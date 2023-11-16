Правдивые комиксы о щекотливых жизненных ситуациях, которые хоть раз довелось пережить каждому

Научитесь отпускать. Автор: Maria Guadarrama.

Помните, что всё зависит от нас. Автор: Maria Guadarrama.







Научитесь ценить и уважать себя. Автор: Maria Guadarrama.

Все люди разные. Автор: Maria Guadarrama.

Хватит хандрить. Автор: Maria Guadarrama.

Мало хотеть. Учитесь трезво мыслить. Автор: Maria Guadarrama.

Цените себя. Автор: Maria Guadarrama.

Зло не дремлет. Автор: Maria Guadarrama.

Посмотрите правде в глаза. Автор: Maria Guadarrama.

Не стоит путать влюблённость с любовью. Автор: Maria Guadarrama.

Искренность в мелочах. Автор: Maria Guadarrama.

Сердце. Автор: Maria Guadarrama.

Всегда прислушивайтесь к себе. Автор: Maria Guadarrama.

Когда пытаешься достучаться, но тебя не слышат. Автор: Maria Guadarrama.

Не гонитесь за идеалами. Автор: Maria Guadarrama.

Не бойтесь получить нет в ответ. Автор: Maria Guadarrama.