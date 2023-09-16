Почему Япония застряла в прошлом и др. факты о мире, которые не соответствуют популярным стереотипам

В обществе сложились устойчивые представления об этом мире. Правда, порой эти представления базируются на разрозненных фактах, а то и вовсе на откровенной дезинформации. В этом обзоре рассказ о стереотипах, в которые сегодня верят большинство людей, хотя всё это чистой воды неправда.
1. Заклинатели змей запрещены законом в Индии
Индийский заклинатель змей.
Учитывая, насколько Индия разнообразная и большая страна, неудивительно, что стереотипы, сложившиеся о ней, также весьма разнообразны — от пресловутых индийских программистов, до острой пищи и большого количества коров на дорогах. Одним из таких стереотипов являются заклинатели змей. Несмотря на то, что этому искусству уже не одно столетие, в современной Индии оно запрещено. В соответствии с Законом об охране дикой природы от 1972 года правительство запретило владеть змеями (особенно королевскими кобрами) по любым профессиональным причинам. В последние десятилетия был принят еще один закон, полностью искоренивший эту практику. Тем не менее, стереотип сохраняется.
2. Люди в Нидерландах не курят так много, как все считают
Счастье нидерландских курильщиков.
Пожалуй, почти каждый слышал истории о барах Амстердама, в которых можно спокойно купить любой сорт каннабиса благодаря местным лояльным законам. Нидерланды часто ставят в пример при разговорах о необходимости легализации марихуаны, а также почти все предполагают, что уровень употребления каннабиса в этой стране является одним из самых высоких в мире. В конце концов, если травка была бы законной, почему бы всем не курить ее хотя бы время от времени. Удивительно, но все наоборот.
В Нидерландах довольно мало курят - страна занимает 20 место в рейтинге использования легких «веществ», хотя никто не удосужился выяснить, почему это так. Возможно, это связано с тем, что в более консервативных частях страны недавно закрылись кофейни, в которых можно легально купить каннабис. А может быть, голландцы просто не любят травку.
3. Сильно упрощенная карта мира
Всё несколько не так, как рисуют в школьных картах.
Обычно, смотря на карту мира, никто не задумывается, точно ли на ней показаны реальные размеры различных стран. Оказывается, карта мира совсем не точна и сильно преувеличивает размеры северного полушария. Например, если посмотреть на Гренландию, то она кажется почти одинаковых размеров с африканским континентом. На самом деле Африка примерно в 14,5 раза больше. Фактически, все континенты ниже экватора показаны меньше, чем они есть на самом деле по сравнению с их северными аналогами. Причина заключается в следующем: текущая карта мира - это всего лишь проекция топографии Земли, переведенная в двухмерную плоскость. Обычно используется проекция Меркатора, несмотря на то, что ее часто критикуют за преувеличение размеров западных стран (хотя ее единодушно принимают за реальную карту мира).
4. Большая часть Африки не засушливая
Так капает или не капает?
Всякий раз, когда речь заходит об Африке, люди просто предполагают, что это в основном сплошная пустыня, за исключением Южной Африки, где предположительно обитают все местные дикие животные. На самом деле пустыня - даже не самый распространенный тип местности, встречающийся в Африке. Только 25 процентов континента (в основном на севере) является засушливой землей. Остальная часть представляет собой обширную и разнообразную смесь высокогорья, саванны и тропических лесов, а также других типов местности. К примеру, возьмем саванну. По сравнению с 8,5 млн. квадратных километров пустынь, луга занимают более 13 млн. квадратных километров, что составляет почти половину всей Африки. Поэтому Африку статистически точнее представлять как английскую сельскую местность, а не как пустынные города Ирака.
5. В Судане больше пирамид, чем в Египте
Пирамид в Судане больше, чем в Египте.
