Сыр есть, но он плавленый: история дешёвых советских сырков, среди которых были и деликатесы

Многие думают, что советские плавленые сыры были малоценными и дешевыми, и что употребляли их только нищие студенты и алкаши в подворотнях. Это не так. Плавленые сыры выпускались в большом ассортименте, и среди них были настоящие деликатесы, отличающиеся тонким и ни на что не похожим вкусом. Читайте в материале, как в СССР появилась категория плавленых сыров, какими они были и почему многие до сих пор вспоминают неповторимый вкус.
Тридцатые годы: как все начиналось и что говорили о плавленых сырах советские диетологи
Сырок «Дружба» был одним из самых известных в СССР. /Фото: cdni.rbth.com
Производить плавленые сыры начали в начале тридцатых годов. Тогда уже во всем мире этот продукт был очень популярен и производился в большом количестве. Лидерство держала Швейцария. Нужно было создавать собственные сыры. В Москве был построен Московский завод плавленых сыров, работавший по швейцарской технологии. В 1934 году был выпущен “сырок №1”. А 1963 год стал годом рождения сырка “Дружба”, который по праву относится к самым известным в Советском союзе.
Советские диетологи очень быстро назвали плавленый сыр полезным для пищеварительной системы и костей, высокопитательным продуктом, который имел высочайший коэффициент (почти 100 процентов) усвоения. Реклама сделала свое дело: популярность продукции резко пошла вверх, да так, что пришлось открывать новые заводы для производства сыра. Одновременно произошло расширение рецептуры: советские граждане могли полакомиться вкусными плавлеными сырками, которые имели интересный вкус из-за содержания тмина, перца, копченостей, фруктов и даже дефицитного шоколада.
Ломтик и паста, а также секреты производства
Плавленые сыры выпускали в брусочках и тюбиках, но «кирпичик» был более распространенным. /Фото: sun6-21.userapi.com
Плавленые сыры выпускали в виде пасты и ломтиков (это тот вариант, когда кусок легко разрезался на ломти при помощи ножа). Основа же была одинаковая — все варианты состояли из сыра твердых сортов, брынзы, творога, сливочного масла, сливок (или молока).
Для изготовления плавленого сыра основа тщательно измельчалась. После этого в нее клали все необходимые добавки и специальные соли для ускорения процесса плавления. Затем массу подогревали на пару, добиваясь плавления и пастеризации ингредиентов. После этого наступала пора фасовки.
Были разные способы. Например, использовался дозатор с сырной массой, который передавал небольшое количество в пакетик из фольги и сверху помещал крышку, после чего спрессовывал полученное, чтобы получились брусочки в форме прямоугольника или треугольника. Если масса плавилась при более высокой температуре и не прессовалась, то ее помещали в баночки или тубы Чаще всего в продаже можно было увидеть банки и брусочки, а вот тюбики встречались очень редко. Хотя они были очень удобными.
На любой вкус: а добавки –то натуральные, или для любителей сладостей, остроты и овощей
Можно было купить плавленый сыр на любой вкус. /Фото: offshoreview.eu
Оригинальный вкус плавленого сыра зависел от добавок. Очень популярен, к примеру, был Рокфор с ярким специфическим вкусом. Цвет у него был с оттенком зеленого, имелись включения плесени, а аромат отличался своеобразностью.
Вкусными были и острые сыры. Например, можно было встретить варианты со вкусом копченой рыбки (сыр «Особый»), немного сладковатые сыры, источающие аромат перчика, пряной гвоздики, «лаврушки» и корицы. Этот дивный набор включал в себя «Столичный острый». Неповторимыми были сырки с листьями тригонеллы и помидорок.
Что касается калорийности, то тут первенство удерживали сливочные сыры, так как в них было больше всего жира (иногда это значение превышало 60%). Для изготовления таких вкусняшек использовали сыры двух сортов — «Советский» и «Угличский», а они и без переплавки имели приятный, яркий сливочный вкус и жирную консистенцию.
Дети были в полном восторге от десертных сыров. В них могли быть добавлены такие составляющие как шоколад, орешки, лимончик, апельсин, приятные натуральные ароматизаторы, ванилин. Также в десертные варианты клали жирный творог, а сливочного масла добавляли в большем количестве.
Самые знаменитые сырки
Кроме «Дружбы», очень популярен был сырок «Волна».
В советские времена плавленые сырки считались самым дешевым и питательным перекусом. К самым популярным относились «Дружба», «Волна» и «Янтарь». Да, в этот продукт клали натуральные продукты — сыр и творог. При этом стоимость такого сырка была очень низкой. Не зря у многих сырок ассоциируется с выпивохами, которые купили его для того, чтобы быстренько закусить алкоголь, сидя «в скверу, где детские грибочки», как в песне Владимира Высоцкого.
Про плавленые сырки ходили разные легенды. Например, говорили, что «Дружбу» начали производить специально для питания космонавтов. И что в составе потому только самые лучшие продукты: такое важное дело, как покорение космоса требовало правильного и калорийного питания. Потому в продукт в 1964 году в лаборатории Московского завода плавленых сырков был разработан ГОСТ, перечисляющий необходимые ингредиенты. Речь шла о сливочном масле, сухом молоке, сливках, сырах отличного качества.
Неизвестно, любили ли космонавты сырки на самом деле, а вот обычные граждане их очень уважали. Кроме «Дружбы» большой популярностью пользовались «Волна» и «Янтарь». Последний производится до сих пор и люди с удовольствием его покупают. В СССР этот сыр нередко добавляли в салаты, намазывали на кусочек хлеба или булки (порой вместо сливочного масла). А был и еще один вариант — суп из плавленого сырка.
«Янтарь» был создан как замена популярной «Виоле». /Фото: static.auction.ru
И еще про «Янтарь». Есть версия, что создали его по специальному заданию правительства. Задача стояла очень ответственная: требовалось придумать и сделать плавленый сыр, который был по своему вкусу и качеству превзошел знаменитую “Виолу”. Так появился “Янтарь”, которому была присвоена почетная категория “премиум”.
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