5 популярных мифов об огнестрельном оружии, которыми мы обязаны Голливуду

Мифы об оружии созданные кино.

1. Глушитель делает выстрелы тихими

Нет, не делает.







2. Очередь бесконечности

Чит-коды на бесконечные патроны - удобно.

3. Бронежилет меня бережет

Не все так просто.

4. Взведенный курок позволяет стрелять

Сейчас уже нет.

5. Бум-бум

Самый крутой миф Голливуда.