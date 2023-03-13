12 точек на карте, которые впечатляют неземными пейзажами даже бывалого туриста

1 Пустыня Намиб (Южная Африка)

Пустыня с неземными пейзажами. /Фото: reddit.com

2. Большой призматический источник (США)

Большой инопланетный глаз не теле Земли. /Фото: orangesmile.com

3. Солончак Уюни (Боливия)

Место, где по облакам ходишь пешком. /Фото: jettravel.ru

4. Национальный парк Скафтафедль (Исландия)

Ледяная пещера, куда далеко не зайдешь. /Фото: travelinfo.pro

5. Красный пляж (Паньцзинь, Китай)

Как будто на Марсе выросла трава. /Фото: biletik.aero

6. Споттед-Лейк (Канада)

Озеро с разноцветными пятнами. /Фото: mytrevelnews.ru, picuki.com

7. Долина Смерти (Калифорния, США)

Самый известный инопланетный пейзаж на Земле. /Фото: pikabu.ru

8. Семицветные пески (Маврикий)

Пески как будто завезли из нескольких разных планет. /Фото: makeyourtrip24.info

9. Геопарк Данься (Китай)

Горы, на которые как будто разлили краски. /Фото: globalextreme.ru

10. Памуккале (Турция)

По-настоящему неземной пейзаж. /Фото: turneplus.com

11. Вулкан Даллол (Эфиопия)

Пейзаж, мало похожий на обычный земной вулкан. /Фото: elementy.ru

12. Лассен-Волканик (Северная Калифорния, США)

Как будто на другой планете высадили растения. /Фото: krugomsveta.ru