Метил и этил: как отличить два вида спирта самостоятельно

Горят разным цветами. |Фото: yandex.ru.

Поможет сода. |Фото: ulyanovsk.bitu.ru.

Можно проверить картошкой. |Фото: twitter.com.

Не забывайте еще и о том, что помимо пищевого этанола существует еще и медицинский. ¦Фото: yandex.ru.

Поэтому выделяем три основных способа кустарно-лабораторной проверки жидкости:

Главное при проверке, ничего не взорвите. |Фото: ahhaa.lv.