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15 киноплатьев, покоривших мир

Случаются в кино такие платья, что кажется уже и непонятным, кто больше играет роль — актриса или ее наряд. Впрочем, когда мы собирали эти 15 нарядов, то заметили, что в самые знаменитые платья кинематографа попадают сплошь гениальные актрисы.

15 киноплатьев, покоривших мир

Унесенные ветром

15 киноплатьев, покоривших мир

Зуд седьмого года

15 киноплатьев, покоривших мир

Алиса в стране чудес

15 киноплатьев, покоривших мир

Пятый элемент

15 киноплатьев, покоривших мир

Анжелика и султан

15 киноплатьев, покоривших мир

Титаник

15 киноплатьев, покоривших мир

Кто подставил кролика Роджера

15 киноплатьев, покоривших мир

Гостья из будущего

15 киноплатьев, покоривших мир

Звёздные войны.

15 киноплатьев, покоривших мир

Красотка

15 киноплатьев, покоривших мир

Завтрак у Тиффани

15 киноплатьев, покоривших мир

Карнавальная ночь

15 киноплатьев, покоривших мир

Основной инстинкт

15 киноплатьев, покоривших мир

Фрида

15 киноплатьев, покоривших мир

Секс в большом городе.

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