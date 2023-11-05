17 непоколебимых личностей, которым плевать на все и вся

Пофигисты 80-го уровня, которых невозможно вывести из себя.
Тем, кто считает, что обстоятельства превыше всего, стоит увидеть фотографии этих отважных людей, которые оказались выше любых обстоятельств. Они просто взяли и сделали невозможное. А их подвиги успели запечатлеть на фото.
1. «Дело есть у нас - в самый жуткий час. Мы волшебную. Косим трын-траву!»
Первый снег - время косить траву.
2. «Не можешь идти - плыви!»
В случае потопа, бери байдарку и наслаждайся жизнью.
3. «Откуда взялся этот слон!? Мешает любоваться природой!»
Ни капельки не страшно...
4. «Что тут вообще происходит!?»
Странная ситуация, но почему бы и нет...
5. «Кажется я тону... Самое время выкурить сигаретку!»
Выкурить сигарету - всегда хорошая идея!
6. «Ах, этот теплый летний дождь...»
Горим? ну и что?
7. Кто-то женится, кто-то снимает, а мы просто наслаждаемся летом!
Создали лучший фон.
8. «Представляете, залез в ванну и обнаружил, что мыло кончилось! Хорошо хоть магазин рядом!»
«К чему прятать такое роскошное тело?»
9. «И пусть весь мир подождет...»
Не отвлекайте, важная игра.
10. «Мы же дети, какой с нас спрос!»
«Фонтан!? А мы думали это бассеин!»
11. «Вы занимайтесь, занимайтесь, а я тут тихонько посижу, понаблюдаю!»
«У вас своя программа тренировок, у меня своя!»
12. «Мужики, не трясите, читать мешаете!»
«Просто книга очень увлекательная!»
13. «Сейчас все так делают!»
Человек работающий.
14. «Смейтесь, смейтесь, а я вчера тут пять карасей выловил!»
У природы нет плохой погоды!
15. «Оставьте меня! Я мать двоих маленьких детей!»
Когда сон одолел.
16. «И вам доброе утро, мужчины!»
Обычный, ничем ни примечательный день.
17. «А что что-то упало? Я ничего не заметил!»
Спокойствие, только спокойствие.
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