Оригинальные идеи для дачного участка

Яблони, вишня и ромашки — прекрасно, но не очень оригинально. Если вы всегда мечтали иметь дачный участок как со страниц журналов, предлагаем несколько универсальных идей.
Сад камней
Стиль для тех, у кого на участке не растет ничего. Красивые камни, расставленные по заветам буддийских монахов, располагают к созерцанию и спокойствию. С одной стороны, за таким садом не нужно много ухаживать, с другой, камни, воплощение бесконечности и вселенских знаний, при правильной расстановки могут кардинально изменить участок, придав ему восточной утонченности и сделав ландшафт разнообразнее.
Сад для души
Если по жизни вас окружают стресс и проблемы, то лучшим местом для отдыха может стать сад из душистых цветов и трав. Главное правило — все растения должны благоухать. Выбирайте травы, которые вы часто видите на кухне в качестве уже готовых приправ, например, базилик, мята, кинза, тимьян, эстрагон и другие. Летом они будут радовать сочной зеленью и успокаивающим ароматом, а весь остальной год приятным вкусом и воспоминаниями о теплых вечерах.
Для цветов принцип тот же самый. Гардения и клематис будут разносить по участку сладкий, напоминающий о юге, немного приторный аромат. Роза — свежий и изысканный, сирень — ностальгически теплый, а неприхотливая гвоздика — свежий и лесной. Сад, построенный на ароматах, даст почувствовать себя настоящим парфюмером и создать на участке совершенную атмосферу спокойствия и расслабленности.
Французский сад
Обустроить участок по-французски будет не так-то просто, но оно определенно стоит того. Французский сад — это аккуратные лабиринты, кованые скамейки и симметрия. Рассадите цветы по периметру участка, сделайте аллеи из деревьев или посадите вдоль дорожек кустарники. Хоть и отдаленно, но это все же будет напоминать о садах французских королей.
Китайский сад
Китайский сад — это гармоничное сочетание природы и фантазии владельца участка. Важно не менять ландшафт, а именно что придать ему аккуратность и структуру. Подчеркните возвышения кустарниками, а в низинах посадите деревья. Если всегда мечтали иметь на даче пруд, то в китайском саду он только приветствуется. Главное, чтобы он был естественной формы, а не напоминал бассейн для лягушек. Фантазируйте, расставляя по участку небольшие мостики (под которыми, к слову, не обязательно должна быть речка), камни, скамейки, небольшие беседки и резные фонарики.
Английский сад
Стиль английского сада отличается организованностью. Чтобы создать ландшафт на манер британских усадеб понадобится много времени, сил и пространства. Извилистые дорожки, террасы, идеально подстриженные кустарники всех мастей и розы — все это требует больших усилий и тут точно не обойтись без помощи ландшафтного дизайнера. Однако если пространство вашего участка не может похвастаться внушительными гектарами, не спешите расстраиваться.
Английский сад — это не только традиции и правила, это еще и идеи, которые можно немного изменив, применить даже в российских условиях. Посадите вдоль забора живую изгородь, перед домом вырастите идеальный газон без единого сорняка и не забудьте про розы и виноград, который должен обвивать дом.
Кантри
Самый свободный и незамысловатый стиль оформления участка. Высокие подсолнухи, состаренные лейки и ведра как элемент декора, много дерева и огород — красиво, практично и без особых изысков. Зато точно весело и не похоже на привычные заросли крапивы.
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