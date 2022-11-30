Случаются в кино такие платья, что кажется уже и непонятным, кто больше играет роль — актриса или ее наряд. Впрочем, когда мы собирали эти 15 нарядов, то заметили, что в самые знаменитые платья кинематографа попадают сплошь гениальные актрисы.
Унесенные ветром
Зуд седьмого года
Алиса в стране чудес
Пятый элемент
Анжелика и султан
Титаник
Кто подставил кролика Роджера
Гостья из будущего
Звёздные войны.
Красотка
Завтрак у Тиффани
Карнавальная ночь
Основной инстинкт
Фрида
Секс в большом городе.
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15 киноплатьев, покоривших мир
Случаются в кино такие платья, что кажется уже и непонятным, кто больше играет роль — актриса или ее наряд. Впрочем, когда мы собирали эти 15 нарядов, то заметили, что в самые знаменитые платья кинематографа попадают сплошь гениальные актрисы.
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