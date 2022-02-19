15 странных научных теорий, которые могут оказаться правдой

Самые странные научные теории.
В мире существует множество достаточно странных теорий о существовании и развитии мира, которые в разное время были высказаны разными учёными. Мы собрали в этом обзоре самые, на наш взгляд причудливые и абсурдные. Впрочем, совсем не исключено, что некоторые из них могут оказаться правдой.
1. Наша Вселенная возникла при столкновении двух или более вселенных
Теория столкновения.
В отличие от теории Большого взрыва, который предполагает, что Вселенная началась с сингулярности, экпиротическая модель Вселенной говорит о том, что Вселенная возникла из столкновения двух трехмерных миров в пространстве. Это означает, что кроме нашей Вселенной, есть по крайней мере еще одна другая, причем расстояние между ними якобы меньше диаметра атома.
2. Существуют белые дыры
Гипотетический белые дыры
Поскольку есть черные дыры, которые засасывают в себя все, то якобы должны быть и белые дыры, которые буквально «выплевывают» из себя материю. По мнению некоторых ученых, если белые дыры существуют, то они могут быть связаны с черными дырами примерно так, как описано выше.
3. Люди «убивают» Вселенную каждый раз, когда смотрят на темную энергию
Тёмная материя и тёмная энергия.
Профессор Лоуренс Краусс однажды сказал, что люди убиваем Вселенную каждый раз, когда они смотрят на темную энергию, которая, как известно сегодня, составляет 70% Вселенной. Согласно теории, они якобы продолжают делать при этом Вселенную еще более неустойчивой и уменьшают продолжительность ее жизни, хотя и в незначительных масштабах.
4. Вселенная является голограммой
Весь мир — голограмма.
Эта теория предполагает, что люди живут даже не то, что в сложной компьютерной программе, а в голограмме, созданной самой Вселенной. К примеру, когда человек смотрит на небо, то он фактически видит только «стену» с изображением галактик и звезд.
5. Все живут в Матрице
Человечество живёт в компьютерное программе.
Несмотря на то, что все знают этот культовый фильм, ученые пошли дальше — они на самом деле предполагают, что люди фактически живут в компьютерной программе. Эти ученые считают, что компьютеры стимулируют наше сознание и формируют то, что люди считают реальностью.
6. Каждый раз, когда человек принимает решение, он создает Вселенную
Новую реальность создаёт каждый человек.
Эта теория по сути является одним из вариаций теории Omniverse или «множественных миров». В ней говорится, что каждый человек порождает новую Вселенную каждый раз, когда он принимает решение, поскольку этим он создает новую реальность.
7. Вселенные продолжают развиваться посредством черных дыр
Чёрная дыра как способ развития Вселенной.
Некоторые ученые предположили, что когда материя сжимается до экстремальной плотности в центре черной дыры, то это приводит к созданию зародыша новой Вселенной. Эти вселенные продолжают развиваться, в них появляются много черных дыр, и так до бесконечности.
8. Роль сердца и печени в организме человека
Клавдий Гален
Врач Гален, живущий во II веке, предположил, что печень «перегоняет» по организму кровь, желчь и слизь, а сердце — некий «жизненный дух». Он также сказал, что кровь потребляется внутренними органами в качестве топлива.
9. Заболевания вызваны дисбалансом «четырех гуморов»
Иллюстрация из справочника по практической медицине. Германия, XVI век.
На протяжении сотен лет врачи считали, что причиной болезней являются не микробы, а дисбаланс того, что они называли «гуморами». Речь идет о телесных жидкостях (желтая желчь, слизь, кровь, черная желчь). Эта концепция была впервые предложена Гиппократом.
10. Френология: чтение людей по их головам
Всё, что в твоей голове.
Основателем френологии является австрийский врач Франц Йозеф Галль ,который жил в конце XVII – начале XIX веков. Он утверждал, что посредством измерений формы и размера черепа человека можно судить о его чертах характера, наклонностях и уровне интеллекта.
11. Жизнь на Солнце
Есть ли жизнь на солнце?
Хотя сегодня ученые знают, что Солнце — это по сути огромная ядерная печь, в 1700-х годах люди думали иначе. Даже Уильям Гершель, который первым открыл Уран, считал, что солнечные пятна являются на самом деле вершинами гор, выглядывающими из-за слоя облаков.
12. Огонь состоит из элемента, называемого «флогистон»
Из чего состоит огонь.
В 1667 году физик по имени Иоганн Иоахим Бехер предложил добавить еще один элемент к списку уже существующих на Земле химических элементов — флогистон. По словам Бехера, все горючие элементы содержат этот элемент и испускают его, когда горят.
13. Алхимия
Алхимия - наука или лже наука.
Это было в основном стремление к созданию золота, или, вернее, превращению в золото других веществ. Единственная проблема заключалась в том, что алхимикам нужно было найти некий «философский камень», который был магическим ключом не только к иницииации этой трансформации, но и к вечной жизни. Его так и не нашли.
14. Вся Вселенная представляет собой компьютер
Вселенная как компьютер.
Немногим выше уже была рассказана теория, что люди живут в компьютерной среде «Матрицы». Также есть теория «компьютерной вселенной», которая утверждает, что сама Вселенная является компьютером, в котором все живут. В сущности, черные дыры, галактики, звезды и все прочее выступает в качестве схем и процессоров гигантской материнской платы.
15. Теория зоопарка
А вдруг и правда?
Теория зоопарка предполагает, что инопланетяне существуют, но они никогда не показывались человеку, поэтому они не могут оказывать влияние на развитие человека. Эта теория предполагает, что люди по сути выступают чем-то вроде животных в зоопарке, за которыми наблюдают инопланетяне, которые вступят в контакт, только когда люди достигнут определенного уровня развития.
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