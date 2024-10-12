Ленинград 1961 года

Западный фотограф, использующий в интернете ник gcosserat, рассказывает о своих впечатлениях после визита в Ленинград в начале 60-х: «Летом 1961 года я был в Хельсинки и решил воспользоваться возможностью сесть на один из пароходов Baltic Line, чтобы пару дней провести в Ленинграде. Это были времена холодной войны, когда пропагандистские машины по обе стороны железного занавеса убеждали обычных людей в том, как сурова и тяжела жизнь “по ту сторону”.

И тогда я был поражен тем, что в Ленинграде люди просто живут нормальной жизнью, хотя подсознательно старался фотографировать то, что могло бы укрепить мои предрассудки».Ленинградский порт . Группа, встречавшая пассажира парохода . Кого встречали, я так и не узнал.Крейсер «Аврора» — символ Октябрьской революции 1917 года.Петергоф — летний дворец и любимое место отдыха горожан и тогда, и сейчас.Просто фото. Трамваи и машины перед Зимним дворцом, где находится восхитительный Эрмитаж . Была ли жизнь в России для обычных граждан такой уж суровой, как нас заставляли поверить? Такую уличную сцену тогда можно было увидеть в любом городе Европы.Универмаг.Уличный лоток . Вопреки моим ожиданиям, еду можно было купить довольно быстро и без огромных очередей.Автоматы с водой. Все жители выглядели вполне прилично. Я-то ожидал, что они будут грязными и запуганными!Пресса, конечно, подвергалась жесткой цензуре. А может, это был еще один миф, которым нас кормили во время холодной войны?По крайней мере , улицы были чистыми, даже если женщин «заставляли работать дворниками».Теперь-то женщин-водителей трамваев полным-полно, но в те годы подобная сцена шокировала меня, с моими мужскими предрассудками. Я уверен, что по улицам ходили эти же трамваи, когда я последний раз был в Санкт-Петербурге около 10 лет назад . Женский труд все еще был диковинкой на Западе. Этот снимок асфальтирующих дорогу женщин был еще одной попыткой поддержать мою убежденность в том, что жить в Советской России было тяжело.Но в большинстве случаев советская жизнь в Ленинграде шла обычным чередом, и эти молодожены на улице — тому доказательство.Мы на Западе считали, что СССР — это полицейское государство, поэтому я сделал это фото.Пляж на берегу Невы переполнен жарким летним днем . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)