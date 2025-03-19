Волшебные таблетки, скрепки и небезопасный секс или несколько сумасшедших городских легенд «ниже поя

Если слухами мир полнится, то Интернет, несомненно, полнится всевозможными городскими легендами и страшилками. А уж когда дело доходит до удовлетворения того самого заветного «основного инстинкта», фантазия современных «баснописцев» действительно не знает границ.
Но что будет, если мы скажем вам, что кое-какие шедевры современного фольклора из разряда «пониже пояса» все-таки оказались правдой?
Итак, сегодня мы подготовили для наших читателей небольшую подборку городских легенд и страшилок о сексе, которые, вопреки всем доводам здравого смысла, все-таки оказались правдой.
Люди действительно застревают во время секса
Не самая приятная ситуация, в которую можно влипнуть во время нежной и страстной ночи любви, не так ли? В любом случае, как бы прискорбно это не звучало, это не миф, и во время секса мужчина действительно может «застрять» прямо внутри у своей возлюбленной.
Врачи полагают, что причиной подобной «аварии» становится внезапный мышечный спазм партнерши, в результате чего извлечь свое «достоинство» на волю для мужчины становится крайне болезненной, а то и вовсе невозможной задачей.
Поскольку такие случаи случаются достаточно редко, медикам доподлинно неизвестно, что заставляет «ловушку смерти» захлопнуться, однако, судя по лицам вот этих вот двух замечательных молодых людей на снимке выше, которых в 2012 году в срочном порядке доставили в одну из больниц в Найроби, приятного в этом все-таки маловато.
Побочный эффект
Звучит слишком хорошо для того, чтобы быть правдой, но некоторые лекарства в качестве побочного эффекта действительно могут вызывать оргазм. Замечено это чудодейственное свойство преимущественно за сильными антидепрессантами и наблюдается всего лишь у пяти процентов пациентов, причем, по закону подлости, совершенно не у тех, кто мог бы получить от этого кайф.
В частности, медицине известен случай одного пожилого мужчины, у которого досадный «побочный эффект» развился после приема лекарств от болезни Паркинсона и сохранился даже после завершения курса лечения, в результате чего бедный дедушка не мог выходить из дому без презерватива, чтобы ненароком не испачкать нижнее белье.
От орального секса можно забеременеть
Ну, по крайне мере, одной женщине это все-таки удалось, правда, в результате ряда довольно трагичных и кровавых событий. В частности, статья о бедной страдалице была опубликована в одном из выпусков Британского журнала акушерства и гинекологии за 1988 год. Если вкратце, то дела обстояли следующим образом.
Некую девушку 20 лет отроду пырнул ножом в живот бывший возлюбленный, который застукал ее на горячем во время орального секса с другим мужчиной. Нападавшего полиция арестовала, а девушку доставили в больницу, где врачи обнаружили, что лезвие глубоко вошло в брюшную полость, пробив желудок и повредив другие близлежащие органы. Пострадавшую успешно прооперировали, заштопали и через неделю выписали домой поправляться.
Так вот, через 278 дней оправившаяся жертва вернулась в больницу с жалобами на сильные боли внизу живота. Осмотрев пациентку, медики обнаружили две совершенно шокирующих находки: во-первых, наша мадам по-прежнему была девственницей, во-вторых она была глубоко и безнадежно беременна.
Девушке сделали кесарево сечение и извлекли на свет совершенно здорового ребенка, а «непорочное зачатие» объяснили тем, что семя любовника, оказавшееся в желудке у девушки в результате, сами понимаете, чего, попало в репродуктивную систему через нанесенную колотую рану.
Мастер кройки и шитья
И напоследок, не совсем городская легенда, но эта поучительная история о слабоумии и отваге, несомненно, заслуживает того, чтобы быть услышанной. Итак, нашим сегодняшним героем станет один отважный 40-летний механик из Америки, который завел себе привычку в обеденный перерыв рукоблудить в непосредственной близости от работающего станка. Кто-нибудь, расскажите этим людям о том, что такое техника безопасности.
Так вот, во время одного из своих обеденных «сеансов» мошонку нашего героя задело приводным ремнем, который… Ну, в общем, мы не будем вдаваться в подробности, и лишь скажем, что некая важная часть организма бедняги отлетела в сторону аж на несколько метров. Любой другой на месте нашего бравого токаря упал бы на пол и начал громко плакать от боли, но наш парень оказался не из робкого десятка.
Он просто подобрал свое потрепанное достоинство, пришпандорил его на нужное место при помощи 8 металлических скрепок и (внимание!) отправился честно дорабатывать смену, причем в больницу герой обратился только через несколько недель, когда у него уже поднялась температура из-за инфекции. К счастью, шокированным врачам все же удалось спасти и жизнь нашего «Терминатора», и его стальные «нервы».
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