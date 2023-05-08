Почему Ринго Старр ушёл из Битлз?

В 1968 году, в процессе студийной работы, Ринго Старр, барабанщик легендарных The Beatles, чувствовал себя подавленно. Сессии записи проходили напряжённо, звукоинженеры были на нервах из-за того, что Ринго не мог нормально сыграть свои партии, и частенько уходили «на перекур» или «на кофе», чтобы пообщаться между собой и выпустить пар. В то же время никто из остальных участников группы не делал никаких попыток поддержать барабанщика.
«Я отправился к Джону, они с Йоко тогда снимали мою квартиру на площади Монтегю, и сказал ему, что ухожу. Я попытался донести до него, что чувствую себя аутсайдером, что они с Полом и Джорджем сблизились и общаются только между собой, а на меня всем плевать. Джон ответил: „Я думал, это я аутсайдер в вашей компашке“. Тогда я пошёл к Полу и рассказал ему о своих чувствах, а он такой: „Это я чувствую себя лишним среди вас!“ И мне ничего не оставалось делать, как отправиться куда-нибудь хорошенько поразмыслить над всем этим. Я одолжил у друга яхту и поплыл в Сардинию».
Ринго Старр
Оставшись втроём, битлы продолжили работу над записью. Пол исполнил ударные партии в «Back in the U.S.S.R.» и «Dear Prudence», но вскоре стало понятно, что без барабанщика группа не сможет продолжить существование. Джон, Пол и Джордж отправили Старру телеграмму с текстом, как сильно они его любят и ждут его возвращения, а когда Ринго появился на студии, чтобы снять клип на «Hey Jude», то нашёл свою ударную установку всю в цветах и с надписью «Добро пожаловать, Ринго!» И конечно, не устоял.
«Я думаю, дело было в том, что мы забывали сказать Ринго, как сильно ценим его», рассказывал Пол Маккартни об этом случае. «Возможно, он не считал себя великим барабанщиком, возможно, его настиг профессиональный кризис, кто знает? Мы относились к его присутствию, как к чему-то само собой разумеющемуся, и нам никогда не приходило в голову сказать Ринго: слушай, мы считаем тебя лучшим барабанщиком в мире! Я и до сих пор так думаю.»
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