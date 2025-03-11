15 самых абсурдных и непростительных поступков, которые когда-либо совершала Католическая церковь

Наверняка многие помнят истории из школьной программы, где речь шла про ту самую инквизицию, сожжение Жанны д'Арк и суд над Галилеем. Как бы прискорбно это не звучало, но большинство столь отвратительных поступков исходили от Понтификов. Некоторые из них были одобрены церковью, а некоторые и вовсе были обычной церковной практикой.
1. Папа Пий XII
Папа Пий XII отрицал сообщения очевидцев о массовых казнях во время Холокоста. \ Фото: timesofisrael.com.
Папу Пия XII широко критикуют за отказ публично осудить нацистскую партию и это при том, что были противоречивые сообщения о том, ставил ли папа превосходство папства над бедственным положением европейских евреев или пытался предотвратить немецкое возмездие и обеспечить дальнейший успех закулисных усилий Католической Церкви по оказанию помощи жертвам преследований.
Однако в начале 2020 года документы, связанные с военной деятельностью Папы, ранее хранившиеся в архивах Ватикана, были вскрыты, и они предполагают, что Пий узнал о массовых казнях еврейского народа осенью 1942 года. По словам историков, изучавших документы, советник отклонил эти сообщения как преувеличенные, что побудило Папу сказать США о том, что Ватикан не смог подтвердить эти преступления.
Новое свидетельство, подробно изложенное в немецком еженедельнике Die Ziet, подтверждает, что в сентябре 1942 года помощник Пия, будущий папа Павел VI, получил сообщение очевидца о преследовании евреев в Варшаве. По словам Хаараца, в августе 1942 года украинский архиепископ Андрей Шептицкий также информировал Ватикан о преследованиях, проводимых во Львовском гетто. Но все попытки вразумить Пия XII не увенчались успехом.
2. Растление
Папа Франциск. \ Фото: google.com.
Многие наверняка слышали про то время, когда было систематическое сокрытие злоупотреблений, растления и изнасилования со стороны священников, которые шли до самого верха церкви. По самым скромным подсчётам, только в США было более семнадцати тысяч жертв, и этот тип жестокого обращения был замечен во всём мире. Когда поступали жалобы, священников и других правонарушителей отпускали, а не наказывали.
И на сегодняшний день церковь больше не отрицает этого. Архиепископия Милуоки признала серьёзность проблемы и согласилась выплатить компенсацию в размере двадцати одного миллиона долларов трёмстам жертвам. Но таких поселений мало, и они находятся далеко друг от друга. К счастью, папа Франциск учредил трибунал, чтобы привлечь к ответственности епископов, которые способствовали сокрытию преступления. Растление детей всё ещё происходит от рук священников спустя пятнадцать лет после того, как «The Boston Globe» опубликовала эту историю.
Фактически, в августе 2018 года «The Boston Globe» сообщило, что предполагаемые нарушения и обвинения относятся примерно к 1947 году. Из-за срока давности только два священника были обвинены в жестоком обращении с несовершеннолетними. Однако в феврале 2019 года папа Франциск публично признал системное жестокое обращение и поклялся бороться с этой проблемой.
Международный союз высших генералов использовал восстание движения #MeToo, чтобы осудить «культуру молчания и секретности». При поддержке папы Франциска и поддержке женского международного сообщества, Католическая церковь утверждает, что работает над этим многолетним вопросом, дабы решить и устранить проблему, связанную с ним.
3. Угнетение евреев
Папа Урбан II — Вдохновитель крестовых походов. \ Фото: reddit.com.
В 1095 году, когда Папа Урбан II выступил с призывом к войне с мусульманами, армии христиан в Западной Европе взяли на себя ответственность. Папа обещал крепостным свободу, если они уедут, и это многих воодушевляло. В первом Крестовом походе армия крестьян во главе с Петром Отшельником была убита турками. Когда армия рыцарей пошла за ними и захватила Иерусалим, говорили, что они убивали мусульман до тех пор, пока улицы не залила кровь.
Это было только начало. Волны Крестовых походов продолжались до 1396 года, ознаменовав три столетия войн и неисчислимых человеческих страданий. Католики определённо были не единственной религией, вовлечённой в это массовое насилие, но папа Урбан II прославился больше всех.
