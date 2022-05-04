10 интересных фактов о бэтмобиле, о которых вы раньше не знали

10. Создатель и вдохновение

Первый автомобиль Бэтмена

9. Бэт-кабриолет

Бэт-кабриолет

8. Новая трилогия

Новая трилогия

7. Автомобиль «Адам Уэст» за 4,2 миллиона долларов

Автомобиль «Адам Уэст»

6. Оригинальный бэтмобиль за 137 000 долларов

Оригинальный бэтмобиль

5. Шлем Китона не соответствовал высоте кузова

Уши не влезали в авто

4. На создание бэтмобиля в фильме «Бэтмен навсегда» вдохновило издание “Leather Fetish”

Эротика в бэтмобиле

3. В сериале про Бэтмена, созданном в 60-х годах, использовали шесть бэтмобилей

Не все автомобили выжили

2. В этом автомобиле был настоящий парашют

Авто с парашютом

1. Бэтмобиль «Тумблер» развивал большую скорость

Бэтмобиль «Тумблер»