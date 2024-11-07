18 снимков, демонстрирующих, что бывает, когда за дело берется перфекционист

Снимки из жизни фанатичных перфекционистов.
В новом обзоре были собраны фотографии посвященные людям, склонным к перфекционизму. Строго говоря, обзор посвящен результатам их деятельности и показывает, что случается в самых разных областях, когда за дело берется душа требующая тотального совершенства.
1. Юный перфекционист. Период взросления
Проделки маленького перфекциониста.
2. Порядок должен быть во всем, даже в таких мелочах, как прищепки
Ровный строй прищепок.
3. «Не буду читать, буду любоваться!»
Идеальная библиотека.
4. Открываешь ящик, и сразу так тепло на душе становится
Шкафчик перфекциониста.
5. У настоящего перфекциониста посуда если и бьется, то исключительно напополам
На счастье.
6. Когда берешь на работу педантичную личность
Продуктовый перфекционизм.
7. Видно, что в доме проживает дружный, сплоченный коллектив перфекционистов
Идеальный фасад.
8. Какая симметрия, какая экспозиция!
Идеальный дом.
9. От такого торта, наверное, и не поправишься...
Сладкий шедевр.
10. «Ну, нельзя же бить людей только за то, что они хотят взять помидор из серединки!»
Овощной прилавок.
11. Кухонный шкафчик сами знаете чей!
Порядок в кухонном шкафу.
12. Кажется, я нашла идеальные занавески!
Работа перфекциониста.
13. Решил просто помыть машину, а получился настоящий шедевр
Случайный шедевр.
14. Годы игры в Тетрис не прошли даром
Идеальное печенье.
15. Встреча перфекционистов в бассейне
Синхронное плаванье.
16. «Я не рисую, я сортирую!»
Композиция из карандашей.
17. Кто бы мог подучать, что сортировка таблеток может быть такой увлекательной
Аптечка перфекциониста.
18. Даже в коробочке Тик-Так можно навести порядок
Идеальный порядок.
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