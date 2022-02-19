15 странных научных теорий, которые могут оказаться правдой

Самые странные научные теории.

1. Наша Вселенная возникла при столкновении двух или более вселенных

Теория столкновения.

2. Существуют белые дыры

Гипотетический белые дыры

3. Люди «убивают» Вселенную каждый раз, когда смотрят на темную энергию

Тёмная материя и тёмная энергия.

4. Вселенная является голограммой

Весь мир — голограмма.

5. Все живут в Матрице

Человечество живёт в компьютерное программе.

6. Каждый раз, когда человек принимает решение, он создает Вселенную

Новую реальность создаёт каждый человек.

7. Вселенные продолжают развиваться посредством черных дыр

Чёрная дыра как способ развития Вселенной.

8. Роль сердца и печени в организме человека

Клавдий Гален

9. Заболевания вызваны дисбалансом «четырех гуморов»

Иллюстрация из справочника по практической медицине. Германия, XVI век.

10. Френология: чтение людей по их головам

Всё, что в твоей голове.

11. Жизнь на Солнце

Есть ли жизнь на солнце?

12. Огонь состоит из элемента, называемого «флогистон»

Из чего состоит огонь.

13. Алхимия

Алхимия - наука или лже наука.

14. Вся Вселенная представляет собой компьютер

Вселенная как компьютер.

15. Теория зоопарка

А вдруг и правда?