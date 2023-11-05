17 непоколебимых личностей, которым плевать на все и вся









Пофигисты 80-го уровня, которых невозможно вывести из себя.

Тем





Тем , кто считает, что обстоятельства превыше всего , стоит увидеть фотографии этих отважных людей, которые оказались выше любых обстоятельств. Они просто взяли и сделали невозможное. А их подвиги успели запечатлеть на фото.

1. «Дело есть у нас - в самый жуткий час. Мы волшебную. Косим трын-траву!»

Первый снег - время косить траву.

2. «Не можешь идти - плыви!»

В случае потопа , бери байдарку и наслаждайся жизнью.

3. «Откуда взялся этот слон!? Мешает любоваться природой!»

4. «Что тут вообще происходит!?»

Странная ситуация, но почему бы и нет...







5. «Кажется я тону... Самое время выкурить сигаретку!»

Выкурить сигарету - всегда хорошая идея!

6. «Ах, этот теплый летний дождь...»

Горим? ну и что?

7. Кто-то женится, кто-то снимает, а мы просто наслаждаемся летом!

Создали лучший фон.

8. «Представляете, залез в ванну и обнаружил, что мыло кончилось! Хорошо хоть магазин рядом!»

«К чему прятать такое роскошное тело?»

9. «И пусть весь мир подождет...»

Не отвлекайте, важная игра.

10. «Мы же дети, какой с нас спрос!»

«Фонтан!? А мы думали это бассеин!»

11. «Вы занимайтесь, занимайтесь, а я тут тихонько посижу, понаблюдаю!»

«У вас своя программа тренировок, у меня своя!»

12. «Мужики, не трясите, читать мешаете!»

«Просто книга очень увлекательная!»

13. «Сейчас все так делают!»

14. «Смейтесь, смейтесь, а я вчера тут пять карасей выловил!»

У природы нет плохой погоды!

15. «Оставьте меня! Я мать двоих маленьких детей!»

16. «И вам доброе утро, мужчины!»

Обычный, ничем ни примечательный день.

17. «А что что-то упало? Я ничего не заметил!»

Спокойствие, только спокойствие.