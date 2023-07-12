9 странных запретов на еду, которые нужно знать, отправляясь заграницу

В некоторых странах есть довольно странные обычаи, связанные с едой. /Фото: a1on.mk

1. Предельная аккуратность в Чили

В Чили есть неплохое правило, которое стоило бы соблюдать всем вне зависимости от страны. /Фото: steemitimages.com

2. Суеверные обычаи Японии

Палочками иногда пользуются не только для еды. /Фото: 1.bp.blogspot.com

3. Свободный рай для непунктуальных в Танзании

В Танзании видимо действует правило вольного прибавления времени. /Фото: afrikaantourssafaris.com

4. Необычные штрафы в Сингапуре

Просто гуляя по улице в Сингапуре можно обеспечить себе приличный штраф. /Фото: ekd.me

5. Распитие напитков в Египте

Не все привычные нормы поведения действуют во всех странах. /Фото: s.citysites.ua

6. В Корее очень ценится уважение

Корейские обычаи велят почитать всех старших. /Фото: cdn.idntimes.com

7. В Италии сыра всегда достаточно

Даже если кажется, что сыра мало, то спорить не стоит. /Фото: nastroy.net

8. В Китае любят длинную лапшу

Лапшу нужно аккуратно наматывать на палочки и есть полностью. /Фото: ocdn.eu

9. Выбор руки в Индонезии

Местная кухня довольно специфична, но ее критика расценивается как оскорбление. /Фото: 4.bp.blogspot.com