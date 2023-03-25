Как изменились с возрастом 5 голливудских красавиц, которые твёрдо решили никогда не делать пластику

1. Дайан Китон

Дайан Китон. \ Фото: concentricpc.com.







Вуди Аллен и Дайан Китон. \ Фото: movieplayer.it.

Кадры из фильма: Крёстный отец III. \ Фото: wap.filmz.ru.

Cыграй это ещё раз, Сэм! 1972 год. \ Фото: google.ru.

Спящий, 1973 год. \ Фото: kino-nik.com.

2. Джулианна Мур

Джулианна Мур. \ Фото: lifestylewnews.com.

Джулианна Мур и Барт Фрейндлих. \ Фото: eyeforfilm.co.uk.

Кадр из фильма: Сказки с тёмной стороны. \ Фото: google.com.

Кадр из фильма: Пистолет в сумочке Бетти Лу. \ Фото: film.nu.

Кадр из фильма: Рука, качающая колыбель. \ Фото: glamourmagazine.co.uk.

3. Холли Берри

Холли Берри. \ Фото: lifestylewnews.com.

Сериал Живые куклы. \ Фото: spletnik.ru.

Кадр из фильма: Лихорадка джунглей. \ Фото: google.com.

Холли в роли Шторм. \ Фото: twitter.com.

Кадр из фильма: Рыба-меч. \ Фото: film.ru.

4. Сальма Хайек

Сальма Хайек. \ Фото: pagesix.com.

Обворожительная Сальма. \ Фото: lasestrellas.tv.

Кадр из фильма: Отчаянный. \ Фото: fishki.net.

Кадр из фильма: Фрида. \ Фото: forum.cofe.ru.

Кадр из фильма: Однажды в Мексике. \ Фото: tmdb.org.

Знойная мексиканка. \ Фото: telemundo.com.

5. Джулия Робертс

Джулия Робертс. \ Фото: lifestylewnews.com.

Кадр из фильма: Красотка.