Самые невероятные вещи, которые когда-либо падали с неба

Иногда с неба падает то, от чего не спасёт даже зонтик. Узнайте о самых невероятных вещах, которые когда-либо падали сверху, прямо сейчас!









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