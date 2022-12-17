Зачем в Советском Союзе повсеместно высаживали тополя, от пуха которых люди страдают до сих пор

Во всех городах и даже сёлах, находящихся на территории бывшего Советского Союза, среди всех высаженных растений, несомненно, первое место занимают тополя. Именно их повсеместно сажали во времена СССР на бульварах крупных и не очень городов, в райцентрах, посёлках городского типа и вдоль дорог. Правда, сегодня многие жители всех этих населённых пунктов вряд ли рады такому засилью именно этих деревьев, ведь в летнее время с тополей летит пух, заставляя страдать аллергиков. Почему же советское руководство отдало им пальму первенства в деле озеленения страны?
Тополя в каждый город
Иосиф Сталин.
На самом деле в Советском Союзе специально выращивали тополя для последующей высадки в городах и вдоль трасс, а в крупных населённых пунктах массово сажали эти деревья в спальных районах. Чем сильнее заселялся микрорайон, тем, соответственно, больше высаживали на его территории тополей. Тем самым реализовывался проект, который был разработан ещё во время правления Иосифа Сталина. Именно он дал указание по высадке растений буквально в каждом городе и посёлке СССР, независимо от его размеров и густонаселённости.
Сейчас это вызывает крайнее недовольство и даже раздражение жителей, ведь во время цветения от тополиного пуха просто невозможно спрятаться: он летит в квартиры, забивает кондиционеры и очень часто вызывает аллергическую реакцию. Однако не стоит обвинять эти прекрасные деревья в покраснении глаз или повышенной слезоточивости. На самом деле аллергия конкретно на тополиный пух – явление крайне редкое.
Тополя.
Но пушистые комочки летят с деревьев именно в то время, когда начинается сезонное цветение других растений, которые как раз и являются сильнейшими аллергенами, в том числе и дикорастущие злаки. Пух всего лишь собирает их пыльцу и, соответственно, разносит её по всей округе.
Тополя во благо
Тополя.
На самом деле тополь для озеленения всей страны был выбран совсем не случайно. Во-первых, это растение не требует каких-то особых условий, оно прекрасно переносит как жару, так и холод, а также неприхотливо к составу почвы и не нуждается в специальном уходе. Во-вторых, на его рост почти не влияют выхлопные газы автомобилей и вредные выбросы крупных предприятий, напротив, они их перерабатывают, очищая воздух от ненужных веществ. К тому же жизненный цикл тополя составляет, в среднем, около ста лет.
И третий, немаловажный фактор, заставивший выбрать тополь для высадки в городах – его компактность. В один ряд можно было посадить больше именно этих деревьев, чем, к примеру, каштанов или клёнов. К тому же вытянутая форма кроны сокращала риск падения веток до минимума и обрезка им требовалась, когда дерево уже доходило до крайней степени ветхости, а к тому моменту обычно их успевали убрать. Таким образом, определяясь между несколькими видами растений, руководство Советского Союза отдало предпочтение тополям.
Аллея тополей у Мамаева кургана.
Стоит отметить, что во внимание принимались ещё и результаты многочисленных исследований, которые доказали очень хорошую очищающую способность тополей. Они «фильтруют» воздух от вредоносных веществ, содержащихся в городах в большом количестве. Тополь без преувеличения можно было назвать идеальным растением для городской среды. Именно поэтому проект озеленения населённых пунктов тополями прошёл очень быстро, фактически, они росли вместе с новыми микрорайонами во всему Советскому Союзу, а в некоторых местах даже с опережением.
Рекордные сроки
Посадка тополей шла очень быстрыми темпами.
Очень быстрое озеленение городов Советского Союза было обусловлено несколькими факторами. Первым из них было то особое внимание, которое уделялось вопросам повышения качества жизни граждан огромной страны. Высадка зелёных насаждений должна была сделать существование в крупных городах более безопасным, уютным и комфортным. Чистый воздух становился залогом поддержания в норме здоровья, как физического, так и психического.
Упор делался на то, чтобы в течение последующих 15 лет растения уже начали активно выполнять свои функции по очистке воздуха. Поэтому посадку начали массово и пускали в ход все имеющиеся ресурсы, коммунальные службы бесперебойно получали саженцы, а рядом с озеленителями работали и простые граждане, которые с радостью принимали участие в субботниках.
Саженцы поставляли коммунальщикам бесперебойно.
Правда, в спешке перестали разбираться в том, какие именно саженцы идут в дело. Тополя могут быть с пыльниками (мужскими цветками) или с маточниками (женскими цветами). Предполагалось, что будет осуществляться высадка именно «мужских» тополей, однако что-то пошло не так, и в городах появилось огромное количество «женских» тополей, от которых пух летит стеной.
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