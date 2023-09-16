Почему Япония застряла в прошлом и др. факты о мире, которые не соответствуют популярным стереотипам

1. Заклинатели змей запрещены законом в Индии

Индийский заклинатель змей.

2. Люди в Нидерландах не курят так много, как все считают

Счастье нидерландских курильщиков.

3. Сильно упрощенная карта мира

Всё несколько не так, как рисуют в школьных картах.

4. Большая часть Африки не засушливая

Так капает или не капает?

5. В Судане больше пирамид, чем в Египте

Пирамид в Судане больше, чем в Египте.

6. Буддизм и насилие

Такой ли мирный буддизм, как о нём рассказывают.

7. Индонезия более исламская, чем Ближний Восток

Самая исламская страна в мире.

8. «Футуристическая» Япония во многом застряла в прошлом

Япония с приветом из прошлого.

9. Саудовская Аравия получает верблюдов и песок из Австралии

Откуда верблюды.

10. В Мачу-Пикчу бродят толпы людей

Мачу-Пикчу.