Самые популярные пиццы различных стран мира

Япония
Здесь очень популярна особая пицца с добавлением морепродуктов и сыра, но без помидор. Самое экзотичное в ней то, что в рецепте присутствуют натуральные чернила, вырабатываемые кальмарами, благодаря которым все блюдо становится черным.
Швеция
В этой стране готовят пиццу с необычным сочетанием компонентов: арахис, курица, бананы, изрядное количество кари и ещё анансы.
Венгрия
Здесь тоже готовят пиццу по особому рецепту. Для местного варианта под названием Langosz (кстати, самого популярного в стране стрип-фуда) используется тесто, замешиваемое на дрожах и обжариваемое во фритюре. Сверху его покрывают сметаной и слоем протертого сыра.
Ливан
Местная разновидность пиццы также имеет собственное название: «manakish». Это блюдо обычно подается на завтрак в охлажденном виде. Оно представляет собой лепешку, заправленную фаршем из мяса, с добавлением разнообразных специй.
Турция и Армения
Разновидность пиццы, популярной в этих странах называется «Lahmacun». В состав включены хлебные корочки, фарш из мяса, овощи, зелень, специи, лук и обязательные помидоры.
Бразилия
Здесь в состав традиционной пиццы добавлен зеленый горошек (его вообще обожают в Бразилии), а также свеклу с морковью и изюм с перепелиными яйцами. А лепешка несколько тоньше, чем обычно.
Коста-Рика
Здесь любят пиццу с кокосами. Очень популярна также вариант с креветками.
Франция
Национальным вариантом пиццы здесь служит «тарт фламбе», блюдо, изобретенное в Эльзасе. Лепешка уменьшенной толщины со смесью бекона, дука и творожного сыра поливается сливочным соусом и запекается в дровяной (важнейшее условие!) печи.
Англия
В составе: помидоры, картошка, сосиски, бобовые, бекон и куриные яйца. Среди англичан популярна в качестве завтрака. Очень недорого и калорийно!
Пицца для миллионеров
Её изобрел итальянский кулинар из Салерно Р. Виола. Подается она только особо дорогим гостям..
Особенности:
- диаметр лепешки – 20 см. Оптимальный размер двойной порции.
- Используется экологически чистая мука, обязательно одобренная A.I.A.B.
- Соль розового цвета для этой пиццы закупается в Австралии (её добывают только из реки Муррей).
- В составе три типа черной икры: белужья и две марки элитные марки осетровой.
- также среди ингридиентов:
Омар (обязательно, норвежский);
Натуральная моцарелла из буйволиного молока;
Ещё 7 сортов сыра.
Элитное шампанское 1995 г.
Высококачественный бренди.
К порции этой пиццы в качестве подарка прилагается элитный коньяк Remy Martin Louis XIII, от которого блюдо и получило свое название.
