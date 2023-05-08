Почему Ринго Старр ушёл из Битлз?

В 1968 году, в процессе студийной работы, Ринго Старр, барабанщик легендарных The Beatles, чувствовал себя подавленно. Сессии записи проходили напряжённо, звукоинженеры были на нервах из-за того, что Ринго не мог нормально сыграть свои партии, и частенько уходили «на перекур» или «на кофе», чтобы пообщаться между собой и выпустить пар. В то же время никто из остальных участников группы не делал никаких попыток поддержать барабанщика.

Ринго Старр



На фоне стресса и недовольства собой Ринго впал в депрессию. Его психологический настрой ухудшался с каждым днём и в конце концов бедняга пришёл к выводу, что его никто не любит, и единственным выходом из сложившейся ситуации будет его уход из группы.



«Я отправился к Джону, они с Йоко тогда снимали мою квартиру на площади Монтегю, и сказал ему, что ухожу. Я попытался донести до него, что чувствую себя аутсайдером, что они с Полом и Джорджем сблизились и общаются только между собой, а на меня всем плевать. Джон ответил: „Я думал, это я аутсайдер в вашей компашке“. Тогда я пошёл к Полу и рассказал ему о своих чувствах, а он такой: „Это я чувствую себя лишним среди вас!“ И мне ничего не оставалось делать, как отправиться куда-нибудь хорошенько поразмыслить над всем этим. Я одолжил у друга яхту и поплыл в Сардинию».



Ринго Старр

The Beatles