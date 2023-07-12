9 странных запретов на еду, которые нужно знать, отправляясь заграницу

В некоторых странах есть довольно странные обычаи, связанные с едой. /Фото: a1on.mk
Во время поездки в другую страну достаточно просто попасть в неловкую ситуацию. Достаточно просто не знать важных особенностей культуры и поведения, чтобы столкнуться с неодобрением или даже обидой местных жителей. Местные кафе и рестораны — едва ли не самые посещаемые места в новом городе, поэтому очень важно знать, как стоит себя вести в незнакомой стране. А некоторые запреты настолько забавны, что с ними стоит ознакомиться хотя бы для того, чтобы поднять себе настроение.
1. Предельная аккуратность в Чили
В Чили есть неплохое правило, которое стоило бы соблюдать всем вне зависимости от страны. /Фото: steemitimages.com
В Чили местные жители очень ревностно относятся к правилам этикета. Поэтому там не принято ничего есть руками, даже такую привычную пищу как пицца. Стоит проявить внимательность и аккуратность. Стоит отметить, что такое правило вовсе не стоит считать плохим.
2. Суеверные обычаи Японии
Палочками иногда пользуются не только для еды. /Фото: 1.bp.blogspot.com
В Японии палочки иногда используются в ритуальных трапезах, поэтому к ним нельзя относиться снисходительно. В этой стране не принято передавать друг другу еду палочками, поскольку сходный обычай существует на похоронах. Там палочки используются для передачи костей во время кремации. Стоит проявить уважение к национальным особенностям и памяти о мертвых.
3. Свободный рай для непунктуальных в Танзании
В Танзании видимо действует правило вольного прибавления времени. /Фото: afrikaantourssafaris.com
В Танзании, которая расположена в восточной части Африки, очень красивая необычная природа. Тем, кто любит путешествовать, не стоит даже задумываться, стоит ли ее посетить. Ни одна поездка не обходится без пробы местной кухни. Поэтому если выпадет случай поесть с местными, то стоит обратить внимание на важное правило: приходить заранее назначенного времени, да и вовремя тоже не принято. Раннее появление может стать причиной обиды и недопонимания, поэтому опоздать минут на двадцать считается абсолютно естественным.
4. Необычные штрафы в Сингапуре
Просто гуляя по улице в Сингапуре можно обеспечить себе приличный штраф. /Фото: ekd.me
В Сингапуре действует строжайший запрет на ввоз и использование жевательной резинки. Поэтому не стоит пытаться привезти ее туда, да и гулять, разжевывая вкусную жвачку, тоже не стоит — штраф за такие действия составляет от 500 долларов. В этом городе-государстве придется следить за гигиеной ротовой полости исключительно другими средствами.
Полезная информация от Novate.ru: Помимо того, что в Сингапуре нельзя жевать жевательную резинку, там существует целый перечень строгих правил, которые действуют как для местных жителей, так и для туристов. Например, там нельзя пользоваться чужим Wi-Fi, гулять ночью по улицам, мусорить и кормить птиц. Все эти нарушения грозят приличными штрафами.
5. Распитие напитков в Египте
Не все привычные нормы поведения действуют во всех странах. /Фото: s.citysites.ua
У нас существует некая свобода в соблюдении норм этикета, поэтому никто не увидит ничего зазорного в том, что кто-то встанет из-за стола и нальет себе дополнительную порцию напитка. Но в Египте так не принято. Египтяне привыкли заботиться друг о друге, поэтому нужно дождаться обязательного предложения от соседа или другого человека за столом, который сам наполнит ваш бокал. Вставать из-за стола считается признаком плохого тона.
6. В Корее очень ценится уважение
Корейские обычаи велят почитать всех старших. /Фото: cdn.idntimes.com
Находясь в Корее, особое внимание следует уделить нормам поведения. В этой стране все молодые люди очень уважают старших, поэтому даже за столом принято выказывать свое уважение. Это проявляется в особой привычке: никто не начинает кушать, пока к еде не притронется самый старший человек за столом. Даже иностранцам не стоит спешить и вести себя неосмотрительно, рискуя испортить отношения с местными жителями.
7. В Италии сыра всегда достаточно
Даже если кажется, что сыра мало, то спорить не стоит. /Фото: nastroy.net
В Италии большинство блюд готовится с добавлением сыра, поэтому повара его не жалеют. Поэтому тем, кто считает, что сыра маловато, стоит несколько раз подумать, стоит ли на это жаловаться. Если попросить в ресторане заменить блюдо из-за недостатка сыра, то шеф-повар может сильно обидеться.
8. В Китае любят длинную лапшу
Лапшу нужно аккуратно наматывать на палочки и есть полностью. /Фото: ocdn.eu
В Китае не принято ломать или разрезать лапшу для приготовления и употребления еды. В этой стране она считается символом долголетия, поэтому укорачивать ее во время еды считается плохой приметой, которая приведет к более краткой жизни.
9. Выбор руки в Индонезии
Местная кухня довольно специфична, но ее критика расценивается как оскорбление. /Фото: 4.bp.blogspot.com
В Индонезии во время еды рекомендуется обе руки оставлять на столе, на виду. А еще не следует брать левой рукой еду для себя или предлагать ее кому-либо. Левая рука используется для личной гигиены, поэтому считается «нечистой».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии