматы. Первоначально в ассортименте Pluto Lamp были только горячий кофе и чай, однако позднее эти фонари приспособили к реализации даже горячего бульона.
Оказывается, у автоматов с супом был нестандартный прототип. /Фото: ecocups.ru
Однако и это оказалось не пределом: Pluto Lamp однажды подарили местным жителям пользоваться ими, чтобы связаться с ближайшим полицейским участком. Впрочем, несмотря на то, что на тот момент в Лондоне уже начали появляться телефоны, в газовых фонарях продолжал применяться телеграф. Работало это следующим образом: так как в фонаре был встроен специальный телеграфный передатчик, лондонцу можно было выбирать буквы, нажимая нужные кнопки и поворачивая циферблат.
Вблизи автомат на фонаре похож на обычный шкаф. /Фото: cracked.com
Сохранились даже сведения о скорости набора на этом циферблате: по информации редакции Novate.ru, она составляла около 15 слов в минуту. Ещё позднее фонари Pluto Lamp «научили» продавать сигареты и даже открытки. Однако при всех преимуществах необычных устройств, по сути, предвосхитивших вендинговые автоматы, они не просто не озолотили своего создателя, но и быстро канули в лету. А одной из причин этого печального конца стала банальная человеческая жадность: оказывается, мошенники быстро научились обманывать фонари, которые принимали монеты, помещая в них кусочек металла, и это сделало изобретения попросту нерентабельными.
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