Отрезание голов убитых врагов и насаживание их на пики, по-видимому, было любимым занятием крестоносцев. Хроники повествуют о крестоносце-епископе, который называл насаженные на кол головы убитых мусульман радостным зрелищем для народа Божьего. Когда мусульманские города были захвачены христианскими крестоносцами, независимо от возраста, они были убитыми без суда и следствия - это была стандартная процедура для всех жителей. Не будет преувеличением сказать, что улицы были залиты кровью, когда христиане наслаждались санкционированными церковью ужасами. Евреи, укрывшиеся в своих синагогах, были сожжены заживо, что мало чем отличалось от обращения с ними в Европе.
4. Папа Бонифаций VIII
Папа Бонифаций VIII. \ Фото: pinterest.com.
Бонифаций VIII (1230-1303) был виновен во многих ужасных преступлениях, которые в совокупности делают его похожим на садиста римского императора. Помимо всего прочего, он наблюдал за полным уничтожением Палестрины, коммуны, которая мирно сдалась. Палестрина была полностью разрушена, и Бонифаций приказал проехать по ней плугом, чтобы доказать, что от неё остались только земля и щебень.
Многие наверняка знают о том, что священники дают обет безбрачия. Но, очевидно, Бонифаций VIII не воспринимал его слишком серьёзно. Однажды он вступил в интимные отношения с замужней женщиной и её дочерью, но ещё больше он был известен своими разговорами о том, что совокупляться с маленькими мальчиками так же естественно, как потирать одну руку о другую. Так что, очевидно, он насиловал (или, по крайней мере, блудил) детей. Стоит также отметить тот факт, что Бонифаций VIII просто обожал воздвигать статуи самому себе, обладая при этом чрезмерной гордыней.
5. Жанна д'Арк - жертва церкви
Жанна д'Арк - жертва церкви. \ Фото: politikakulvari.com.
В своё время Жанна д'Арк была в значительной степени общественным врагом Католической Церкви номер один. В 1429 году семнадцатилетняя Жанна, веря, что Бог говорил с ней, спровоцировала восстание, чтобы изгнать англичан из Франции, но некоторые влиятельные католики, которые сочувствовали англичанам, были недовольны. Французский король Карл VII мудро принял помощь Жанны в борьбе с англичанами, и вместе они выиграли несколько крупных сражений.
Когда Жанна была схвачена, Карл VII, не уверенный в том, что он доверяет ей как посланнице Бога, передал её церкви, которая сделала то, что католики делают лучше всего - предала её суду за ересь без доказательств. Чтобы сделать ситуацию ещё более нелепой, Жанне было отказано в совете, что противоречило церковным правилам.
Поскольку не было никаких доказательств ереси, Жанна была признана виновной в одном из более чем семидесяти других обвинений, выдвинутых против неё - ношении мужской одежды, собственно говоря, за это она была сожжена на костре в 1431 году перед многотысячной толпой. В 1456 году Карл VII приказал провести расследование по делу Жанны. В итоге, её признали невиновной и сделали мученицей. Церковь последовала её примеру и в 1920 году канонизировала её.
6. Сожжение Уильяма Тиндейла
Уильям Тиндейл. \ Фото: livejournal.com.
Можно было бы предположить, что Церковь сделает массовое распространение Библии главным приоритетом. Как оказалось, в XVI веке это было последнее, чего хотели могущественные католики.
Но учёный Уильям Тиндейл пошёл против церкви. Он скрылся, чтобы перевести Библию на английский язык, тем самым подарив возможность мирянам самостоятельно читать её. Церковь была не в восторге от этого, и когда копии были контрабандой вывезены по Европе, католические власти потребовали их сжечь.
А как же Тиндейл? Его схватили, судили за ересь и за дерзкий перевод Библии, а после сожгли на костре. Когда церковные власти решили, что печатать Библии на английском языке — это нормально, они многое позаимствовали из перевода Тиндейла, так и не признав его правым и не виновным.
7. Молот ведьм
Молот ведьм. \ Фото: wikiwand.com.
Католическая церковь была не единственной группой, вовлечённой в охоту на ведьм, но она начала всё с Malleus Maleficarum (Молот ведьм), дурацкой книги, написанной в 1487 году после того, как папа Иннокентий VIII объявил, что ведьмы реальны и представляют угрозу (из-за их связи с Сатаной). Он хотел, чтобы это всё исследовалось, поэтому священнослужители Яков Шпренгер и Генрих Крамер написали книгу о ведьмах и сатанистах, и охоте на них. И стоит отдать им должное, ибо это был колоссальный успех. Книга была настолько популярна, что в течение двухсот лет занимала второе место после Библии в чартах продаж.
