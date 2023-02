Самые невероятные вещи, которые когда-либо падали с неба

Иногда с неба падает то, от чего не спасёт даже зонтик. Узнайте о самых невероятных вещах, которые когда-либо падали сверху, прямо сейчас!









9. Минога, упавшая с неба на Аляске

8. Видеоролик, на котором три «Хамви» неудачно десантировали без парашютов, стал вирусным

7. Женщина, на которую упал метеорит, пока она спала в гостиной

6. Черепаха, разбившая ветровое стекло

5. Ливень из леденцов, обрушившийся в XIX веке на город Напа (Napa), штат Калифорния

4. 13-килограммовый пакет марихуаны, проломивший крышу навеса для автомобиля

3. Празднование 16-летия было омрачено «дождём» из экскрементов

2. Три металлических шара, которые упали с неба во Вьетнаме

1. «Ангел», упавший с неба, который оказался секс-игрушкой

В июне прошлого года загадочная гигантская «рыба-вампир» свалилась с неба, напугав местных жителей небольшого города на Аляске.Арктические миноги не продаются в местных магазинах и не водятся в близлежащих реках. Они имеют пять рядов острых зубов. Их находили как живыми, так и мёртвыми в окрестностях города Фэрбанкс: в садах, на улицах, на автостоянке.В Департаменте рыболовства и охоты штата Аляска (The Alaska Department of Fish and Game) полагают, что падение рыбы с неба произошло из-за чаек. Пресс-секретарь сказал: «Приглядитесь к кровоподтёкам и рваным ранам , которые видны с обоих боков. Это говорит о том, что рыба была зажата в клюве птицы».В апреле этого года в Интернете появился видеоролик, снятый во время учений НАТО на военной базе в городе Хоэнфельс в Германии , который моментально стал вирусным.Во время тренировок по десантированию три американских армейских вездехода «Хамви» (HMMWV или Humvee), сброшенных с самолётов, оказались плохо привязанными к парашютам и камнем упали вниз, разбившись о землю практически в лепёшку. Что любопытно: каждая из машин упала с каждого из трёх пролетевших самолётов.Военную технику 11 апреля 2016 года десантировала с самолётов 173-я воздушно-десантная бригада армии США.В командовании армии говорят, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время ведётся расследование случившегося в попытке понять, что же пошло не так и кто именно снял это видео.30 ноября 1954 года недалеко от города Салакога (Sylacauga), пробив крышу одного из домов, на местную жительницу Энн Ходжес (Ann Hodges) упал метеорит.Женщина спала на диване у себя в гостиной, когда метеорит, пробив потолок, упал ей на бедро. Увидев камень, она подумала, что это безобразничают дети, однако геолог Джордж Суиндел (George Swindel), проводивший полевые исследования в этом районе, предположил, что это кусок метеорита.В течение следующих двух недель Ходжес стала местной знаменитостью: к ней из разных уголков земного шара стали поступать предложения продать метеорит. Но вскоре началась трёхсторонняя судебная тяжба на определение права собственности на этот метеорит между Энн Ходжес, ВВС США и Бирди Гаем (Birdie Guy), владельцем арендуемого женщиной дома.В итоге Энн Ходжес получила метеорит, выплатив Бирди Гаю 500 долларов (сейчас это примерно 4000 долларов), и теперь он находится в распоряжении Алабамского университета (University of Alabama).9 мая в городе Делтона (Deltona), штат Флорида, США , черепаха разбила ветровое стекло автомобиля.Николь Бьянес (Nicole Bjanes) ехала со скоростью около 75 миль в час (120,7 км/час), когда, как рассказывает офицер дорожной полиции, «транспортное средство, ехавшее перед её [Николь Бьянес] машиной, наехало на черепаху и подбросило животное в воздух. Черепаха влетела в ветровое стекло и разбила его».