Причины, по которым нам хочется съесть тот или иной продукт

Наверняка каждый из нас в определенные периоды замечает за собой тягу к какому-то одному виду продукта, к которому, возможно, никогда раньше не питал особой любви. И если вам захотелось полакомиться шоколадом или выпить чашечку кофе, то в этом нет ничего удивительного, но если вдруг у вас возникло непреодолимое желание съесть ложку-другую глины или погрызть льда, то это явно говорит о том, что организму чего-то не хватает и он пытается восполнить дефицит такими странными продуктами. В продолжении статьи вас ждет познавательная информация о причинах, по которым вас тянет к определенным видам продуктов.
Глина очищает организм от токсинов
Если вам вдруг захотелось съесть горсть земли или глины, значит вашему организму необходимо избавиться от токсинов либо… вы беременны — многие женщины, готовящиеся родить ребенка, как известно, имеют довольно эксцентричные гастрономические пристрастия. В 1990-х годах в некоторых странах даже была налажена продажа этого необычного «деликатеса», ведь в мегаполисах найти землю, пригодную для употребления в пищу, не так-то просто.
В последнее время специалисты все чаще говорят о том, что земля действительно помогает очистить организм от токсичных веществ. Ранее считалось, что землю и глину едят только люди и попугаи ара, однако в последнее время исследователи замечают, что подобная «кухня» популярна и среди других животных, особенно в период созревания фруктов, так как в незрелых плодах и ягодах содержится большое количество токсичных алкалоидов. Например, чтобы сделать съедобным неспелый картофель, содержащий соланин — горький и ядовитый гликоалкалоид, плоды необходимо обмазать глиноземом. В нем присутствует каолин (белая глина), который нейтрализует горечь и «вытягивает» соланин из картофеля. Так что не спешите крутить пальцем у виска, узнав, что кто-то из ваших знакомых однажды съел немного земли — он действовал в соответствии с древними инстинктами самосохранения и заботы о здоровье.
Захотелось бобов или риса — вам не хватает белка
Некоторые нужные нам аминокислоты, такие как лизин и метионин, организм самостоятельно производить не может, поэтому их приходится получать из пищи. Лизин содержится в бобовых культурах, а метионином богаты пшеница, рис и кукуруза — если сейчас вам ужасно захотелось съесть какой-нибудь из этих продуктов, вашему организму явно недостает протеина.
Блюда из злаковых и бобовых широко представлены во многих кулинарных культурах мира, во-первых, потому что их сочетание служит отличным заменителем мяса, во-вторых — потому что это, черт возьми, невероятно вкусно! Вкус и аромат бобов и злаков настолько безукоризненно гармонируют друг с другом, что долгое время считалось — если не употреблять эти продукты вместе, содержащиеся в них лизин и метионин не будут усваиваться организмом. Позже это мнение было признано ошибочным, однако бобов и злаков есть меньше не стали. Популярность кулинарного дуэта «бобы — злаки», содержащего необходимые аминокислоты, наводит на мысль, что организм подсказывает человеку, какие именно блюда ему «должны» нравиться.
Тянет на острое, значит нужно «остыть»
Вы наверняка замечали, что в странах с жарким климатом любят невероятно острую пищу — это объясняется тем, что острые приправы, особенно перец чили, провоцируют интенсивное потоотделение, предохраняя человеческий организм от перегрева. Содержащийся в острых продуктах алкалоид капсаицин стимулирует рецепторы рта и носовой полости, отвечающие за терморегуляцию, — именно они заставляют человека потеть, избавляясь от излишков тепла.
Чай с молоком спасает от танинов
Вопреки многочисленным рекламным роликам, черный чай — не такой уж безобидный напиток. В нем, как и в кофе, содержатся танины — фенольные соединения, наделяющие эти напитки вяжущими свойствами и горечью, а также способствующие очищению пищеварительного тракта. Организм неоднозначно реагирует на присутствие танинов — скажем, выпив с утра крепкого черного чая, вы вполне можете почувствовать тошноту. К счастью, существует способ смягчить горечь чая и кофе и уберечь желудок от чрезмерной активности танинов — добавить в напиток молоко.