Покажите хоть одного человека, который скажет о Судане хотя бы что-то кроме того, что это бедная страна в Африке. На самом деле Судан — очень важный исторический регион. Здесь больше пирамид, чем в Египте, включая пирамиды важных египетских правителей и знати, которые явно предпочитали быть похороненными в Судане, а не в Египте. Несмотря на все историческое наследие, страну не посещает даже одна десятая часть туристов, которые едут в Египет. В принципе, это и понятно, поскольку неизменно тяжелая политическая ситуация в стране затрудняет туризм.
6. Буддизм и насилие
Такой ли мирный буддизм, как о нём рассказывают.
Обычно в любом разговоре о религиозном насилии буддизм всегда приводится в качестве примера мирной религии. Но так ли это. Если немного углубиться в недавнюю историю стран, где буддизм является доминирующей религией, несложно понять, что никто так не бунтует, как буддисты. В качестве примера можно привести Мьянму и Шри-Ланку, где напряженность в отношениях между буддистами и мусульманами часто приводила к полномасштабным беспорядкам. Если кто-то подумает, «это была самооборона», он ошибается. Многие из этих беспорядков были спровоцированы местными буддийскими группировками. Понятие «радикальный буддизм» может звучать как шутка, поскольку многие инстинктивно думают, что буддисты по умолчанию мирные. Но, кроме действительно безобидных буддийских групп (да и большинства местного населения, которое не одобряет насилие), есть и действительно радикальные группы.
7. Индонезия более исламская, чем Ближний Восток
Самая исламская страна в мире.
Какое место на Земле больше всего ассоциируется с исламом, одной из самых больших религий в мире. Учитывая местные святые места и устойчивые стереотипы, наверняка все скажут, что это Ближний Восток. А если спросить, в какой стране больше всего мусульман, большинство скажут, что это, к примеру, Иран или Саудовская Аравия. Вряд ли кто-то назовет Индонезию, страну из Юго-Восточной Азии. А ведь это страна с самым высоким населением мусульман в мире. Несмотря на то, что такие острова, как Бали, являются относительно менее религиозными, остальная часть Индонезии более мусульманская, чем большинство стран Ближнего Востока.
8. «Футуристическая» Япония во многом застряла в прошлом
Япония с приветом из прошлого.
Кто станет спорить с тем, что страной, где больше всего технологических инноваций, является Япония - родина игр, робототехники и аниме. Во всем мире принято считать, что Япония изобретает многие технологии гораздо раньше остального мира. В основном это верно, но Япония предпочитает одновременно не отказываться от своего прошлого. Во-первых, страна не может отказаться от использования угля. Это второй по величине импортер угля после Китая. Во-вторых, японцы по-прежнему предпочитают старые технологии новым, хотя страна является лидером в области технологий во многих областях. Это, пожалуй, единственное место в мире, где все еще можно увидеть музыкальные магазины, потому что по всей Японии до сих пор используют CD.
9. Саудовская Аравия получает верблюдов и песок из Австралии
Откуда верблюды.
Верблюдов можно встретить только в определенных засушливых регионах мира, и Саудовская Аравия звучит как страна, где их должны чуть ли не дарить на день рождения. Поэтому многие будут удивлены, узнав, что в Саудовской Аравии на самом деле не хватает песка и верблюдов, и страна даже импортирует и то и другое из Австралии. И так делает не только Саудовская Аравия. Нехватка песка является проблемой на всем Ближнем Востоке, и многие другие страны недавно обратились к Австралии с просьбой пополнить их запасы песка.
10. В Мачу-Пикчу бродят толпы людей
Мачу-Пикчу.
Любой, кто путешествовал по Южной Америке, знает, что сооружения, оставленные некогда могущественной империей инков, являются одними из самых красивых в мире. Вероятно, самый известный из их городов, Мачу-Пикчу, представляет собой потрясающе красивое место, окруженное горами, а также преисполненное величием и одиночеством. Дело в том, что подобное можно увидеть только на фотографиях, а на самом деле Мачу-Пикчу является одним из самых многолюдных туристических направлений в мире. Руины настолько переполнились людьми, что власти даже начали пускать туристов в Мачу-Пикчу только на определенное время, по окончанию которого их просят удалиться. Также в историческую достопримечательность запускают группами только по 16 человек.
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