12 точек на карте, которые впечатляют неземными пейзажами даже бывалого туриста

На Земле есть огромное количество мест, поражающих воображение своей красотой или масштабами. Но есть и такие, визит на которые - сродни путешествию в космос. И вовсе не потому, что они так труднодоступны, а из-за того, что они мало похожи на те виды, которые человек привык видеть на нашей планете. Вашему вниманию 12 точек на карте Земли, которые впечатляют неземными пейзажами даже бывалого туриста.
1 Пустыня Намиб (Южная Африка)
Пустыня с неземными пейзажами. /Фото: reddit.com
Самая древняя пустыня на планете даже название имеет говорящее: слово «намиб» переводится с языка нама как «место, где ничего нет». И такое определение невероятно точное: площадь этого места составляет 1900 км вдоль прибрежной линии Атлантического океана, а кроме песка, гравия и редких голых, как будто окаменевших деревьев - одна пустота. Как будто действительно попадаешь на планету, которая когда-то была заселена, а потом случился локальный Апокалипсис – и ничего не осталось.
2. Большой призматический источник (США)
Большой инопланетный глаз не теле Земли. /Фото: orangesmile.com
Горячих источников на Земле достаточно много, но тот, что находится в американском Йеллоустоуне – один такой. И дело даже не в том, что орн крупнейший в США и третий по размеру на планете: по данным редакции Novate.ru, его глубина составляет 49 метров, а размеры – 75 на 91 метр. Просто его вид уж слишком неземной: как будто это большой инопланетный глаз на теле Земли.
3. Солончак Уюни (Боливия)
Место, где по облакам ходишь пешком. /Фото: jettravel.ru
Боливийский солончак Уюни считается крупнейшим на планете - высохшее солёное озеро имеет площадь 10 588 квадратных километров. Кроме того, находится он на высоте более чем в 3,5 тысячи метров над уровнем моря – в Андах. Но когда попадаешь туда, создаётся впечатление, что ты больше не на земле, ведь облака так точно отражаются от солончака, что создаётся иллюзия «неба под ногами».
4. Национальный парк Скафтафедль (Исландия)
Ледяная пещера, куда далеко не зайдешь. /Фото: travelinfo.pro
Исландия славится и своими вулканами, и суровым климатом. А вот о том, что там есть настоящие ледяные пещеры - знает не всякий. Речь идёт о национальном парке Скафтафедль, где ежегодно осенью формируются из замёрзшей воды полноценные насты. Правда, красота эта недолговечная и опасная: входить без риска для жизни туристат туда можно только зимой, когда морозы самые суровые. Кроме того, продвинуться в них можно не дальше чем на шесть метров, однако впечатления от такой пещеры того, безусловно стоят.
5. Красный пляж (Паньцзинь, Китай)
Как будто на Марсе выросла трава. /Фото: biletik.aero
Глядя на изображения китайского пляжа городского округа Паньцзинь, можно подумать, что это где-то на Марсе внезапно вырос газон. А на самом деле все куда приземлённей: оказывается, почва в той местности славится такой концентрацией щелочных соединений, что выжить там способно только растение из вида Sueda. Как раз оно и имеет такой яркий оттенок. К слову, в течение года цвет растения может меняться: так, в апреле, когда оно только начинает цвести, то он лишь слегка розовый, зато к лету он меняется на насыщенно красный.
6. Споттед-Лейк (Канада)
Озеро с разноцветными пятнами. /Фото: mytrevelnews.ru, picuki.com
Ещё одно место, где концентрация определённых химических соединений обуславливает появление неземного пейзажа находится в Канаде. Только в месте, известном как «Пятнистое озеро» расположилась высочайшая на планете концентрация сульфата магния. Ещё там можно найти кальций, натрий, титан и даже серебро. В теплое время года, когда вода испаряется, на поверхности остаются минералы, которые и образуют причудливые разноцветные пятна, похожие на кратеры незаселённых планет. Причем цвет этих пятен может быть разный - синий, жёлтый, зелёный или земляной.
7. Долина Смерти (Калифорния, США)
Самый известный инопланетный пейзаж на Земле. /Фото: pikabu.ru
Пожалуй, более знаменитого места на планете с неземными видами, чем калифорнийская Долина Смерти, найти будет трудно. Будучи наиболее жаркой и засушливой зоной Северной Америки, она славится своей сухой потрескавшейся землей, резко выделяющимся пустынным предгорьем и даже феноменом движущихся камней. Пейзажи там и в самом деле весьма постапокалиптичные. Именно поэтому Долина Смерти частенько появлялась в качестве инопланетных пейзажей в фильмах - в легендарных «Звёздных войнах», например.
8. Семицветные пески (Маврикий)
Пески как будто завезли из нескольких разных планет. /Фото: makeyourtrip24.info
Необычное по своему виду место расположено на Маврикии, в юго-западной части острова. Там в результате нескольких преобразований базальтовой почвы появилась небольшая местность, знаменитая песчаными дюнами семи разных оттенков. Создаётся такое впечатление, как будто туда завезли песка из разных уголков Земли и ещё с пары других планет.
9. Геопарк Данься (Китай)
Горы, на которые как будто разлили краски. /Фото: globalextreme.ru
Другое разноцветное место, только на этот раз речь идёт и вовсе о скальной породе, расположилось в геопарке Данься в Китае. Эти возвышения своим внешним видом обязаны геологическим процессам: ещё в меловой период там постепенно откладывался песчаник, чередуясь с другими полезными ископаемыми, что и подарило местности такое разнообразие оттенков.
10. Памуккале (Турция)
По-настоящему неземной пейзаж. /Фото: turneplus.com
Этим красивейшим неземным местом человечество также обязано природе. Памуккале, который с турецкого переводится как «хлопковый замок» носит статус объекта наследия ЮНЕСКО. Оно и неудивительно, ведь это не единственный на Земле геотермальный источник, но такой его вид действительно уникален. А всё дело в том, что каска террасных ванн, в которых скапливается вода, представляют собой осаждения кальция. Потому-то местность и имеет такой цвет.
11. Вулкан Даллол (Эфиопия)
Пейзаж, мало похожий на обычный земной вулкан. /Фото: elementy.ru
Эфиопский вулкан Даллол известен тем, что является единственным на планете вулканом, кратер которого находится ниже уровня моря, да и возник он совсем недавно - в 1926 году в результате мощного фреатического взрыва. Тогда на поверхность начали вымываться марганец и железо, образовывая соляные террасы, а лава имела необычный состав - в неё входит сера и андезит. Всё это и стало причиной появления столь необычного пейзажа, что создается впечатление, будто это снято где-то на Венере.
12. Лассен-Волканик (Северная Калифорния, США)
Как будто на другой планете высадили растения. /Фото: krugomsveta.ru
Ещё одно место, которое своими разноцветными дюнами очень похожи на неземной ландшафт, находится на территории национального парка Лассен-Волканик. И даже из его название понятно, что большую роль в формировании этого впечатляющего пейзажа сыграла вулканическая активность. Действительно, это было бы похоже на вид поверхности какой-то другой планеты, если бы не вполне земные деревья, которые растут поверх цветной почвы, как ни в чём не бывало.
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