Рептилия влетела через разбитое стекло, отскочила от пассажирского сиденья и приземлилась на приборной панели автомобиля. В результате случившегося женщина получила незначительные царапины, которые ей обработали прибывшие на место происшествия медики.Черепаха осталась жива и невредима. Николь Бьянес и прибывшие не место специалисты выпустили её в близлежащий пруд , и она уплыла.2 и 11 сентября 1857 года в округе Лейк (Lake County), штат Калифорния (ныне Напа), в некоторых местах пошёл ливень из леденцов. В сообщениях об инциденте писали: «Говорят, что в эти два дня по ночам шли ливни из леденцов или сахара. Кристаллы были размером от одной восьмой до одной четверти дюйма в длину (около 32-63,5 мм), почти как гусиное перо. Некоторые местные жительницы сварили из «выпавших осадков» сироп».Семья Ногалес (Nogales) из штата Аризоны обнаружила свёрток с марихуаной, который ночью свалился откуда-то сверху и, проломив крышу навеса, упал в пустую переноску для собаки.Вероятнее всего, «травка» выпала из сверхлёгкого самолёта. Полиция подозревает, что пилот просто ошибся, потому что обычно такие пакеты сбрасывают на окраине города или в пустыне.Хозяева дома обнаружили чёрно-коричневый пакет весом 12,7 кг на следующее утро. Он лежал в центре пластиковой переноски для собаки прямо под отверстием в крыше навеса.Полиция сообщает, что уличная стоимость такого объёма марихуаны составляет около 10.000 долларов.Как утверждают, самолёт во время своего пути сбросил отходы человеческой жизнедеятельности, «накрыв» экскрементами празднование в честь 16-летия в городе Левиттаун (Levittown), штат Пенсильвания, США.Джо Камбре (Joe Cambray) рассказал , что вечеринка его падчерицы была испорчена напрочь после того, как во время разрезания торта именинницы на головы более чем 40 гостей сверху стали падать экскременты. Что-то упало на новый фамильный навес, что-то — на детское кресло.Хозяин дома сказал, что родственники тут же принялись использовать приложения на своих смартфонах, чтобы выяснить, какой самолёт пролетал над их головой в момент инцидента.Три металлических шара упали с неба во Вьетнаме в январе 2015 года.Крупнейший из них, весом почти 45 кг, обнаружили недалеко от ручья в провинции Туенкуанг (Tuyen Quang). Другой шар упал в соседнем регионе Йенбай (Yen Bai) в саду местного жителя, а самый лёгкий из них, весом 250 граммов, упал на крышу неподалёку и скатился на землю.Местные жители сообщают, что падение шаров сопровождалось звуком, похожим на гром. Предполагается, что металлические шары являются частью старого спутника, который не полностью сгорел в атмосфере Земли, но поскольку они, судя по внешнему виду, не повреждены, они могли упасть в результате неудачного запуска спутника.Недавно жители отдалённой индонезийской деревни обнаружили на одном из пляжей то, что приняли за «ангела».В апреле этого года местный рыбак нашёл человекоподобную фигуру и, как он утверждает, слышал, как она падала с неба. Недавно жители отдалённой индонезийской деревни обнаружили на одном из пляжей то, что приняли за «ангела».В апреле этого года местный рыбак нашёл человекоподобную фигуру и, как он утверждает, слышал, как она падала с неба. Он принёс её домой в деревню Калупапи (Kalupapi), после чего местные жители усадили её в кресло и ежедневно меняли ей одежду и надевали новый хиджаб в течение следующих нескольких дней.Слухи о рыбацком «ангеле» распространились по социальным сетям, и вскоре сельским жителям сообщили, что их находка является вовсе не ангелом . «Один из наших сотрудников проверил эту информацию, – сказал начальник местной полиции Херу Прамукарно (Heru Pramukarno). – Это оказалась секс-игрушка».По словам местного жителя по имени Икбал (Iqbal), он подозревал, что, несмотря на широко распространённые слухи, кукла вовсе не упала с неба , а выпала или была сброшена в воду с проходящего мимо морского судна и прибилась к берегу.