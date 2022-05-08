Мотылек, полетевший на пламя: трагическая смерть французской балерины Эммы Ливри

Французская балерина Эмма Ливри
Эмма Ливри - танцовщица удивительная. Она исполнила лишь одну роль на большой сцене парижской Императорской оперы, но сумела очаровать всех своим талантом. Ее жизнь оборвалась из-за несчастного случая: на одной из репетиций ее пачка загорелась от газовой лампы. Этот прекрасный порхающий мотылек погиб, полетев на пламя…
Казалось, судьба уготовила Эмме Ливри светлое будущее. Девушка была хороша собой, имела утонченное телосложение. Она танцевала на сцене так легко, что публика поначалу удивлялась ее миниатюрности (в моде все таки были пышки-танцовщицы, хрупкость балерин еще не стала образцом для подражания). Первые же выступления Эммы произвели фурор: весь Париж говорил о будущей приме, и даже легендарная Мария Тальони приехала посмотреть на молодое дарование и, увидев Эмму, согласилась стать ее наставницей.
Утонченная и подающая надежды танцовщица Эмма Ливри
Эмма дебютировала на сцене в балете "Сильфида" и готовилась исполнить главную роль в балете "Бабочка". Репетиции шли прекрасно, и успех был гарантирован, но однажды случился роковой инцидент. В 60-е годы ХІХ века в обиход вошли газовые лампы, обращаться с ними учили всех балерин. Чтобы обезопасить девушек, им выдавали специальные защитные юбки. Правда, красноватые накидки портили воздушный образ балерины, и многие танцовщицы отказывались их надевать на репетициях.
Эмма Ливри - последняя представительница французского романтического балета
Эмма поступала так же: ни за что не признавала противопожарную униформу. И упрямство стоила ей жизни: во время одной из репетиций ее платье загорелась, девушка перепугалась и стала метаться по сцене. Окружающие смотрели, оцепенев, и не сразу сообразив, как помочь балерине, на которой полыхала одежда. На помощь Эмме бросилась коллега, которая в этот момент находилась с ней на сцене, и пожарный, дежуривший на каждой репетиции. Позже император наградил обоих за проявленное мужество. Их усилиями огонь потушили (балерину закутали в ковер), но несчастная бабочка-танцовщица получила сильнейшие повреждения. У Ливри было обожжено 40% тела, с тогдашней медициной шансы выжить были практически нулевыми. Сильнейшие раны остались на тех местах, где плавился корсет.
Французская балерина Эмма Ливри
Первые 36 часов Эмма лежала неподвижно в гримерке, впереди ее ждали долгие восемь месяцев борьбы за жизнь. Все надеялись, что молодой организм выкарабкается, сама же балерина мечтала непременно вновь вернуться на сцену. Однако судьба распорядилась иначе: после мучительных месяцев, проведенных под наблюдением врачей в постели, она умерла от незаживающих ран, спровоцировавших заражение крови. Смерть Эммы стала трагедией для Франции, многие критики говорили, что вместе с гибелью этой балерины закончилась эпоха романтического балета.
Открытка с изображением Эммы Ливри
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