Фотограф под ником The Reflectionist создает завораживающие снимки при помощи всего лишь одного маленького зеркала и собственного воображения. Так просто и так волшебно!
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Прекрасное отражение от The Reflectionist
Фотограф под ником The Reflectionist создает завораживающие снимки при помощи всего лишь одного маленького зеркала и собственного воображения. Так просто и так волшебно!
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