8. Папа Лев X и продажа индульгенций
Папа Лев X организовал продажу индульгенций. \ Фото: yandex.ua.
Многие наверняка слышали об индульгенциях. Однако в XVI веке они вышли из-под контроля. Папа Лев X обладал дорогим вкусом и не гнушался использовать сомнительные средства для его удовлетворения. В итоге, он решил продавать индульгенции, назначив на эту должность Великого комиссара индульгенций в Германии доминиканского монаха Джона Тезтеля, который продавал отпущение будущих грехов.
9. Организация падения Ордена Тамплиеров
Тамплиеры. \ Фото: vk.com.
Ставшие знаменитыми благодаря «Коду да Винчи», рыцари-тамплиеры, безгосударственное военное братство, собранное для защиты христианских паломников на пути в Святую Землю, давным-давно стали предметом сплетен. Они были одобрены Римско-Католической церковью в 1129 году и были известны доблестной службой в Крестовых походах. У них была достойная оплата, но король Франции Филипп IV задолжал им (и другим) очень много. Филипп воспользовался растущим страхом перед властью тамплиеров и заставил церковь обрушить на них могучую власть.
То, что церковь сделала дальше, не было великим открытием. В 1307 году Папа Климент V арестовал и пытал членов церкви, добиваясь ложных признаний в ереси. На самом деле он получил достаточно таких признаний, чтобы оправдать роспуск ордена в 1312 году. Архиепископ Филипп де Мариньи, который вёл расследование в отношении тамплиеров, приказал сжечь на костре десятки человек. Прекрасная расплата за все эти сражения в Крестовых походах.
В 2007 году был опубликован секретный документ, свидетельствующий о том, что папа Климент V отпустил тамплиерам грехи, а затем принял решение о их роспуске. Историки считают, что этот документ является существенным доказательством того, что церковь сдалась под давлением короля Филиппа. Хорошая новость для честности рыцарей, плохая - для церкви.
10. Сожжение Джона Уиклифа
Джон Уиклиф. \ Фото: infinitearttournament.com.
Джон Уиклиф (1320-1384), известный английский богослов и критик церкви, был предтечей Реформации. Среди его многочисленных критических замечаний было убеждение, что церковь должна отказаться от своих мирских владений. Как вы можете себе представить, это была не та идея, которую церковь была рада распространить. Он также продвигал и работал над первым английским переводом Библии, надеясь дать людям прямой доступ к слову Божьему.
Уильям Кортни, архиепископ Кентерберийский, предпринял шаги против Уиклифа после ухода в отставку. Сочинения Уиклифа были запрещены в некоторых областях, но на этом дело не кончилось. Оно даже не закончилось, когда Уиклиф умер от инсульта в 1384 году. Вместо этого в 1415 году (через тридцать один год после его кончины) Констанцский собор объявил Уиклифа еретиком. Они не только приказали сжечь его книги, но и эксгумировать и сжечь его тело. И на это у них ушло двенадцать лет. Итак, через сорок три года после смерти Уиклифа его труп был сожжён, а пепел выброшен в реку Свифт.
11. Казнь Яна Гуса
Ян Гус – проповедник-реформатор. \ Фото: kudyznudy.cz.
Церковь, как правило, довольно жестока со своими критиками. Казнь Яна Гуса, родившегося в 1372 году, является одним из лучших (или худших) примеров, положившим начало Гиситским войнам. Чешский священник Гус чувствовал, что церковь, управляемая людьми, которые по своей природе ущербны, обязательно должна быть ущербной, в то время как Библия, прямое слово Божье, не имела недостатков. Поэтому он открыто критиковал церковную практику, особенно папский раскол и продажу индульгенций.
Поэтому, не очень довольная Гусом, церковь созвала Констанцский собор и пригласила его присоединиться к ним, якобы просто немного поболтать.
Вместо того, чтобы поболтать, Совет арестовал Гуса и отдал его под суд (а затем в тюрьму) за ересь. Его держали в темнице и, когда он отказался отречься от своего учения, приговорили к смертной казни. Церковь даже отказала ему в его последних правах, прежде чем сжечь на костре вместе со всеми его трудами.
12. Папа Александр VI
Папа Александр VI (Родриго Борджиа). \ Фото: discover.hubpages.com.
