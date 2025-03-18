Самые красивые острова в мире – топ 10

Бескрайнее море, ласковый бриз, мягкий песчаный пляж и пальмы, свисающие над водой… Кто из нас не мечтал оказаться вместо работы в чудесном тропическом раю, наполненном первозданной природой? В мире есть множество замечательных экзотических островов, где можно с пользой и удовольствием провести отпуск, и трудно спорить, какие из них считать лучшими.

Мы представляем вам свой список десяти наиболее красивых и живописных островов в мире.1. Бали , Индонезия.2. Кауаи, Гавайи 3. Хилтон-Хед, США 4. Мауи, Гавайи.5. Себу, Филиппины.6. Санторини , Греция.7. Вайхеке, Новая Зеландия.8. Искья, Италия.9. Боракай, Филиппины 10. Палаван, Филиппины.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)