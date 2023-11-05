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С нами не соскучишься!

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17 непоколебимых личностей, которым плевать на все и вся




 
Пофигисты 80-го уровня, которых невозможно вывести из себя.

Пофигисты 80-го уровня, которых невозможно вывести из себя.

Тем, кто считает, что обстоятельства превыше всего, стоит увидеть фотографии этих отважных людей, которые оказались выше любых обстоятельств. Они просто взяли и сделали невозможное. А их подвиги успели запечатлеть на фото.



1. «Дело есть у нас - в самый жуткий час. Мы волшебную. Косим трын-траву!»


 
Первый снег - время косить траву.

Первый снег - время косить траву.

 

2. «Не можешь идти - плыви!»


 
В случае потопа, бери байдарку и наслаждайся жизнью.

В случае потопа, бери байдарку и наслаждайся жизнью.

 

3. «Откуда взялся этот слон!? Мешает любоваться природой!»


 
Ни капельки не страшно...

Ни капельки не страшно...

 

4. «Что тут вообще происходит!?»


 
Странная ситуация, но почему бы и нет...

Странная ситуация, но почему бы и нет...

 



 

5. «Кажется я тону... Самое время выкурить сигаретку!»


 
Выкурить сигарету - всегда хорошая идея!

Выкурить сигарету - всегда хорошая идея!

 

6. «Ах, этот теплый летний дождь...»


 
Горим? ну и что?

Горим? ну и что?

 

7. Кто-то женится, кто-то снимает, а мы просто наслаждаемся летом!


 
Создали лучший фон.

Создали лучший фон.

 

8. «Представляете, залез в ванну и обнаружил, что мыло кончилось! Хорошо хоть магазин рядом!»


 

«К чему прятать такое роскошное тело?»

 

9. «И пусть весь мир подождет...»


 
Не отвлекайте, важная игра.

Не отвлекайте, важная игра.

 

10. «Мы же дети, какой с нас спрос!»


 

«Фонтан!? А мы думали это бассеин!»

 

11. «Вы занимайтесь, занимайтесь, а я тут тихонько посижу, понаблюдаю!»


 

«У вас своя программа тренировок, у меня своя!»

 

12. «Мужики, не трясите, читать мешаете!»


 

«Просто книга очень увлекательная!»

 

13. «Сейчас все так делают!»


 
Человек работающий.

Человек работающий.

 

14. «Смейтесь, смейтесь, а я вчера тут пять карасей выловил!»


 
У природы нет плохой погоды!

У природы нет плохой погоды!

 

15. «Оставьте меня! Я мать двоих маленьких детей!»


 
Когда сон одолел.

Когда сон одолел.

 

16. «И вам доброе утро, мужчины!»


 
Обычный, ничем ни примечательный день.

Обычный, ничем ни примечательный день.

 

17. «А что что-то упало? Я ничего не заметил!»


 
Спокойствие, только спокойствие.

Спокойствие, только спокойствие.

 








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