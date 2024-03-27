Метил и этил: как отличить два вида спирта самостоятельно

Ситуации, когда в хозяйстве нужно использовать спирт, не так уж редки. Однако, не стоит забывать о том, что многие спирты ядовиты для человека. Самым ярким примером тому являются разные и в то же время такие похожие метиловый и этиловый спирты. Главная проблема в том, что ошибка выбора может обернуться крайне драматическими последствиями, вплоть до потери человеческой жизни. Чтобы такого не случилось, важно знать как и уметь на практике отличать данные химические реагенты.
Горят разным цветами. |Фото: yandex.ru.
Отличить метанол от этанола на глазок не представляет возможным. Обе жидкости выглядят абсолютно одинаково – прозрачные как вода, имеют одинаковую плотность и характерно пахнут. При этом важно помнить о том, что метиловый спирт (имеет формулу CH3OH) – это опаснейший продукт, который в случае употребления человеком по ошибке приведет к его смерти. Если же даже летальный исход не наступит, в зависимости от дозы человек может получить травмы и увечья, став в итоге инвалидом.
Поможет сода. |Фото: ulyanovsk.bitu.ru.
Интересный факт: метанол был впервые получен английским ученым Робертом Бойлем в 1661 году во время работы с продуктами перегонки сухой древесины. При этом в чистом виде метиловый спирт получили только в 1834 году химики Жан-Батист Дюма и Эжен Пелиго. Тогда же была получена и формула данного вещества.
Можно проверить картошкой. |Фото: twitter.com.
Этанол или этиловый спирт (имеет формулу C2H5OH) менее ядовитый и в целом пригодный к употреблению в том числе в пищевой промышленности (для чего его регулярно и используем). При этом важно помнить и понимать, что в пищу этанол никогда не используется в чистом виде. Если пренебречь данным правилом, то также можно отравиться и заработать многочисленные травмы (в первую очередь серьезные ожоги слизистой оболочки).
Не забывайте еще и о том, что помимо пищевого этанола существует еще и медицинский. ¦Фото: yandex.ru.
Как же самостоятельно понять, где и какой спирт? Во-первых, спирты отличаются своими запахами. Однако, определить какой из них что означает, человек без химического образования не сможет. Кроме того, нюхать неизвестные химические реагенты – прямое нарушение техники безопасности. Можно заработать ожог носа и горла, вплоть до летального исхода.
Поэтому выделяем три основных способа кустарно-лабораторной проверки жидкости:
Главное при проверке, ничего не взорвите. |Фото: ahhaa.lv.
Испытание огнем – берем две ватки, промакиваем их в спиртах и поджигаем. Этанол будет гореть синим цветом. Метанол будет гореть зеленым цветом.
Испытание содой – отливаем немного спирта в отдельную емкость и добавляем туда соду. После этого следим за реакцией. Если сода пожелтеет и осядет на дне – это этанол. Если же сода растворится – это метанол.
Испытание картошкой – чистим и моем картофелину, режем на две половинки. Картофелины кладутся в раздельные емкости и заливаются спиртами. В таком состоянии дольки остаются на 5 часов. После этого проверяем реакцию. Та картофелина, что станет розовой, скажет нам о том, что она лежит в этаноле.
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