5 популярных мифов об огнестрельном оружии, которыми мы обязаны Голливуду

Мифы об оружии созданные кино.
Револьвер, из которого можно сделать 32 выстрела, кажется странным даже ребенку. Однако, существует куда больше менее заметных «допущений» в кинематографе, которые позволяют себе режиссеры по незнанию вопроса или в целях достижения художественной зрелищности и накала страстей.
1. Глушитель делает выстрелы тихими
Нет, не делает.
Очень часто в кино можно увидеть, как глушитель на оружии делает его выстрелы фактически бесшумными. На самом деле это не так. В среднем, выстрел из оружия создает звук громкостью 140-160 децибел. Большинство глушителей срежет этот показатель до 120-130 децибел. Это не очень большая и заметная разница, особенно, при стрельбе в помещении. Выстрел становится приглушенными и не повредит органы слуха, но не более того. Куда важнее то, что глушители скрывают пламя и улучшают кучность огня. В тоже время, они меняют баланс оружия и создают много копоти.
2. Очередь бесконечности
Чит-коды на бесконечные патроны - удобно.
Патроны в кино заканчиваются обычно только тогда, когда должна произойти сцена «задорного мордобоя» между главным героем и главным злодеем. На этом фоне очень смешно выглядят длинные очереди из огнестрельного оружия. Дело в том, что современное автоматическое оружие «выплевывает» пули очень быстро. Рой смерти в среднем достигает скорости 700 выстрелов в минуту.
Так, у М4 в штатном магазине 30 патронов, которые в автоматическом режиме расстреливаются примерно за 4 секунды. С АК-74 аналогичная история. Боекомплект большинства современных мотострелков с автоматическими винтовками составляет 210 патронов. На расстрел такого комплекта у бойца (по меркам кино) ушло бы меньше минуты.
Примечание: на одного убитого или раненного бойца во время войны США в Ираке и Афганистане приходилось в среднем 250 тысяч выпущенных патронов.
3. Бронежилет меня бережет
Не все так просто.
В кино кевларовый «доспех» делает человека едва ли неуязвимым для огнестрельного оружия. На самом деле это не так, или не совсем так. Во-первых, очень многое зависит от класса используемого бронежилета и той пули, что в него попадает. А также от расстояния между стрелком и целью. Большинство видов брони едва ли защитит человека от выстрела из штурмовой винтовки. О попаданиях в упор и говорить не приходится.
Также не стоит забывать о том, что бронежилет «ловит» пулю в кевларовую ткань, но при этом фактически не гасит ее энергию. Иными словами, попадание пули в бронежилет, даже пистолетной – это очень больно. Часто «серьезные» калибры не пробившие оставляют гематомы и даже ломают кости. Впрочем, все лучше, чем дырка в мясе и хлыщущая кровь.
4. Взведенный курок позволяет стрелять
Сейчас уже нет.
Щелчок курка – это лучший способ заявить о серьезности своих намерении в кино! Очаровательный миф, подаренный нам вестернами. На самом деле щелчок ничего не значит, тем более то, что оружие готово для выстрела. Готово оно было и до этого. Курок – это молоточек, который после спуска боевого взвода совершает возвратно-поступательное движение под действием пружины и наносит удар по капсюлю. Последний раз курок требовал в оружии ручного взвода во времена Дикого запада.
5. Бум-бум
Самый крутой миф Голливуда.
Попадание пули в любую часть автомобиля гарантированно превратит его в пылающий факел. Конечно же нет. Хоть какие-то шансы спровоцировать взрыв в топливном баке или баллоне с газом имеют разве что трассирующие боеприпасы, при условии, что в баке будет достаточно много горючих паров.
С баллонами, бочками, канистрами (и всеми прочими емкостями) ситуация примерно такая же, однако вероятность взрыва тут все-таки есть. Так что проверять самостоятельно на газовом баллоне с дедушкиным охотничьим карабином, конечно, не стоит.
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