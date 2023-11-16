Правдивые комиксы о щекотливых жизненных ситуациях, которые хоть раз довелось пережить каждому

Практически каждому человеку в этом мире есть что сказать себе и другим. Но вместо того, чтобы поделиться своими чувствами и переживаниями, мы усердно молчим, боясь оказаться неуслышанными, недопонятыми и осужденными. В итоге, скрываясь за собственными страхами, мнимым счастьем, ложью и недосказанностью, остаёмся ни с чем у разбитого корыта, кусая локти. И лишь единицы, преодолев все трудности, наконец-то обретя себя, становятся по-настоящему счастливыми, живя полноценной жизнью, а не иллюзиями, затмевающими разум. Нет, это не предисловие к культовому роману, а ситуации из жизни, подмеченные Марией Гуадаррамой, создавшей серию комиксов под названием «Неписанная истина».
Научитесь отпускать. Автор: Maria Guadarrama.
Помните, что всё зависит от нас. Автор: Maria Guadarrama.
Научитесь ценить и уважать себя. Автор: Maria Guadarrama.
Работы Марии – не ирония и сарказм, а нечто большее и глубокое, то, что заставляет задуматься над происходящим вокруг и посмотреть на себя со стороны. Она рисует жизнь, рассказывает об отношениях и открывает глаза, указывая на совершаемые многими ошибки. Есть люди, которые до конца будут жалеть себя, медленно идя на дно, есть те, кто изо всех сил пытается выгрести на поверхность, и те, кто мерно плывёт по течению, пуская всё на самотёк или же полагаясь на волю случая.
Все люди разные. Автор: Maria Guadarrama.
Хватит хандрить. Автор: Maria Guadarrama.
Одни бесконечно долго таскают за собой неподъёмный груз в виде прошлого за плечами, которое мешает жить настоящим, другие – залечивают душевно-сердечные раны, отгораживаясь ото всех и всего, лишь со временем приоткрывая дверцу, а третьи – морочат друг другу голову, играя в отношения.
Мало хотеть. Учитесь трезво мыслить. Автор: Maria Guadarrama.
Цените себя. Автор: Maria Guadarrama.
Мария из тех людей, которая делает свою работу с душой и для души. Она не пытается перевернуть мир с ног на голову, показывая исключительно отрицательные стороны происходящего, напротив, автор ярко, но без лести и прикрас, рисует то, из чего состоит человеческая жизнь в большинстве своих случаев. Ведь как говорится, «нет худа без добра и добра без худа». Всё в этом мире относительно, и любая оплошность одному может стоит огромных потерь и утрат, а другому – ровным счётом ничего. Созданные ею иллюстрации – призыв заглянуть в себя, а после оглянуться по сторонам, чтобы понять, почему так происходит. Не с кем-то другим, а именно с вами. Почему всё валится из рук и идёт ко дну, почему отношения – не отношения, а симпатия не взаимна, как и любовь, о которой мечтаешь и ждёшь, так и не приходит…
Зло не дремлет. Автор: Maria Guadarrama.
Посмотрите правде в глаза. Автор: Maria Guadarrama.
Есть поговорка, которая в точку может охарактеризовать любое происшествие и желание. Это из той самой области, когда говорят: «стоит только расхотеть, как всё тут же обязательно сбудется». Весьма прекрасный (хоть и сомнительный) на первый взгляд способ утешить себя, но как же теория о том, что жизнь – карусель и рулетка, где можно делать ставки, кружась в водовороте событий и эмоций, а можно сидеть на месте сложа руки в ожидании чуда. Да вот только чудес не бывает. Всё зависит от человека. Стоит только хоть немножечко воспрянуть духом, расправить плечи, поднять голову, устремив взгляд не в пол, а в небо и, улыбнувшись новому дню, наконец-то сказать себе: «всё у меня получится и всё я смогу».
Не стоит путать влюблённость с любовью. Автор: Maria Guadarrama.
Искренность в мелочах. Автор: Maria Guadarrama.
Сердце. Автор: Maria Guadarrama.
Помните, как в детстве, когда ты усиленно день изо дня шёл к поставленной цели, мечтая заполучить желаемое? И сбитые коленки, счёсанные локти не казались чем-то страшным. Так чем же взрослая жизнь отличается от беззаботного детства? Тем, что проблемы рождаются на пустом месте и мы бесконечно придумываем для себя уйму отговорок лишь бы ничего не делать, а просто сидеть и жалеть себя, ссылаясь на неудачи, несчастную любовь, расшатанные нервы, разбитое сердце и сотни тысяч услышанных в ответ «Нет». А что же в итоге? Озлобленность, замкнутость и одиночество, но, увы, без сорока кошек, что пророчат саркастичные бабушки во дворе сидящие на скамейках.
Всегда прислушивайтесь к себе. Автор: Maria Guadarrama.
Когда пытаешься достучаться, но тебя не слышат. Автор: Maria Guadarrama.
И вместо того, чтобы сбросить с себя мнимую непосильную ношу, люди продолжают хвататься за то, что было, постоянно оборачиваясь назад, туда, где, по их мнению, остались лучшие годы их жизни. В такие моменты срабатывает внутренний предохранитель и остаётся только (якобы) здравый разум, диктующий свои правила и условия, которым просто необходимо безоговорочно верить и следовать. Посмотрите, как мило улыбающаяся девушка, выглядывая из-за приоткрытой дверцы, заявляет молодому парню о том, что, такие, как он, её не интересуют, лишь потому, что, однажды обжёгшийся на молоке, чаще всего до конца своих дней дует на воду. Мозг каждый раз бьёт тревогу, в тот самый момент, когда мы вновь пытаемся влюбиться, открываясь захлёстывающим чувствам, пряча израненное сердце за семью оковами, что тоскливо смотрит на последний ускользающий шанс.
Не гонитесь за идеалами. Автор: Maria Guadarrama.
Не бойтесь получить нет в ответ. Автор: Maria Guadarrama.
Укрываясь с головой от ошибок и страхов, закрываясь в скорлупе, человек начинает смотреть на происходящее вокруг с подозрением, ища во всём подвох. Так может всё-таки хватит строить китайские стены, возводить крепости и винить себя во всём случившемся? Пришло время посмотреть правде в глаза – безвыходных ситуаций не бывает и каждый заслуживает второй, а то и третий шанс, чтобы стать по-настоящему счастливым и чтобы не случилось, помните о главном – жизнь прекрасна в любом возрасте.
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