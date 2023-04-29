Чтобы оливки приобрели тот изысканный и неповторимый вкус, за который их уважают во всём мире, люди производят с ними многочисленные манипуляции. Оливки же прямиком с куста совершенно не вкусные, ужасно горькие, и их невозможно есть.
Манипуляции, как правило, включают в себя вымачивание оливок в различных рассолах, иногда в простой воде, а иногда даже в щёлоке. Пока плоды вымачиваются, они отдают жидкости всю горечь и одновременно просаливаются. Время нахождения в рассоле варьируется в зависимости от сорта оливок, а также от желаемых текстуры и вкуса. Каждое фермерское хозяйство, занимающееся выращиванием оливок, имеет свой секрет избавления от горечи. Все они считают, что их рецепт наиболее правильный, а конечный продукт наиболее вкусный.
Один из самых популярных методов — замочить оливки в простой воде на десять и более дней, меняя воду каждый день. Затем нужно вскипятить раствор солёной воды — один стакан соли на каждый литр воды в течение нескольких минут. После этого раствор нужно остудить и поместить его вместе с оливками в стерильные стеклянные банки на шесть или более месяцев.
Совершенно не понятно, что подвигло человека в первый раз замочить оливки в воде. Ведь если кто-то пробует некий плод на дереве, и он оказывается горьким и ужасным, то едва ли ему захочется всё же найти способ, как этот плод съесть. Наверное, человечество должно поблагодарить за оливки какую-то случайность, сродни ряду других, подаривших людям вино и пиво.
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Свежесобранные оливки несъедобны
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