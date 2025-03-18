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Самые красивые острова в мире – топ 10

Бескрайнее море, ласковый бриз, мягкий песчаный пляж и пальмы, свисающие над водой… Кто из нас не мечтал оказаться вместо работы в чудесном тропическом раю, наполненном первозданной природой? В мире есть множество замечательных экзотических островов, где можно с пользой и удовольствием провести отпуск, и трудно спорить, какие из них считать лучшими.

Мы представляем вам свой список десяти наиболее красивых и живописных островов в мире.

Самые красивые острова в мире – топ 10

Самые красивые острова в мире – топ 10

1. Бали, Индонезия.

Самые красивые острова в мире – топ 10

2. Кауаи, Гавайи.

Самые красивые острова в мире – топ 10

3. Хилтон-Хед, США.

Самые красивые острова в мире – топ 10

4. Мауи, Гавайи.

Самые красивые острова в мире – топ 10

5. Себу, Филиппины.

Самые красивые острова в мире – топ 10

6. Санторини, Греция.

Самые красивые острова в мире – топ 10

7. Вайхеке, Новая Зеландия.

Самые красивые острова в мире – топ 10

8. Искья, Италия.

Самые красивые острова в мире – топ 10

9. Боракай, Филиппины.

Самые красивые острова в мире – топ 10

10. Палаван, Филиппины.

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