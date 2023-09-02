Сыр есть, но он плавленый: история дешёвых советских сырков, среди которых были и деликатесы

Тридцатые годы: как все начиналось и что говорили о плавленых сырах советские диетологи

Сырок «Дружба» был одним из самых известных в СССР. /Фото: cdni.rbth.com

Ломтик и паста, а также секреты производства

Плавленые сыры выпускали в брусочках и тюбиках, но «кирпичик» был более распространенным. /Фото: sun6-21.userapi.com

На любой вкус: а добавки –то натуральные, или для любителей сладостей, остроты и овощей

Можно было купить плавленый сыр на любой вкус. /Фото: offshoreview.eu

Самые знаменитые сырки

Кроме «Дружбы», очень популярен был сырок «Волна».

«Янтарь» был создан как замена популярной «Виоле». /Фото: static.auction.ru