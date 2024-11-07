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18 снимков, демонстрирующих, что бывает, когда за дело берется перфекционист

Снимки из жизни фанатичных перфекционистов.

Снимки из жизни фанатичных перфекционистов.

В новом обзоре были собраны фотографии посвященные людям, склонным к перфекционизму. Строго говоря, обзор посвящен результатам их деятельности и показывает, что случается в самых разных областях, когда за дело берется душа требующая тотального совершенства.

1. Юный перфекционист. Период взросления


Проделки маленького перфекциониста.

Проделки маленького перфекциониста.

 

2. Порядок должен быть во всем, даже в таких мелочах, как прищепки


Ровный строй прищепок.

Ровный строй прищепок.

 

3. «Не буду читать, буду любоваться!»


Идеальная библиотека.

Идеальная библиотека.

 

4. Открываешь ящик, и сразу так тепло на душе становится


Шкафчик перфекциониста.

Шкафчик перфекциониста.

 

5. У настоящего перфекциониста посуда если и бьется, то исключительно напополам


На счастье.

На счастье.

 

6. Когда берешь на работу педантичную личность


Продуктовый перфекционизм.

Продуктовый перфекционизм.

 

7. Видно, что в доме проживает дружный, сплоченный коллектив перфекционистов


 
Идеальный фасад.

Идеальный фасад.

 

8. Какая симметрия, какая экспозиция!


Идеальный дом.

Идеальный дом.

 

9. От такого торта, наверное, и не поправишься...


Сладкий шедевр.

Сладкий шедевр.

 

 

10. «Ну, нельзя же бить людей только за то, что они хотят взять помидор из серединки!»


Овощной прилавок.

Овощной прилавок.

 

11. Кухонный шкафчик сами знаете чей!


Порядок в кухонном шкафу.

Порядок в кухонном шкафу.

 

12. Кажется, я нашла идеальные занавески!


Работа перфекциониста.

Работа перфекциониста.

 

13. Решил просто помыть машину, а получился настоящий шедевр


Случайный шедевр.

Случайный шедевр.

 

14. Годы игры в Тетрис не прошли даром


Идеальное печенье.

Идеальное печенье.

 

15. Встреча перфекционистов в бассейне


Синхронное плаванье.

Синхронное плаванье.

 

16. «Я не рисую, я сортирую!»


Композиция из карандашей.

Композиция из карандашей.

 

17. Кто бы мог подучать, что сортировка таблеток может быть такой увлекательной


Аптечка перфекциониста.

Аптечка перфекциониста.

 

18. Даже в коробочке Тик-Так можно навести порядок


Идеальный порядок.

Идеальный порядок.

 

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