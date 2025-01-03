С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 592 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Каратеева
    Спасибо, обязательно воспользуюсь этими советами.Удивительная помо...
  • Maxim
    Хороший совет - за крахмальный клей.Как приготовить ч...
  • Александр Данилов
    Почти все эти предметы, были у большинства населения. Они действительно были полезны10 откровенно стр...

Самые популярные пиццы различных стран мира

Япония


Здесь очень популярна особая пицца с добавлением морепродуктов и сыра, но без помидор. Самое экзотичное в ней то, что в рецепте присутствуют натуральные чернила, вырабатываемые кальмарами, благодаря которым все блюдо становится черным.

Швеция


В этой стране готовят пиццу с необычным сочетанием компонентов: арахис, курица, бананы, изрядное количество кари и ещё анансы.

Венгрия


Здесь тоже готовят пиццу по особому рецепту. Для местного варианта под названием Langosz (кстати, самого популярного в стране стрип-фуда) используется тесто, замешиваемое на дрожах и обжариваемое во фритюре. Сверху его покрывают сметаной и слоем протертого сыра.

Ливан


Местная разновидность пиццы также имеет собственное название: «manakish». Это блюдо обычно подается на завтрак в охлажденном виде. Оно представляет собой лепешку, заправленную фаршем из мяса, с добавлением разнообразных специй.

Турция и Армения


Разновидность пиццы, популярной в этих странах называется «Lahmacun». В состав включены хлебные корочки, фарш из мяса, овощи, зелень, специи, лук и обязательные помидоры.

Бразилия


Здесь в состав традиционной пиццы добавлен зеленый горошек (его вообще обожают в Бразилии), а также свеклу с морковью и изюм с перепелиными яйцами. А лепешка несколько тоньше, чем обычно.

Коста-Рика


Здесь любят пиццу с кокосами. Очень популярна также вариант с креветками.

Франция


Национальным вариантом пиццы здесь служит «тарт фламбе», блюдо, изобретенное в Эльзасе. Лепешка уменьшенной толщины со смесью бекона, дука и творожного сыра поливается сливочным соусом и запекается в дровяной (важнейшее условие!) печи.

Англия


В составе: помидоры, картошка, сосиски, бобовые, бекон и куриные яйца. Среди англичан популярна в качестве завтрака. Очень недорого и калорийно!

Пицца для миллионеров


Её изобрел итальянский кулинар из Салерно Р. Виола. Подается она только особо дорогим гостям.
Одна порция такой Пиццы LOUIS XIII обходится покупателю в 8300 евро.

Особенности:

- диаметр лепешки – 20 см. Оптимальный размер двойной порции.
- Используется экологически чистая мука, обязательно одобренная A.I.A.B.
- Соль розового цвета для этой пиццы закупается в Австралии (её добывают только из реки Муррей).
- В составе три типа черной икры: белужья и две марки элитные марки осетровой.
- также среди ингридиентов:
Омар (обязательно, норвежский);
Натуральная моцарелла из буйволиного молока;
Ещё 7 сортов сыра.
Элитное шампанское 1995 г.
Высококачественный бренди.

К порции этой пиццы в качестве подарка прилагается элитный коньяк Remy Martin Louis XIII, от которого блюдо и получило свое название.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
наверх