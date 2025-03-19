Волшебные таблетки, скрепки и небезопасный секс или несколько сумасшедших городских легенд «ниже поя

Если слухами мир полнится, то Интернет, несомненно, полнится всевозможными городскими легендами и страшилками. А уж когда дело доходит до удовлетворения того самого заветного «основного инстинкта», фантазия современных «баснописцев» действительно не знает границ.







Но что будет, если мы скажем вам, что кое-какие шедевры современного фольклора из разряда «пониже пояса» все-таки оказались правдой?







Итак, сегодня мы подготовили для наших читателей небольшую подборку городских легенд и страшилок о сексе, которые, вопреки всем доводам здравого смысла, все-таки оказались правдой.



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