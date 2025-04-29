Как удалить известковый налёт с лейки всего за несколько минут

Чтобы удалить известковый налет с вашей лейки от душа не нужно покупать дорогие химические средства и тратить на процесс удаления колоссальное количество времени.

Все что вам нужно, так это грамм 100-200 уксуса, который есть у любой домохозяйки, и 5-10 минут времени в запасе.







Не нужно тереть и скоблить ничего, химическая реакция все сделает сама.

Уксус 9%, можно использовать уксусную кислоту разведенную в воде.Полиэтиленовый пакет.Резинка канцелярская.Наливаем в пакет уксус или раствор уксусной кислоты. Одеваем пакет на лейку, выпускаем весь воздух, чтобы лейка точно была погружена в раствор.Ждем 5-10 минут примерно.Далее снимаем пакет, если все устраивает — радуемся. Если налет удалился не до конца, повторяем процедуру, но уже даем большее количество времени для растворения известкового налета.