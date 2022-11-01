Прекрасное отражение от The Reflectionist

Фотограф под ником The Reflectionist создает завораживающие снимки при помощи всего лишь одного маленького зеркала и собственного воображения. Так просто и так волшебно!











































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