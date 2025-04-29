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Как удалить известковый налёт с лейки всего за несколько минут

Чтобы удалить известковый налет с вашей лейки от душа не нужно покупать дорогие химические средства и тратить на процесс удаления колоссальное количество времени.
Все что вам нужно, так это грамм 100-200 уксуса, который есть у любой домохозяйки, и 5-10 минут времени в запасе.

Как удалить известковый налет с лейки всего за несколько минут

Не нужно тереть и скоблить ничего, химическая реакция все сделает сама.



Как удалить известковый налет с лейки всего за несколько минут

Понадобится

Уксус 9%, можно использовать уксусную кислоту разведенную в воде.

Полиэтиленовый пакет.

Резинка канцелярская.

Как удалить известковый налет с лейки всего за несколько минут

Удаляем известковый налет

Наливаем в пакет уксус или раствор уксусной кислоты. Одеваем пакет на лейку, выпускаем весь воздух, чтобы лейка точно была погружена в раствор.

Как удалить известковый налет с лейки всего за несколько минут

Ждем 5-10 минут примерно.

Как удалить известковый налет с лейки всего за несколько минут

Далее снимаем пакет, если все устраивает — радуемся. Если налет удалился не до конца, повторяем процедуру, но уже даем большее количество времени для растворения известкового налета.
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