В 1501 году папа Александр VI (Борджиа), который, как известно, имел некоторые довольно изощрённые увлечения, такие как наблюдение за блудом лошадей, превзошёл сам себя. По словам историка Тони Перротте, он пригласил пятьдесят женщин раздеться за папским столом.
Как пишет Перротте: «Александр и его семья радостно бросали каштаны на пол, заставляя женщин пресмыкаться у их ног, подобно свиньям. Затем они предлагали призы в виде прекрасных одежд и драгоценностей для мужчины, который мог прелюбодействовать с большинством женщин».
13. Папа Иннокентий IV
Испытание Джордано Бруно римской инквизицией. \ Фото: google.com.
Об уровне участия церкви в различных инквизициях можно спорить. Важно помнить, что Папа Иннокентий IV явно потворствовал пыткам как методу допроса инквизиции в своей папской булле Ad extirpanda в 1252 году (которая, вероятно, заслуживает своего собственного места в этом списке). Испанская инквизиция, самый известный из этих трибуналов, осуществлялась испанскими королевскими особами и монахами, которые были католиками, но не работали непосредственно на Ватикан или под его руководством.
Но не стоит забывать о римской инквизиции или высшей Священной Конгрегации римской и Вселенской Инквизиции, которая на сто процентов была делом рук церкви. В 1542 году, в рамках Контрреформации против протестантизма, появилась римская инквизиция. Среди допрошенных были Галилей, Бруно и Коперник. В то время как церковная ересь была на пике популярности во времена инквизиции, в списке был ряд и других вариантов, включая богохульство, иудаизм безнравственность, колдовство, приворот и всё остальное, что могли бы «подтвердить» гневные паписты.
14. Суд над Галилеем
Судебный процесс в живописи. \ Фото: cnnturk.com.
У церкви и науки, мягко говоря, сложные отношения. В 1633 году Галилео Галилей, отец всей науки, был предан суду церкви за утверждение, что Солнце является центром вселенной и Земля движется вокруг него, а не наоборот. Но это не имело значения.
Папа Урбан VIII видимо считал иначе, видя в заявлении Галилея ужасающую ересь. Итак, десять кардиналов сидели на суде над Галилеем, которому угрожали пытками, тюремным заключением и даже сожжением на костре. Галилей в жалком состоянии телесного недомогания в конце концов отказался от своих убеждений. Из-за этого церковь отнеслась к нему снисходительно и вместо пыток его подвергли домашнему аресту до тех пор, пока он не скончался.
15. Католическая церковь и нетрадиционная ориентация
Католическая церковь и нетрадиционная ориентация. \ Фото: google.com.
Не все католические «оплошности» происходят из прошлого. В наше время также были некоторые сомнительные вещи и отношения Церкви с сообществом ЛГБТК+ продолжают оставаться источником разочарования.
В течение многих лет церковь давала тысячи долларов Compañeros, некоммерческой организации, помогающей латиноамериканским иммигрантам получить доступ к медицинскому обслуживанию, понять законы и удовлетворить другие основные потребности. То есть до тех пор, пока церковь не узнала, что Compañeros объединилась с группой по защите прав людей с нетрадиционной ориентацией, и тогда Николь Мошер, исполнительный директор Compañeros, была проинформирована, что их финансирование находится под угрозой.
Compañeros — это лишь один из примеров организаций, которым церковь угрожала за то, что они не подчиняются самым резким требованиям католицизма.
Как сообщает один анонимный источник: «С 2010 года девять групп со всей страны потеряли финансирование кампании из-за конфликта с католическими принципами. С одной стороны, конечно, это нормально, что церковь удерживает деньги от причин, противоречащих её убеждениям. Как, скажем, в клинике абортов».
Но прекращение финансирования помощи нуждающимся просто из-за ассоциации с сообществом ЛГБТК+ кажется крайним и несправедливым, особенно учитывая церковную доктрину о помощи нуждающимся и кормлении бедных. Более того, члены сообщества ЛГБТК+ могут идентифицировать себя как католиков и ходить в церковь, но не могут получить помощь от этой церкви. Это тем более трудно принять во внимание, учитывая портфель акций церкви в размере чуть меньше двух миллиардов долларов». Соответственно, вывод напрашивается сам собой, что всегда найдётся тот, кто будет управлять толпой…
P.S. Согласно некоторым сводкам, на сегодняшний день Католическая церковь поменяла своё отношение к ЛГБТ сообществам и более лояльно стала относиться к людям с нетрадиционной ориентацией.
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