Надо сказать, взрослые особи homo sapiens эволюционно не предрасположены к употреблению молока — мы можем пить его только благодаря тому, что человеческий организм за несколько тысяч лет адаптировался к молочным продуктам, наладив выработку ферментов, необходимых для переработки лактозы. Особи других видов млекопитающих по достижении зрелого возраста перестают потреблять продукты, содержащие лактозу, и если, скажем, тигра напоить молоком, это обернется для него проблемами с пищеварением, при этом у некоторых людей, как известно, также присутствует непереносимость лактозы, что можно назвать своеобразным «пищеварительным рудиментом». Впечатляет тот факт, что человечество начало пить молоко относительно недавно, а наши вкусовые рецепторы уже «советуют», что с его помощью можно снижать активность танинов.
Лед как местная анестезия
Желание включать в свой рацион лед часто испытывают люди, страдающие анемией. Конечно, лед сам по себе не может удовлетворить потребность в железе, однако в силу некоторых причин он действительно помогает — при недостатке железа в организме человека с анемией начинаются воспалительные процессы, сопровождающиеся болевыми ощущениями в ротовой полости. Лед не позволяет справиться с основной причиной недуга, но он значительно уменьшает боль, так что, если вам периодически хочется грызть кубики льда, есть повод задуматься над включением в свой рацион продуктов с высоким содержанием железа.
Жажда имбиря говорит о проблемах с сердцем
Имбирь — одна из самых полезных приправ растительного происхождения. Он способствует избавлению от приступов тошноты, снимает кашель и помогает при головной боли. Тем не менее врачи утверждают, что даже люди, не страдающие вышеперечисленными недугами, порой испытывают сильное желание поесть имбиря. Согласно результатам некоторых исследований, имбирь снижает свертываемость крови, которая может стать причиной сердечных приступов, укрепляет мышцы сердца и понижает уровень холестерина в крови. Благодаря чудодейственным свойствам имбирь может послужить здоровой альтернативой хваленым биологическим добавкам с трехзначными ценниками.
Кофе вместо обезболивающего
Если вы наелись имбиря, но мигрень не проходит, есть смысл выпить чашку кофе — кофеин также помогает при головной боли и даже способен предотвратить ее появление. Одни врачи говорят о вреде частого потребления кофе, в то же время другие утверждают, что можно ежедневно выпивать две чашки этого напитка без риска для здоровья. Кофеин позволяет снять физический и эмоциональный дискомфорт, кроме того, этот природный стимулятор эффективен на ранних стадиях депрессивных состояний. По некоторым данным, многие люди с помощью кофе, как бы странно это ни звучало, обеспечивают себе здоровый сон: человеческий организм привыкает к определенному количеству кофеина, и при отказе от кофе человек начинает испытывать проблемы со сном.
Влюбленность в шоколад
Когда победный марш шоколада по миру только начинался, он был совсем не похож на современное любимое всеми лакомство. Какао-бобы подавали на столы европейской знати в виде специфического горького напитка с приправами, и немало чашек этого десерта были буквально через силу выпиты аристократами, прежде чем кондитеры догадались добавить в растертые какао-бобы сахар, хотя коренные народы Американского континента издавна смешивали шоколад с различными сладкими ингредиентами. Позже европейцы открыли рецепт шоколада с молоком, и с этого момента мир был обречен на всепоглощающую, неистребимую страсть ко всем видам шоколадных десертов. В чем причина необычайной популярности шоколада?
Одни говорят, что «виной» всему содержащийся в какао-бобах фенилэтиламин — химическое вещество, выделяющееся в мозге человека, когда он влюблен или чувствует себя счастливым. Наверняка вы слышали выражение вроде: «Любить — все равно что съесть много шоколада». В то же время, например, сыр содержит еще больше фенилэтиламина, однако его популярность не идет ни в какое сравнение со всеобщей любовью к шоколаду.
Некоторые специалисты связывают «шоколадную лихорадку» с анандамидом — аналогом канабинола, основного психоактивного компонента марихуаны. Анандамид, который еще называют «молекулой блаженства», поднимает настроение и снимает усталость, хотя специалисты отмечают, что, если человек хочет добиться эффекта, похожего на действие марихуаны, ему придется съесть не меньше килограмма шоколада.
Кроме анандамида и фенилэтиламина, в какао-бобах присутствует теобромин — вещество, похожее на кофеин, который, как известно, способен вызывать зависимость. За что именно люди любят шоколад, ученым еще предстоит выяснить, так как в нем содержится около 380 активных веществ. Но так ли уж это важно? Ведь любовь — чувство иррациональное, и вместо того, чтобы пытаться выяснить ее природу, лучше просто наслаждаться каждым кусочком.
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