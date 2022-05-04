10 интересных фактов о бэтмобиле, о которых вы раньше не знали
История о Бэтмене и его автомобиле получили сегодня современное прочтение, которое вылилось в трилогию в главной роли с Кристианом Бейлом. С выходом в 2016 году новой части «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости» бэтмобиль появится в своем обновленном виде.
10. Создатель и вдохновение
Первый автомобиль Бэтмена
Первым автомобилем Бэтмена в телевизионной версии стал именно такой автомобиль, который был нарисован на страницах комиксов. Создателем этой модели был Джордж Беррис. Он построил его на основе модели Lincoln Futur 1955 года. Бэтмобиль был не единственным автомобилем в истории Берриса. Можно вспомнить гоночный автомобиль из сериала «Семейка монстров», грузовик из сериала «Деревенщина из Беверли Хиллз» и автомобиль «КИТТ», который появился на экране в фильме «Рыцарь дорог».
9. Бэт-кабриолет
Бэт-кабриолет
Фильм «Бэтмен и Робин» (1997 год), одним из главных героев которого был Джордж Клуни, далеко не самая любимая часть за два последние десятилетия. Автомобиль Бэтмена в этом фильме был открытого плана, пассажирское место предусмотрено не было. Можно предположить, что в фильме главное место отводится Робину и его мотоциклу, именно этим можно объяснить такое превращение бэтмобиля.
8. Новая трилогия
Новая трилогия
Бэтмена, которого представили публике в части под названием «Бэтмен: начало» и того, который появляется в конце трилогии, не назовешь комедийным или претенциозным. Автомобиль Бэтмена тоже уже не называют бэтмобилем – Брюс Уэйн называет его «Тумблер». Это интересная модель, которая прекрасно подходит к новой эпохе киноэкранных супергероев и фильмам с рейтингом «Старше 16 лет».
7. Автомобиль «Адам Уэст» за 4,2 миллиона долларов
Автомобиль «Адам Уэст»
Наверно, ностальгия охватила покупателя, который в январе 2013 года за 4,2 миллиона долларов приобрел первый бэтмобиль 1960 года. Продавцом автомобиля оказался никто другой, как Джордж Беррис.
6. Оригинальный бэтмобиль за 137 000 долларов
Оригинальный бэтмобиль
До того как публике впервые представили автомобиль Бэтмена в телевизионном одноименном сериале, существовал другой бэтмобиль, лицензию на который получила компания DC Comics. Он, по данным издания Reuters, был построен в 1963 году поклонником Бэтмена Форестом Робинсоном. Автомобиль использовали в рекламных целях, но со временем о нем забыли. В 2008 году на автомобиль обратили внимание и выставили на аукцион после реставрации. Его продали за 137 000 долларов в 2014 году.
5. Шлем Китона не соответствовал высоте кузова
Уши не влезали в авто
Народную мудрость, которая гласит: «Семь раз отмерь – один отрежь», возможно, проигнорировали создатели очередной части о Бэтмане в главной роли с Майклом Китоном. Шлема, который носил Китон, был таким большим, что не позволял закрыть автомобиль. Это была большая проблема, так как поменять высоту сиденья было не возможно. Поэтому решили создать новый костюм для главного героя.
4. На создание бэтмобиля в фильме «Бэтмен навсегда» вдохновило издание “Leather Fetish”
Эротика в бэтмобиле
Фильм «Бэтмен навсегда» был создан для того, чтобы начать новую эру фильмов про Бэтмена. Было решено немного видоизменить Готэм, костюм главного героя, а также и бэтмобиль. Известного режиссера, Джоэла Шумахера, вернули в проект, и он решил воплотить на экране свежие идеи. Новая версия бэтмобиля была создана под вдохновением журнала “Leather Fetish”.
3. В сериале про Бэтмена, созданном в 60-х годах, использовали шесть бэтмобилей
Не все автомобили выжили
Для съемок сериала, а затем и фильма про Бэтмена, было создано несколько бэтмобилей, два из которых использовали для съемок во время движения, остальные - для имитации разрушения во время аварий. Еще один автомобиль был создан именно для последних эпизодов фильма.
2. В этом автомобиле был настоящий парашют
Авто с парашютом
Одной из особенностей бэтмобиля является скорость. Поэтому в нём были установлены парашюты для безопасного торможения. В бэтмобиле, созданном Джорджем Беррисом, были настоящие парашюты, похожие на те, что используются в драг-рейсинге.
1. Бэтмобиль «Тумблер» развивал большую скорость
Бэтмобиль «Тумблер»
Самым прочным и серьезным бэтмобилем за всю историю стал «Тумблер», созданный для съемок фильма «Бэтмен: начало». Автомобиль во время съемок развивал скорость до 160 км в час, это было так быстро, что камера не успевала за ним. Двигатель ревел на площадке так, что люди не слышали друг друга, и им приходилось ходить в наушниках.
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